Interpretación a violín en el cementerio de Geloria, en Torrelavega, en una edición anterior de esta cita. Luis Palomeque

La música volverá a amenizar este domingo los cementerios de Torrelavega

La jornada, con instrumentistas de cuerda y viento, musicalizarán las visitas a los camposantos en el Día de Todos los Santos desde las doce del mediodía, en Campuzano, Río Cabo, Geloria, Barreda, Tanos y Sierrapando

Javier Gangoiti

Javier Gangoiti

Torrelavega

Jueves, 30 de octubre 2025, 12:04

La música volverá a amenizar este próximo domingo, Día de Todos los Santos, los cementerios de Torrelavega. El Ayuntamiento ha presentado este jueves la octava ... edición de 'Melodía al Recuerdo', un proyecto desarrollado en colaboración con Funcantabria y que, de la mano de diferentes músicos -desde violinistas, un guitarrista, dos flautistas hasta tres violonchelistas-, se propone musicalizar las visitas a los camposantos en una jornada tan señalada para los vecinos. «Que cada nota, que cada acto, sea un homenaje y una caricia de recuerdo a todas aquellas personas que ya no están», ha expresado el concejal del área, Borja Sainz. Así, la actividad se celebrará este próximo domingo desde las 12 del mediodía en los diferentes cementerios de la ciudad, desde Campuzano, Río Cabo, Geloria (La Llama), Barreda, Tanos hasta Sierrapando.

