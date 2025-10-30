La música volverá a amenizar este domingo los cementerios de Torrelavega La jornada, con instrumentistas de cuerda y viento, musicalizarán las visitas a los camposantos en el Día de Todos los Santos desde las doce del mediodía, en Campuzano, Río Cabo, Geloria, Barreda, Tanos y Sierrapando

Interpretación a violín en el cementerio de Geloria, en Torrelavega, en una edición anterior de esta cita.

Javier Gangoiti Torrelavega Jueves, 30 de octubre 2025, 12:04 Comenta Compartir

La música volverá a amenizar este próximo domingo, Día de Todos los Santos, los cementerios de Torrelavega. El Ayuntamiento ha presentado este jueves la octava ... edición de 'Melodía al Recuerdo', un proyecto desarrollado en colaboración con Funcantabria y que, de la mano de diferentes músicos -desde violinistas, un guitarrista, dos flautistas hasta tres violonchelistas-, se propone musicalizar las visitas a los camposantos en una jornada tan señalada para los vecinos. «Que cada nota, que cada acto, sea un homenaje y una caricia de recuerdo a todas aquellas personas que ya no están», ha expresado el concejal del área, Borja Sainz. Así, la actividad se celebrará este próximo domingo desde las 12 del mediodía en los diferentes cementerios de la ciudad, desde Campuzano, Río Cabo, Geloria (La Llama), Barreda, Tanos hasta Sierrapando.

Se trata de amenizar las visitas y crear un ambiente propicio para el recuerdo y las emociones de cada uno en un momento tan especial. En su papel desde la empresa colaboradora, Funcantabria, su gerente, Gonzalo Trugeda, ha mostrado su deseo de que «este día sea un poco más llevadero». Por su parte, la encargada un año más de coordinar a los músicos, Ángela Herreros, ha subrayado el papel que juega la música en jornada como esta, asegurando que esta «siempre acompaña en los momentos alegres, los tristes y sobre todo en los momentos de recuerdo». Tal y como ha avanzado, se interpretarán piezas clásicas en tono lento y también alguna banda sonora.

