La salida del Night City Trail el año pasado. DM

La Night City Trail celebra su décimo aniversario en Torrelavega y alcanza el récord de los 2.500 inscritos

La prueba incorpora por primera vez un trail para perros y supera las 80 mascotas inscritas, en una edición con todas las plazas agotada

Laura Masegosa

Laura Masegosa

Torrelavega

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 14:13

Torrelavega se prepara para vivir el próximo sábado 15 de noviembre la décima edición de la Night City Trail 'Quimera Infinita', una prueba que alcanza ... una cifra histórica de participación con más de 2.500 participantes inscritos. El evento, ya consolidado como una de las citas deportivas más esperadas del calendario local, llega cargado de novedades, entre ellas la incorporación de un trail para perros, que ha superado todas las previsiones con más de 80 mascotas registradas. La inscripción para todas las modalidades ya se ha cerrado. Además, la prueba mantiene su carácter solidario y destinará 2.500 euros a la asociación Charcos y Semillas, para una escuela construida en la Amazonia peruana.

