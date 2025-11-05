La Night City Trail celebra su décimo aniversario en Torrelavega y alcanza el récord de los 2.500 inscritos

Torrelavega se prepara para vivir el próximo sábado 15 de noviembre la décima edición de la Night City Trail 'Quimera Infinita', una prueba que alcanza ... una cifra histórica de participación con más de 2.500 participantes inscritos. El evento, ya consolidado como una de las citas deportivas más esperadas del calendario local, llega cargado de novedades, entre ellas la incorporación de un trail para perros, que ha superado todas las previsiones con más de 80 mascotas registradas. La inscripción para todas las modalidades ya se ha cerrado. Además, la prueba mantiene su carácter solidario y destinará 2.500 euros a la asociación Charcos y Semillas, para una escuela construida en la Amazonia peruana.

Durante la presentación, el concejal de Deportes, Nacho González, destacó el «esfuerzo y trabajo» de la organización y el «impacto positivo» que genera en la ciudad una de las «mejores» pruebas que se celebran en Torrelavega y que, recordó, ha sido galardonada en la Gala del Deporte. «No es fácil llegar a diez ediciones y cada vez con más participantes», afirmó.

Desde la organización, Sergio Reigadas subrayó que «más que una carrera, es una fiesta, un espectáculo que une deporte y solidaridad». Animó a los vecinos a acercarse a disfrutar del ambiente, asegurando que es un evento «preparado con mucho mimo y es un espectáculo para verlo desde dentro y desde fuera».

Por su parte, Eduardo Pérez–también de la organización– señaló que se trata de una prueba «sencilla, pensada para disfrutar y divertirse», que repetirá el recorrido de la edición anterior e incluirá varias sorpresas tanto en la línea de meta como a lo largo del trazado, en la Plaza Baldomero Iglesias y en el Mercado Nacional de Ganados. Como ejemplo, destacó la medalla de finisher para quienes crucen la meta y la atención especial para las mascotas, que serán tratadas como «corredores más», con su propia bolsa del participante y un avituallamiento especial al finalizar.

En cuanto a los horarios, a las 18.30 horas tomarán la salida los participantes de MTB y, a continuación, las E-bike; a las 19.55 partirá el Trail largo (15 km), que podrá hacerse corriendo o andando; a las 19.00 comenzará el Trail popular (7 km); y a las 19.05 el Trail popular con perros.

Pérez agradeció el apoyo del Servicio Municipal de Protección Civil, su responsable Asunción Velarde, la Policía Local y los voluntarios. Finalmente, Enrique Miera, gerente de Quimera Infinita, nuevo patrocinador principal, expresó su «orgullo» por respaldar un evento que refuerza el deporte local.