Los niños podrán practicar en todas las escuelas deportivas antes de elegir la suya Integrantes de la escuela deportiva municipal de bolos, una de las 16 que tiene Torrelavega. :: LUIS PALOMEQUE El Ayuntamiento atiende una vieja aspiración de los padres y monitores para acabar con las dudas y desengaños que sufren algunos pequeños JOSÉ IGNACIO ARMINIO ROIZ TORRELAVEGA. Viernes, 24 agosto 2018, 07:45

El Ayuntamiento de Torrelavega acaba de crear una escuela deportiva municipal largo tiempo esperada y muy especial. Se llama Multideporte y tiene como finalidad que los niños de entre 4 y 7 años puedan practicar todas las modalidades deportivas antes de elegir la suya, evitando así dudas y algún que otro desengaño. Será un nuevo espacio donde poder iniciarse en la práctica deportiva sin agobios y con más posibilidades de acierto. Así se atiende una vieja aspiración de los padres y monitores.

«Una vez más, hemos escuchado a la ciudadanía, en este caso a las escuelas y los padres, para que los niños pequeños se inicien en la práctica deportiva con unos conocimientos mínimos y así puedan elegir lo que más les guste», explica el alcalde, José Manuel Cruz Viadero. Raúl Gutiérrez, monitor de atletismo, señala que la medida está justificada: «Es como un predeporte, un sondeo, porque a veces los niños de cuatro o cinco años son matriculados para todo el curso y se dan cuenta a las pocas semanas que no es lo que esperaban».

El Consistorio sacó a licitación en junio sus 16 escuelas deportivas (EDM): ajedrez, atletismo, bádminton, baloncesto, balonmano, bolos y gestión de boleras, ciclismo, escalada, gimnasia rítmica, judo, bicicleta de montaña, natación, patinaje y hockey línea, tenis, tenis de mesa y voleibol. El proceso ha concluido y todas las EDM han sido adjudicadas a las mismas personas o empresas, salvo la de natación. El presupuesto base de licitación ascendió a 376.703 euros y el plazo de ejecución es de cuatro años.

En el pliego de condiciones para la contratación del servicio se incluía un aspecto técnico de interés: la impartición de las clases de la Escuela de Multideporte. Los pequeños que integren la misma serán divididos en grupos y rotarán por las diferentes EDM. El Ayuntamiento indica que pedagógicamente se debe tener en consideración que el 'control motor' de los niños y niñas en estas edades es bajo, debido a que se encuentran en una fase inicial de aprendizaje. Igualmente, señala que hay que prestar especial interés al desarrollo evolutivo en todos los niveles de los pequeños participantes, entendiendo que a estas edades las diferencias entre ellos son «más que notables». Por todo ello, los adjudicatarios de las EDM tendrán que tener la «máxima consideración» en la elección de las actividades a desarrollar.

Elemento lúdico

Según el pliego de condiciones del contrato, si en las escuelas deportivas municipales especializadas el elemento lúdico debe ser una herramienta habitual, en la de Multideporte debe ser la «herramienta básica, común, elemental y obligatoria» de trabajo, y debe ocupar el 75% como mínimo de la sesión.

Los adjudicatarios deberán respetar la evolución individual de cada participante en la escuela y adaptar, por tanto, la programación a la especificidad de cada uno. El material y elementos deportivos tendrán que estar adaptados a los participantes, tanto a nivel técnico como en materia de seguridad. También se exige que, debido a la capacidad de atención de estos niños, la variabilidad de las actividades dentro de cada sesión «debe ser máxima» y el tiempo de duración «mínimo».

«El multideporte -explica el pliego de condiciones- no se basa en imitar los deportes que se realizan en las escuelas especializadas, sino que debe haber una adaptación real y personalizada para el desarrollo del individuo, que guarde o no relación directa con el deporte original. El objetivo general no es la especialización del sujeto, sino el desarrollo motor a través de la ocupación del ocio de una manera lúdica». Para cada actividad se harán dos grupos, según las edades, con un máximo de 10 alumnos en cada uno. Las clases durarán una hora y se impartirán dos veces a la semana.