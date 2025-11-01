El nuevo Plan General, a falta de un informe para llegar a la Crotu

Javier Gangoiti Torrelavega Sábado, 1 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

El nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Torrelavega avanza poco a poco en los despachos de la Administración regional de cara a ... su aprobación definitiva entre finales de este año o el año que viene, de acuerdo al objetivo que se marca el Ayuntamiento de Torrelavega. En estos momentos, el escrito se encuentra a un paso de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (Crotu), el organismo encargado de informar favorablemente -o desfavorablemente, según- del mismo; más concretamente, a un solo informe de llegar a esa casilla, el de la Dirección de Ordenación del Territorio -dependiente de la Consejería homónima-. Aquí, según informan desde el Gobierno de Cantabria, los técnicos están en contacto con el equipo redactor del Plan General, con vistas a realizar algunas modificaciones y, ahora sí, enviarlo directamente a la Crotu.

Será aquí donde el documento pueda recibir luz verde definitiva. De ser así, podría ser aprobado de manera definitiva en pocos días; si, por el contrario, desde el Ejecutivo regional se observa la necesidad de hacer cambios, instará al Consistorio a llevarlos a cabo, retrasando la actualización del nuevo PGOU de Torrelavega un poco más. La renovación del Plan General es uno de los grandes objetivos de la Administración local desde hace décadas; no en vano, lleva formando parte de los retos del Consistorio desde inicios de siglo. Tras la aprobación inicial del nuevo escrito en 2017, el Ayuntamiento dio otro paso clave este mismo año, superando aquí la aprobación provisional.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión