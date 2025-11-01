El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

El nuevo Plan General, a falta de un informe para llegar a la Crotu

Javier Gangoiti

Torrelavega

Sábado, 1 de noviembre 2025, 01:00

El nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Torrelavega avanza poco a poco en los despachos de la Administración regional de cara a ... su aprobación definitiva entre finales de este año o el año que viene, de acuerdo al objetivo que se marca el Ayuntamiento de Torrelavega. En estos momentos, el escrito se encuentra a un paso de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (Crotu), el organismo encargado de informar favorablemente -o desfavorablemente, según- del mismo; más concretamente, a un solo informe de llegar a esa casilla, el de la Dirección de Ordenación del Territorio -dependiente de la Consejería homónima-. Aquí, según informan desde el Gobierno de Cantabria, los técnicos están en contacto con el equipo redactor del Plan General, con vistas a realizar algunas modificaciones y, ahora sí, enviarlo directamente a la Crotu.

