El parque Manuel Barquín estrenará para las Navidades un montaje con un túnel de luz La iluminación especial podrá verse entre el 5 de diciembre y el 5 de enero y busca convertir la zona en un nuevo punto de atracción en las fiestas

Martes, 4 de noviembre 2025

El Ayuntamiento de Torrelavega prepara una novedad para estas Navidades dentro de la campaña municipal 'La Navidad es Torrelavega 2025-2026': el parque Manuel Barquín contará por primera vez con una iluminación especial que pretende convertir este espacio en uno de los puntos más visitados durante las fiestas. La concejala de Turismo, Comercio, Ferias y Mercados, Cristina García Viñas, avanzó que la idea es darle «un papel protagonista» al parque y sumar un nuevo atractivo navideño en la ciudad, con un enfoque más familiar y participativo.

El proyecto incluye un túnel de luz formado por estructuras metálicas con iluminación led y distintos elementos decorativos creados con proyectores. También se instalarán cuadros eléctricos adaptados para garantizar un montaje seguro y eficiente. La iluminación podrá disfrutarse del 5 de diciembre al 5 de enero, convirtiéndose en un paseo navideño alternativo al centro. El contrato sale a licitación por 14.990 euros más IVA y las empresas interesadas pueden presentarse hasta el 13 de noviembre.

'Los Agentes de la Navidad' regresan con más pruebas, personajes y actividades para dinamizar la ciudad

Además de esta novedad, la concejalía volverá a impulsar el programa 'Los Agentes de la Navidad', que el pasado año logró movilizar a numerosas familias y comercios. La segunda edición repetirá formato, con un recorrido por distintos puntos de la ciudad en el que los más pequeños deberán localizar a varios personajes y sellar su pasaporte 'Torrepass'. Se desarrollará en el mismo periodo que la iluminación navideña, del 5 de diciembre al 5 de enero.

Este año se incorporan varias actividades nuevas: la ruta de orientación 'Los Belenes de Torrelavega'; la I Concentración de Jerséis Navideños, el 20 de diciembre en la plaza Baldomero Iglesias; y el I Concurso Familiar de Villancicos y Micro Abierto, previsto para el 27 de diciembre. El contrato para gestionar esta campaña de dinamización está valorado en 14.700 euros más IVA y las empresas podrán presentar ofertas hasta el 10 de noviembre a las 14.00 horas.

García Viñas recordó que el objetivo es «reforzar el ambiente navideño, apoyar al comercio local y ofrecer propuestas para todas las edades que inviten a disfrutar de la Navidad en la ciudad con un programa diverso, cercano y participativo».