Un joven recorre las pistas de La Lechera con su patinete, el pasado domingo, junto a la obra del desvío del tren, en Torrelavega. DM

Los patinadores alargan la vida de la pista de La Lechera a pesar del desvío del tren

Algunos amantes de este deporte han limpiado y retirado el balasto y hasta repintado algunas zonas del skatepark, demolido parcialmente por la obra

Javier Gangoiti

Javier Gangoiti

Torrelavega

Martes, 21 de octubre 2025, 02:00

Ha pasado año y medio desde que la comunidad de patinadores, de la mano del Ayuntamiento de Torrelavega, celebró una fiesta de despedida en las ... pistas de skate de La Lechera. Su demolición parcial debido a las obras del desvío del tren -indispensable para ejecutar el soterramiento de las vías a su paso por el centro- comenzaría unos meses después, en octubre de 2024, un hito que parecía marcar el fin de la vida útil de estas pistas. Un año después, sin embargo, algunos patinadores se han empeñado en alargar sus más de dos décadas de historia.

