Los patinadores alargan la vida de la pista de La Lechera a pesar del desvío del tren

Ha pasado año y medio desde que la comunidad de patinadores, de la mano del Ayuntamiento de Torrelavega, celebró una fiesta de despedida en las ... pistas de skate de La Lechera. Su demolición parcial debido a las obras del desvío del tren -indispensable para ejecutar el soterramiento de las vías a su paso por el centro- comenzaría unos meses después, en octubre de 2024, un hito que parecía marcar el fin de la vida útil de estas pistas. Un año después, sin embargo, algunos patinadores se han empeñado en alargar sus más de dos décadas de historia.

Aunque la futura vía provisional sigue a un paso de la instalación esperando a entrar en servicio, la comunidad de amantes de este deporte ha retirado el balasto en un costado, limpiado toda la gravilla y suciedad resultante de los trabajos del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) y pintado parte de las pistas otra vez. Aquí, este pasado domingo, una familia con patinadores jóvenes en casa se acercaba a la instalación, ya adecentada. «Es una pena que esté así», comentaba la madre, recordando la importancia de practicar deporte al aire libre en lugar de «estar delante de la pantalla».

Ampliar La nueva vía se abre paso junto a las pistas, demolidas parcialmente. DM

Aunque la mejora de las pistas de skate puede entenderse como una muestra de compromiso con el deporte y casi como un acto de resistencia para defender esta mítica zona de patinaje, la instalación se encuentra en un recinto destinado exclusivamente a la obra y. de hecho, está destinada a convivir con el paso de los trenes -a unos pasos de distancia- a partir del año que viene.

Sobre todo a lo primero, al acceso prohibido a esta zona, alude el Ayuntamiento de Torrelavega preguntado por esta cuestión. Desde el Consistorio aseguran, en primer lugar, que «la obra esta cerrada para evitar daños a las personas que pudieran acceder», así como también que se trata de una obra «constreñida» y que «se están haciendo muchos esfuerzos para minimizar el alcance territorial negativo de la misma». Por otro lado, reconocen no compartir el uso de la pista como zona de acopio; de hecho, recuerdan que «el contratista tiene que entregar esa instalación en perfecto estado».

No hay que perder de vista tampoco que, cuando empiecen las obras del soterramiento, tal vez en la primera mitad de 2026 -esa es la idea-, el tráfico ferroviario se desviará inmediatamente por esta nueva vía auxiliar. El tren que viene de Cabezón de la Sal, por ejemplo, en lugar de entrar en el centro como siempre, se desviará antes de llegar al puente de Torres y rodeará la ciudad por toda esta zona norte del Bulevar Ronda hasta llegar a la zona del tanque de tormentas de La Inmobiliaria. El tren pasará de la vía original a la nueva justo al lado de esta instalación deportiva durante cuatro o más años, tanto dure la obra para soterrar las vías en el centro.

Por ahora los raíles de la vía provisional no absorben ese tráfico, aunque la pista sigue ubicándose en una zona de paso exclusivo para los operarios de la adjudicataria (SIEC). Este sigue siendo un entorno de obras, con el riesgo que eso supone. A pesar de todo, las pistas de skate de La Lechera siguen formando parte de la ruta y el paseo de muchos vecinos, no solo patinadores. Aquí, sobre todo los fines de semana y cuando no hay rastro de ninguna actividad, vecinos con o sin patinete se acercan para disfrutar un poco al aire libre.