Patios escolares más verdes en Torrelavega

El ruido de las máquinas rompió el silencio habitual del colegio José Luis Hidalgo el pasado viernes. En el patio, los operarios comenzaron a retirar ... el pavimento para dar forma a un espacio más verde, con árboles, praderas y rincones donde aprender al aire libre. Es la primera de las tres actuaciones que transformarán los patios escolares de Torrelavega dentro del programa 'Conexión Natural', financiado con fondos europeos.

«Estamos muy ilusionados», cuenta la directora, Isabel Sañudo, mientras observa los primeros movimientos de tierra. «Queríamos un patio más respetuoso con el entorno, donde los niños entiendan la importancia de la naturaleza. Lo que viven es lo que aprenderán para el futuro». El proyecto, recuerda, surgió casi por casualidad: «Nos hablaron del concurso de naturalización de patios, nuestras profesoras de Infantil prepararon una propuesta preciosa y conseguimos ser uno de los centros seleccionados».

Transformación Los proyectos incluyen praderas, árboles autóctonos o jardines verticales, entre otros

Objetivo Esta iniciativa, valorada en más de 100.000 euros, surge para fomentar la educación ambiental

El Ayuntamiento ha destinado 103.332 euros a este plan, que también beneficiará a los colegios Pancho Cossío y José María Pereda. Las obras se desarrollarán de forma escalonada y estarán finalizadas antes de que termine el año.

La concejala de Medio Ambiente, Patricia Portilla, define esta intervención como «una de las más amables del proyecto Torrelavega Conexión Natural». En su opinión, no solo mejorará los entornos educativos, sino que «creará espacios más agradables, con sombra, biodiversidad y zonas donde los niños y niñas puedan descubrir la naturaleza sin salir del colegio».

En el José Luis Hidalgo se plantarán especies autóctonas, se crearán praderas floridas y se instalarán gaviones de piedra que servirán tanto de bancos como de refugio para insectos polinizadores. También habrá jardines verticales, zonas de sombra natural y pequeñas áreas de observación que permitirán al alumnado convertir el patio en un aula viva y dinámica, pensada para el juego, el descanso y la educación ambiental.

Además, los tres centros contarán con espacios de convivencia y de experimentación al aire libre, donde se fomentará la participación del alumnado en tareas de plantación y cuidado de las especies. La intención, explican desde el Ayuntamiento, es que los niños se conviertan en protagonistas del proceso y aprendan a valorar el entorno desde la experiencia directa.

Ampliar La concejala charla con los técnicos del proyecto y la directora del centro. DM

Portilla subraya, además, el carácter participativo de la iniciativa. «Han sido los propios colegios, junto con las familias, quienes diseñaron cómo querían que fuesen sus patios. Ese trabajo compartido hace que el resultado tenga un valor especial».

Cuando las obras terminen, el antiguo asfalto gris dejará paso a un paisaje más natural. Para Sañudo, ese cambio va mucho más allá de la estética: «Queremos que nuestros alumnos crezcan rodeados de vida, que aprendan a cuidar lo que les rodea. Un patio verde también enseña».

El lunes será el turno del colegio Pancho Cossío, y la próxima semana, el del José María Pereda. En ambos se prevé un modelo similar, adaptado al tamaño y las necesidades de cada centro. Allí se crearán pequeños jardines de polinizadores, se plantarán especies autóctonas y se instalarán zonas de sombra y mobiliario natural. También se incorporarán materiales reciclados en algunos elementos, reforzando el mensaje ambiental del proyecto. El verde empieza a abrirse paso en Torrelavega y, con él, una nueva forma de entender la educación y el entorno.