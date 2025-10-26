Patios escolares más verdes en Torrelavega
Las obras, que se desarrollarán en tres colegios, arrancan en el José Luis Hidalgo dentro del proyecto europeo 'Torrelavega Conexión Natural'
Torrelavega
Domingo, 26 de octubre 2025, 07:46
El ruido de las máquinas rompió el silencio habitual del colegio José Luis Hidalgo el pasado viernes. En el patio, los operarios comenzaron a retirar ... el pavimento para dar forma a un espacio más verde, con árboles, praderas y rincones donde aprender al aire libre. Es la primera de las tres actuaciones que transformarán los patios escolares de Torrelavega dentro del programa 'Conexión Natural', financiado con fondos europeos.
«Estamos muy ilusionados», cuenta la directora, Isabel Sañudo, mientras observa los primeros movimientos de tierra. «Queríamos un patio más respetuoso con el entorno, donde los niños entiendan la importancia de la naturaleza. Lo que viven es lo que aprenderán para el futuro». El proyecto, recuerda, surgió casi por casualidad: «Nos hablaron del concurso de naturalización de patios, nuestras profesoras de Infantil prepararon una propuesta preciosa y conseguimos ser uno de los centros seleccionados».
Los proyectos incluyen praderas, árboles autóctonos o jardines verticales, entre otros
Esta iniciativa, valorada en más de 100.000 euros, surge para fomentar la educación ambiental
El Ayuntamiento ha destinado 103.332 euros a este plan, que también beneficiará a los colegios Pancho Cossío y José María Pereda. Las obras se desarrollarán de forma escalonada y estarán finalizadas antes de que termine el año.
La concejala de Medio Ambiente, Patricia Portilla, define esta intervención como «una de las más amables del proyecto Torrelavega Conexión Natural». En su opinión, no solo mejorará los entornos educativos, sino que «creará espacios más agradables, con sombra, biodiversidad y zonas donde los niños y niñas puedan descubrir la naturaleza sin salir del colegio».
En el José Luis Hidalgo se plantarán especies autóctonas, se crearán praderas floridas y se instalarán gaviones de piedra que servirán tanto de bancos como de refugio para insectos polinizadores. También habrá jardines verticales, zonas de sombra natural y pequeñas áreas de observación que permitirán al alumnado convertir el patio en un aula viva y dinámica, pensada para el juego, el descanso y la educación ambiental.
Además, los tres centros contarán con espacios de convivencia y de experimentación al aire libre, donde se fomentará la participación del alumnado en tareas de plantación y cuidado de las especies. La intención, explican desde el Ayuntamiento, es que los niños se conviertan en protagonistas del proceso y aprendan a valorar el entorno desde la experiencia directa.
Portilla subraya, además, el carácter participativo de la iniciativa. «Han sido los propios colegios, junto con las familias, quienes diseñaron cómo querían que fuesen sus patios. Ese trabajo compartido hace que el resultado tenga un valor especial».
Cuando las obras terminen, el antiguo asfalto gris dejará paso a un paisaje más natural. Para Sañudo, ese cambio va mucho más allá de la estética: «Queremos que nuestros alumnos crezcan rodeados de vida, que aprendan a cuidar lo que les rodea. Un patio verde también enseña».
El lunes será el turno del colegio Pancho Cossío, y la próxima semana, el del José María Pereda. En ambos se prevé un modelo similar, adaptado al tamaño y las necesidades de cada centro. Allí se crearán pequeños jardines de polinizadores, se plantarán especies autóctonas y se instalarán zonas de sombra y mobiliario natural. También se incorporarán materiales reciclados en algunos elementos, reforzando el mensaje ambiental del proyecto. El verde empieza a abrirse paso en Torrelavega y, con él, una nueva forma de entender la educación y el entorno.
La ciudad avanza en sus proyectos medioambientales
La Comisión de Igualdad y Medio Ambiente de Torrelavega repasó esta semana el estado de varios proyectos municipales en ejecución. La concejala del área, Patricia Portilla, informó sobre el avance del programa 'Torrelavega Conexión Natural', cuya actuación principal —la renaturalización del Parque de Las Tablas— se desarrolla «de forma óptima», según destacó.
Portilla también detalló las intervenciones realizadas dentro del proyecto de Corporaciones Locales, orientado a la recuperación de espacios de ocio familiar. Entre ellas, las mejoras en los parques infantiles de Nueva Ciudad, Torres, Paseo del Niño, Zapatón y Manuel Barquín, donde se han renovado elementos de juego y mobiliario. Asimismo, se ha completado la restauración de la zona de merenderos del Parque de La Viesca, con la sustitución de bancos y mesas, la limpieza de las barbacoas y el repintado del vallado perimetral.
Durante la reunión, se expresó la preocupación por los actos de vandalismo que afectan a algunos de estos espacios. En varios parques ha sido necesario repetir trabajos hasta en cuatro ocasiones, lo que retrasa otras actuaciones. Desde la Concejalía se hizo un llamamiento al uso responsable del mobiliario urbano, recordando que se trata de un patrimonio común «que debe cuidarse entre todos» para mantener una ciudad más amable, sostenible y segura. También se insistió en la importancia de la colaboración vecinal para denunciar conductas incívicas.
