Una de las máquinas que realiza los trabajos de naturalización en el colegio José María Hidalgo. DM

Patios escolares más verdes en Torrelavega

Las obras, que se desarrollarán en tres colegios, arrancan en el José Luis Hidalgo dentro del proyecto europeo 'Torrelavega Conexión Natural'

Laura Masegosa

Laura Masegosa

Torrelavega

Domingo, 26 de octubre 2025, 07:46

El ruido de las máquinas rompió el silencio habitual del colegio José Luis Hidalgo el pasado viernes. En el patio, los operarios comenzaron a retirar ... el pavimento para dar forma a un espacio más verde, con árboles, praderas y rincones donde aprender al aire libre. Es la primera de las tres actuaciones que transformarán los patios escolares de Torrelavega dentro del programa 'Conexión Natural', financiado con fondos europeos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

