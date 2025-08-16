La Peña Bolística de Torrelavega reclama «respeto y apoyo» de las instituciones locales

L. M. Torrelavega. Sábado, 16 de agosto 2025, 02:00 Comenta Compartir

La Peña Bolística Torrelavega SIEC ha difundido un comunicado en el que expone la situación actual de la entidad y reclama mayor reconocimiento social y respaldo económico por parte de las instituciones locales. La directiva subraya que no es un gesto de presión, sino la exposición de una realidad que consideran «justa y necesaria» para garantizar la continuidad del proyecto.

En el escrito, recuerdan que hace cinco años, tras la pandemia, apostaron por rejuvenecer el equipo y acercar de nuevo a la afición a la bolera Carmelo Sierra. Aquella decisión, explican, propició la vuelta masiva del público y títulos como la Copa Presidente en categoría masculina y la liga en femenina. Desde entonces, aseguran, han llenado las gradas jornada tras jornada, logrado la mejor clasificación en una década en División de Honor y formado un equipo femenino joven, competitivo y con ilusión.

La Peña Bolística defiende que es «una seña de identidad de la ciudad» y el máximo exponente local de un deporte protegido por el Gobierno de Cantabria como bien cultural e inmaterial. Por ello, solicitan el mismo respeto social y económico que reciben otros clubes de Torrelavega que militan en la máxima categoría nacional, recordando que su labor deportiva y social es constante y de gran impacto para la imagen de la ciudad.

El comunicado concluye con un aviso: si en las próximas semanas no se reconoce su labor en igualdad de condiciones, la junta directiva presentará su dimisión en la próxima asamblea de socios. «Nos marcharemos con la conciencia tranquila del trabajo realizado», afirman, insistiendo en que la exigencia deportiva y la representación social que asumen merecen un trato equivalente al resto de entidades de élite, porque su compromiso con Torrelavega ha sido firme desde el primer día. Una advertencia reiterada que aseguran cumplir.