UGT pide dimisiones en la cúpula de Sierrallana por el conflicto laboral en la cocina Imagen de archivo de las portestas de los empleados / DM Los trabajadores se concentrarán mañanaa la entrada del hospital para protestar por los incumplimientos de la empresa adjudicataria JOSÉ IGNACIO ARMINIO Torrelavega Martes, 28 agosto 2018, 07:16

Sierrallana sigue siendo noticia por problemas laborales. UGT ha solicitado por escrito a la consejera de Sanidad y Servicios Sociales, María Luisa Real, la destitución de la gerente y del director de gestión del hospital, María Antonia Urbieta y Luis Alejandro Fernández, respectivamente, por el conflicto en el servicio de cocina y cafetería que los trabajadores vienen denunciando desde hace más de un año.

Según precisaron ayer los responsables regionales del sindicato en los sectores de hostelería y sanidad, Javier González y José María Fernández, la solicitud de UGT se basa en los reiterados incumplimientos del pliego de condiciones del servicio por parte de la empresa concesionaria, Eurest, que «desde el primer día han sido puestos en conocimiento de la Dirección y la Gerencia del Hospital».

El escrito registrado por el sindicato el pasado viernes recuerda a la consejera de Sanidad que, desde que Eurest se hizo cargo de la concesión, «todo han sido problemas con los trabajadores, con reiterados incumplimientos del convenio colectivo y del pliego de condiciones, y la negativa de la empresa a contratar personal para sustituciones de bajas y vacaciones, pese a un informe desfavorable de la Inspección de Trabajo».

Deterioro del servicio

«El mantenimiento de las instalaciones ha tenido que ser cubierto por el propio hospital, no por la empresa como está estipulado, y además la calidad del servicio y la alimentación dispensada a los usuarios no es óptima», agrega el documento. El sindicato acusa a los responsables del centro hospitalario de estar informados desde el primer momento de todos los problemas y, en vez de solucionarlos, «han permitido reiteradamente a la empresa que siga incumpliendo el pliego de condiciones, no asuma sus responsabilidades e incluso haya dejado de pagar los cánones correspondientes a la luz, el agua y el gas».

«Han seguido pagando el servicio contratado cuando no se cumple como estaba estipulado, siendo cómplices de aquello que ha sucedido y sigue sucediendo», recalca UGT en su petición de que «sean cesados en sus cargos» los mencionados responsables del hospital «por la dejadez y la permisividad mostrada con la empresa Eurest, que está llevando a un continuo mal servicio a los usuarios».

Al margen de la solicitud a la consejera, los portavoces de UGT recordaron que el sindicato mantiene la convocatoria de una concentración de protesta en la entrada del centro sanitario para este miércoles, a partir de las 12.00 horas. Javier González y José María Fernández han animado a la ciudadanía a secundar la protesta porque «no se trata sólo de una mera cuestión laboral, es una cuestión social porque todo usuario del hospital tiene derecho a un buen servicio por el que se está pagando y no es el que está prestando Eurest».