La Policía Nacional reforzará su presencia en Torrelavega tras los últimos asaltos con armas de fuego El delegado del Gobierno confirma que los autores del atraco en Campuzano son los mismos que 24 horas después actuaron en la gasolinera de Torres

El delegado del Gobierno, Pedro Casares (al fondo), charla con el alcalde de Torrelavega, Javier López Estrada, junto a otros responsables municipales y de las fuerzas de seguridad, este lunes, en la sede de la Delegación del Gobierno.

Javier Gangoiti Torrelavega Lunes, 17 de noviembre 2025, 15:17 | Actualizado 15:39h.

El Ministerio del Interior reforzará la presencia policial durante los fines de semana en Torrelavega, un aumento de efectivos que viene a dar respuesta a los dos últimos atracos con armas de fuego ocurridos en la ciudad la semana pasada –en el bar estanco Casa Barquín de Campuzano, el martes; y en la gasolinera de Torres, el miércoles–. El refuerzo de agentes se producirá durante los fines de semana en la ciudad y estará protagonizado por efectivos de diferentes unidades del Cuerpo Nacional de Policía (CNP), desde el Grupo de Atención al Ciudadano (GAC) –también conocidos como 'zetas'– hasta la Unidad de Prevención y Reacción (UPR). Así lo ha anunciado este lunes el delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, después de la reunión que ha mantenido con el alcalde de Torrelavega, Javier López Estrada, un encuentro convocado a instancias del Ayuntamiento y precisamente tras la sucesión de esos dos atracos en solo 24 horas. Y hablando de estos asaltos. El delegado del Gobierno ha confirmado que ambos fueron perpetrados por el mismo grupo de autores, jóvenes de la zona ya «identificados» y de los cuales uno ya fue detenido la semana pasada; en relación a los otros dos, Casares ha mostrado su confianza en que puedan ser detenidos «pronto».

Además del compromiso tangible sobre el refuerzo policial en Torrelavega, en lo declarativo, Casares ha querido lanzar un mensaje de «máxima colaboración entre las instituciones» y también de «tranquilidad» para los vecinos. «Torrelavega es una ciudad segura», ha subrayado, basándose en la reducción que, dice, vienen experimentando las cifras de delitos con fuerza en lo que va de año. «Estamos trabajando para que esos datos se mantengan».

La noticia sobre el incremento de uniformados durante los fines de semana en la ciudad ha caído bien en el Consistorio torrelaveguense y su alcalde, que también ha hecho especial hincapié en la definición de Torrelavega como una ciudad segura. «No tenemos ninguna duda de ello y lo podemos sostener no solo con nuestra opinión como vecinos, sino con los datos plasmados en todas las estadísticas».

La respuesta «correcta»

El matiz y la necesidad que ha establecido el alcalde es que estos datos, «que son ciertos, lleguen con una visión realista a los ciudadanos». Es decir: «Los ciudadanos tienen que interpretar esos datos como ciertos. Tenemos que quitar cualquier pátina de imagen de inseguridad que pueda tener la ciudad de Torrelavega fruto de incidentes aislados que se puedan producir». En esa línea, ha considerado que la respuesta ofrecida desde la Delegación del Gobierno este lunes para que estos sean cada vez menos frecuentes es «la correcta».