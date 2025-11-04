El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Momento en el que los concejales del PP abandonan el Pleno de Torrelavega. Luis Palomeque

El PP de Torrelavega abandona el Pleno tras rechazarse debatir sus mociones de urgencia

Los populares defienden que el Pleno debe permitir a los grupos presentar sus iniciativas y anuncia que no tolerará más limitaciones al debate político

Laura Masegosa

Laura Masegosa

Torrelavega

Martes, 4 de noviembre 2025, 13:05

El Grupo Popular abandonó este martes el Pleno municipal de Torrelavega después de que la corporación rechazara, en una votación conjunta, admitir a debate las ... mociones de urgencia incluidas en el último punto del orden del día. La decisión impidió que se debatieran tres iniciativas registradas por el PP y también una presentada por el propio PSOE.

