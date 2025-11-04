El PP de Torrelavega abandona el Pleno tras rechazarse debatir sus mociones de urgencia

El Grupo Popular abandonó este martes el Pleno municipal de Torrelavega después de que la corporación rechazara, en una votación conjunta, admitir a debate las ... mociones de urgencia incluidas en el último punto del orden del día. La decisión impidió que se debatieran tres iniciativas registradas por el PP y también una presentada por el propio PSOE.

El momento de tensión llegó rápido, al inicio de la sesión plenaria, cuando se sometió a votación la admisión de urgencia de las mociones. El PRC, PSOE y Torrelavega Sí se posicionaron en contra. Como consecuencia, ninguna de las mociones de urgencia fue incorporada al debate, lo que motivó la salida del PP del salón de Plenos como protesta cuando llegó el turno de las mociones.

El portavoz popular, Miguel Ángel Vargas, acusó al equipo de gobierno de «impedir deliberadamente que el principal partido de la oposición pueda defender sus propuestas» y criticó el cambio respecto a lo que, según recordó, había sido la dinámica habitual de funcionamiento de anteriores plenos, donde este tipo de iniciativas de urgencia sí se debatían tras superar ese trámite inicial.

Las mociones del PP que quedaron fuera defendían: iniciar negociaciones para adquirir la totalidad del Palacio Municipal de Demetrio Herrero y destinarlo a sede administrativa del Ayuntamiento; incluir en el presupuesto de 2026 una partida para la ampliación del espacio creativo José Manuel Illera y licitar la obra en el primer trimestre del año; y suprimir la obligatoriedad de la tarjeta ciudadana para acceder a determinados servicios y trámites municipales.

La moción del PSOE, centrada en vivienda asequible, corrió la misma suerte y tampoco ha sido debatida al no superar la votación de urgencia.

El abandono del PP se produjo además en un contexto llamativo: el grupo había votado minutos antes a favor del Modificado Presupuestario planteado por el equipo de gobierno. Pese a ello, consideró «injustificable» permanecer en la sesión tras quedar impedida la defensa de sus iniciativas.