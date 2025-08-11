Una promotora impulsa ocho nuevos chalets exclusivos en el barrio Miravalles

Después de muchos años casi en pausa desde la crisis inmobiliaria, el regreso de las grúas y el resurgimiento progresivo del sector de la vivienda ... está volviendo a Torrelavega con todo tipo de proyectos. Viviendas de alquiler asequibles (VPO) impulsadas desde la Administración pública, promociones privadas de toda la vida y, además, otras, también privadas, de lo más exclusivas. Entre estas últimas se encuentra un novedoso proyecto para construir ocho nuevos chalets de medio millón de euros cada uno en la zona de Miravalles, concretamente en el entorno del barrio que linda directamente con La Llama.

El proyecto, impulsado desde la promotora especializada Wejaus y una novedad en el mapa inmobiliario actual de Torrelavega, promete viviendas de 170 metros cuadrados con suelo radiante con sistema de aerotermia, jardín privado, terraza de hasta 85 metros cuadrados, un «salón amplio y luminoso», cocina con 'office', tres habitaciones y tres baños «de diseño», como presenta el anuncio, además de una planta con sótano, garaje –otra plaza de aparcamiento exterior incluida– lavandería y trastero.

Las viviendas, aún por construir y presentadas en forma de infografías, combinarán «arquitectura moderna, calidad constructiva y calidez en cada rincón», como destaca Wejaus, una firma especializada en la venta de viviendas exclusivas en Cantabria y con proyectos en diferentes municipios de la comunidad autónoma en estos momentos. Este, el de Torrelavega, lleva por nombre 'El Mirador del Valle' y se enmarca en la creación de una urbanización privada con piscina y zona de solárium, «un pequeño oasis para desconectar».

Dentro de este lote inmobiliario, estas ocho viviendas están a la venta en una horquilla de precios de entre 470.000 y 515.000, siendo el tamaño de la terraza una de las principales diferencias entre sí. En el primer caso, esta tiene treinta metros cuadrados; en el segundo, hasta 85. El número de habitaciones y de baños será el mismo en cualquiera de estos ocho chalets.

Estos son presentados así por la empresa: «Imagina despertar cada mañana en un entorno tranquilo, rodeado de luz natural, con vistas despejadas y el sonido del silencio. En El Mirador del Valle no solo compras una casa, eliges una forma de vivir». Esta exclusiva promoción, añaden, «ha sido diseñada para quienes buscan algo más que metros cuadrados: quieren espacio para respirar, para compartir, para disfrutar». También destacan su ubicación en Miravalles, «la zona más residencial de Torrelavega», «cerca de todo» y «lejos del ruido». Este entorno, terminan de presentar, «ofrece lo mejor de dos mundos, la tranquilidad de una zona residencial, pero con supermercados, colegios, centros de salud y servicios a muy pocos minutos».

No tan lejos de Miravalles, al límite entre Sierrapando y Tanos, en El Valle, las obras de urbanización del polígono 2 del Plan Parcial arrojan ya un panorama muy distinto al de los últimos años, con viales y canalizaciones del que será un nuevo barrio con otras urbanizaciones y proyectos urbanísticos. Como anécdota y antes que cualquier casa, lo que ha sido construido ya en una parcela es una pista de pádel.