Javier López Estrada, María Gutiérrez, María José Sáenz de Buruaga y César Pascual visitan una de las estancias de la nueva Unidad, este viernes, en el Hospital Sierrallana.

Javier López Estrada, María Gutiérrez, María José Sáenz de Buruaga y César Pascual visitan una de las estancias de la nueva Unidad, este viernes, en el Hospital Sierrallana. Luis Palomeque

Sierrallana estrena su Unidad Psiquiátrica, una «demanda histórica» del hospital

La nueva sección entrará a funcionar el lunes con 57 profesionales en total, permitiendo un abordaje «más eficaz» y «humano» de las afecciones agudas

Javier Gangoiti

Javier Gangoiti

Torrelavega

Viernes, 31 de octubre 2025, 17:14

El Hospital Sierrallana de Torrelavega estrena su nueva Unidad de Hospitalización Psiquiátrica, un recurso que contará con un equipo de 57 profesionales para atender a ... pacientes con afecciones agudas de salud mental y que, tras una inversión de 205.000 euros para transformar una de las secciones de la segunda planta por parte del Gobierno de Cantabria, viene a dar respuesta a una «demanda histórica» del hospital y sus trabajadores. Esa definición de «hito», de «sueño hecho realidad» y de «paso adelante» clave para el conjunto del sistema sanitario cántabro es una de las más repetidas este viernes durante el acto de inauguración de la unidad, cerca de dos décadas después de que, allá por 2005, la creación de este recurso comenzara a plantearse como una gran oportunidad y un paso adelante conveniente para el hospital.

