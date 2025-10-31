Sierrallana estrena su Unidad Psiquiátrica, una «demanda histórica» del hospital

El Hospital Sierrallana de Torrelavega estrena su nueva Unidad de Hospitalización Psiquiátrica, un recurso que contará con un equipo de 57 profesionales para atender a ... pacientes con afecciones agudas de salud mental y que, tras una inversión de 205.000 euros para transformar una de las secciones de la segunda planta por parte del Gobierno de Cantabria, viene a dar respuesta a una «demanda histórica» del hospital y sus trabajadores. Esa definición de «hito», de «sueño hecho realidad» y de «paso adelante» clave para el conjunto del sistema sanitario cántabro es una de las más repetidas este viernes durante el acto de inauguración de la unidad, cerca de dos décadas después de que, allá por 2005, la creación de este recurso comenzara a plantearse como una gran oportunidad y un paso adelante conveniente para el hospital.

La transformación de la planta 2A –con diez camas, habitaciones individuales, zonas comunes y una sala– se llevó a cabo hace meses, pero la falta de profesionales y las dificultades para contratar y nutrir el recurso venían retrasado su inauguración. Ese problema, al que aludió este viernes María José Sáenz de Buruaga, queda atrás con la incorporación de 25 profesionales, un «equipazo» en el que la Consejería invertirá 850.000 euros al año y que formarán dos psiquiatras, un psicólogo, una supervisora, seis enfermeros, seis auxiliares de enfermería, un auxiliar administrativo, seis celadores, un trabajador social y un terapeuta ocupacional.

Sumadas estas manos, este recurso orientado a la atención de pacientes con patologías mentales agudas y que requieren ingresos contará en total con 57 profesionales, lo que supone un «gran paso» para el hospital y el conjunto del sistema sanitario cántabro. «Esto tiene repercusión en toda la comunidad. Garantizamos una atención psiquiátrica aguda cerca del hogar. Las crisis se atenderán con más eficacia y agilidad», subrayó la presidenta; «Atender a un paciente aquí supone humanizar la atención y, al mismo tiempo, mejorar la ratio de camas por habitante», celebró la jefa del Servicio de Psiquiatría, María Gutiérrez, agradecida a la directora-gerente, Yolanda Montenegro, y a todos los profesionales y autoridades que han hecho posible este «hito». Por su parte, el alcalde, Javier López Estrada, expresó su «orgullo» de ver «los frutos del esfuerzo colectivo». «No hay nada mejor que ese contrato social en el que todos estamos involucrados y que permite que la sanidad pública siga siendo el exponente de una comunidad equilibrada y más justa», aseguró.