El mercado de ganados de Torrelavega.

El mercado de ganados de Torrelavega. Javier Cotera

Sin ganado en el Ferial por la dermatosis nodular

El parón de la actividad en el Mercado Nacional de Ganados de Torrelavega salpica a restaurantes y otros negocios

José Carlos Rojo

José Carlos Rojo

Santander

Miércoles, 22 de octubre 2025, 07:12

Para quienes conocen la vorágine de un día de feria, Torrelavega estaba ayer apagada, silenciosa. Sin camiones, sin ganado, sin transacciones, sin gente por los ... bares o los restaurantes... «Esto es un desastre total», lamenta Andrés Pérez, tratante de Ganados El Kaiser, que este martes pasó la jornada con los brazos cruzadosporque el Mercado Nacional de Ganados es, durante los días en que hay actividad, el corazón de Nueva Ciudad. Ayer no fue así porque el Gobierno de Cantabria blindó el lunes la región y suspendió todas los concursos, subastas y romerías durante quince días ante el avance en España de la dermatosis nodular del ganado. Y las primeras consecuencias se sintieron ayer en la capital del Besaya. «Lo peor de esto es que va a ser un parón largo, ya verás. Va a ser duro y largo porque en quince días no se va a resolver», avanza Lorenzo Ibáñez, regente del bar Puchi, que se encuentra frente al Ferial y que es, todos los martes y miércoles –cuando hay actividad ganadera–, el lugar al que todo el mundo va a tomar el vino.

