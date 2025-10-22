Sin ganado en el Ferial por la dermatosis nodular

Para quienes conocen la vorágine de un día de feria, Torrelavega estaba ayer apagada, silenciosa. Sin camiones, sin ganado, sin transacciones, sin gente por los ... bares o los restaurantes... «Esto es un desastre total», lamenta Andrés Pérez, tratante de Ganados El Kaiser, que este martes pasó la jornada con los brazos cruzadosporque el Mercado Nacional de Ganados es, durante los días en que hay actividad, el corazón de Nueva Ciudad. Ayer no fue así porque el Gobierno de Cantabria blindó el lunes la región y suspendió todas los concursos, subastas y romerías durante quince días ante el avance en España de la dermatosis nodular del ganado. Y las primeras consecuencias se sintieron ayer en la capital del Besaya. «Lo peor de esto es que va a ser un parón largo, ya verás. Va a ser duro y largo porque en quince días no se va a resolver», avanza Lorenzo Ibáñez, regente del bar Puchi, que se encuentra frente al Ferial y que es, todos los martes y miércoles –cuando hay actividad ganadera–, el lugar al que todo el mundo va a tomar el vino.

Lo mismo que la Vinoteca Michel, que ayer mostraba una imagen desoladora, con las sillas sobre las mesas y sin apenas clientela: «Hemos pasado a trabajar un 10% de lo que suele ser un martes normal. Es desolador», explicaba Aquilino Sánchez, responsable del establecimiento.

Dentro del Ferial, las actividades se limitaron al mantenimiento y la limpieza. Más de cien vehículos se desinfectaron durante la mañana. «Se está haciendo con especial ahínco porque lo que se hace es extremar el cuidado», relata Carmelo Diego.

Desde la dirección del Ferial, las cosas están claras: «Hay que hacer todo lo posible para evitar la propagación de la enfermedad», confirma Isaac Bolado, responsable del Mercado Nacional de Ganados. «Hoy no ha habido actividad y así vamos a mantenernos hasta nuevo dictado de la Consejería». El problema es los «estragos» que pueda causar en el negocio directo e indirecto que depende de esta feria. «De momento es un tiempo corto si se mantiene quince días, pero veremos a ver», insistió Bolado.

«Prisas» para la clausura

Las críticas de los profesionales del sector llegan por las «prisas» que hubo para clausurar la feria de esta semana. «No tiene sentido que se suspenda a primera hora de un lunes cuando un martes hay mercado. No da tiempo a avisar a la gente porque ya tienes preparado el ganado en el camión», critica Andrés Pérez. Cuentan que el daño al bolsillo es considerable y que la alternativa es el mercadeo particular que no deja de estar exento de peligros de contagio.

Lamentan también que se ha restringido el Mercado de Torrelavega, «pero se ha seguido manteniendo la actividad en los pueblos, donde se han cargado cabezas», cuenta Alberto Carmona, ganadero. Algunos hicieron negocios el pasado lunes también en Salamanca. «Hasta 108 cabezas cargué yo allí y no pasó nada. ¿Tiene sentido cerrar aquí las transacciones si no se cierran en el resto del país? Creo que no», insiste Pérez.

Hasta la venta de lotería ha caído en la administración número 4, que se encuentra frente al Mercado. «Un martes normal esto es un no parar y hoy he vendido cuatro cupones desde que he abierto», lamenta Saray Torices, que también reza para que este parón no se prolongue mucho en el tiempo. Por el bien de todos.