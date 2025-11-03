El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

La calle Julián Ceballos estuvo cortada al tráfico unas ocho horas. salvar torrelvagega zbe

Torrelavega anula las sanciones por el caos de tráfico en Julián Ceballos

El desmontaje de una grúa de obra obligó a desviar el tráfico de vehículos por la calle Ruiz Tagle, dentro de la Zona de Bajas Emisiones

Laura Masegosa

Laura Masegosa

Torrelavega

Lunes, 3 de noviembre 2025, 07:14

El pasado fin de semana, el tráfico en el centro de Torrelavega se colapsó por completo a causa del desmontaje de una grúa en la ... calle Julián Ceballos. Desde primera hora del sábado, los operarios encargados de los trabajos cortaron la vía a la altura de la intersección con Ruiz Tagle, lo que obligó a todos los vehículos que descendían por esa arteria principal a desviarse precisamente por Ruiz Tagle, una calle incluida dentro de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE). El resultado fue un desvío forzoso hacia un área restringida y, con ello, la posibilidad de que decenas de conductores fueran sancionados sin haber cometido infracción alguna.

