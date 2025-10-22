El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Un hombre camina por la senda que da acceso a la futura ruta familiar y turística, en el monte Dobra. Luis Palomeque

Torrelavega cambia las señales a la ruta del Cuaternario para evitar coches en el Dobra

El Ayuntamiento accede a cambiar las indicaciones y disuadir a los conductores tras lograr un acuerdo con la Asociación de Vecinos de La Montaña

Javier Gangoiti

Javier Gangoiti

Torrelavega

Miércoles, 22 de octubre 2025, 02:00

El Ayuntamiento de Torrelavega accede a cambiar la señalización a la ruta del Cuaternario, en el Dobra, con el objetivo de evitar la ... aglomeración de coches en La Montaña, que era una de las preocupaciones que venían manifestando los vecinos en los últimos meses. El Consistorio, a través del alcalde, Javier López Estrada, y el concejal de Desarrollo Local y encargado del Plan de Sostenibilidad Turística -al que pertenece este proyecto-, Jesús Sánchez, se reunió con la Asociación de Vecinos de La Montaña hace unos días, alcanzando este acuerdo que, por otro lado, no altera nada más que las indicaciones. Es decir, la ruta no sufrirá modificaciones. Este compromiso, tal y como confirman ambas partes, hará que la señalización a la futura ruta turística y familiar parta desde la Fuente de las Palomas, en Viérnoles, una medida que se plantea con el objetivo de disuadir a los visitantes de subir en coche por el pueblo de La Montaña.

