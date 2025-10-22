Torrelavega cambia las señales a la ruta del Cuaternario para evitar coches en el Dobra

El Ayuntamiento de Torrelavega accede a cambiar la señalización a la ruta del Cuaternario, en el Dobra, con el objetivo de evitar la ... aglomeración de coches en La Montaña, que era una de las preocupaciones que venían manifestando los vecinos en los últimos meses. El Consistorio, a través del alcalde, Javier López Estrada, y el concejal de Desarrollo Local y encargado del Plan de Sostenibilidad Turística -al que pertenece este proyecto-, Jesús Sánchez, se reunió con la Asociación de Vecinos de La Montaña hace unos días, alcanzando este acuerdo que, por otro lado, no altera nada más que las indicaciones. Es decir, la ruta no sufrirá modificaciones. Este compromiso, tal y como confirman ambas partes, hará que la señalización a la futura ruta turística y familiar parta desde la Fuente de las Palomas, en Viérnoles, una medida que se plantea con el objetivo de disuadir a los visitantes de subir en coche por el pueblo de La Montaña.

La aglomeración de coches o la presencia excesiva de estos en general es algo que han rechazado públicamente no solo los vecinos durante su protesta, sino también algunos partidos de la oposición -alineados con los anteriores- y el propio equipo de gobierno (PRC-PSOE) en alguno de los últimos Plenos municipales en los que este tema ha sido objeto de debate. En estas sesiones, desde López Estrada hasta Sánchez, ya hicieron manifestaciones sobre la idoneidad de subir al Dobra a pie.

Las indicaciones partirán desde la zona de la Fuente de las Palomas, en Viérnoles, pero la ruta no sufrirá modificaciones

«El Dobra es un sitio al que se sube andando; hay que evitar que se llene de coches», repetía ayer el concejal de Desarrollo Local, en esa misma línea. Esos mismos argumentos son los que inspiran ahora este compromiso, que se produce además de forma casi paralela al inicio de los trabajos para crear esta ruta con recreaciones de animales del Cuaternario. Estas tareas, financiadas íntegramente con los fondos del Plan de Sostenibilidad Turística, han sido adjudicadas a la empresa Senor por un importe total de 155.020 euros y un plazo de ejecución de tres meses.

El resultado de las mismas, a principios del año que viene, será el de la inauguración de una ruta que ha dado y promete seguir dando de qué hablar. Su propia ubicación, señales al margen, coincide con la de un coto de caza. Esto último chocaría con el blindaje de este entorno como Área de Protección Ecológico Patrimonial libre de cualquier actividad cinegética -según el modificado número 53 del PGOU-, una posible incoherencia que han puesto sobre la mesa diferentes colectivos ecologistas.

El proceso

Quedan tres meses para que un turista que se encuentre en la zona de la Fuente de las Palomas pueda iniciar la marcha -no menos de media hora- hasta el inicio de la ruta ya terminada y con los dientes de sable y otros carnívoros en pie. El cronograma de trabajo se puede condensar más o menos así: durante los primeros días, los operarios se ocuparán sobre todo del desbroce de las zonas invadidas por la vegetación, muchas de ellas intransitables tras años sin mantenimiento.

Una vez despejado el terreno, se instalará señalética específica que reforzará el carácter didáctico y turístico de la ruta. Esta se ubicará desde la rotonda de acceso a Viérnoles, próxima al polígono industrial, donde se colocarán carteles con pictogramas y flechas para guiar a los visitantes hasta el inicio del recorrido.

Una vez aquí, una marquesina de madera ofrecerá información básica sobre el itinerario concreto -señalizado también con balizas-, la duración, su desnivel, los puntos de interés y las normas de uso. Todo este material estará fabricado en madera tratada para exteriores, cumpliendo criterios de integración paisajística y sostenibilidad.

Pero el aterrizaje de los mastodontes y el resto de reproducciones no se producirá hasta el segundo mes de trabajos más o menos. Para entonces, se colocarán las esculturas de los animales del Cuaternario. Estas piezas, de hierro y con recubrimientos ignífugos y tratamientos antigrafiti, abarcan especies como un megaloceros de dos metros, un mastodonte de tres, un león cavernario, un bisonte estepario, un rinoceronte lanudo, un oso cavernario y un dientes de sable.