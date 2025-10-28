Torrelavega destina 46.000 euros a las asociaciones de mayores

En la Junta de Gobierno Local celebrada ayer, el alcalde de Torrelavega, Javier López Estrada, destacó la aprobación de varias medidas importantes para la ciudad, ... entre ellas la convocatoria de subvenciones para las asociaciones de personas mayores del municipio y la creación de nuevas plazas dentro de la Oferta de Empleo Público (OEP).

En primer lugar, se aprobó la convocatoria de ayudas para las asociaciones de mayores, correspondiente al ejercicio 2025. Este programa, que se desarrolla en régimen de concurrencia competitiva, cuenta con un presupuesto total de 46.000 euros.

La finalidad de estas subvenciones es apoyar proyectos y actividades que fomenten el envejecimiento saludable, la autonomía personal, el acceso a nuevas tecnologías, el ocio saludable, la participación social y la formación cultural y comunitaria.

Según el alcalde, esta iniciativa «busca mejorar la calidad de vida de las personas mayores y promover su integración activa en la sociedad». Las asociaciones podrán presentar una única solicitud, y la cuantía máxima de la ayuda será de 10.000 euros por entidad.

López Estrada subrayó que estas subvenciones «refuerzan el compromiso del Ayuntamiento de Torrelavega con los mayores, un colectivo considerado prioritario para el equipo de gobierno». La convocatoria será publicada próximamente en el Boletín Oficial de Cantabria, en el tablón de anuncios y en la página web municipal (www.torrelavega.es).

Por otro lado, la Junta de Gobierno Local también aprobó las bases reguladoras para la convocatoria de dos nuevas plazas dentro de la Oferta de Empleo Público. La primera es para un puesto de arquitecto, que se cubrirá mediante concurso-oposición y corresponde a la OEP de 2023. La segunda es una plaza de operario, como personal laboral fijo, para el Matadero Municipal de Barreda, que forma parte de la OEP de 2020.

Estas nuevas plazas «reflejan el esfuerzo del Ayuntamiento por mejorar los servicios públicos y crear empleo de calidad en la ciudad», según destacó el alcalde. López Estrada explicó que ambas convocatorias «son un paso más para fortalecer la plantilla municipal y mejorar la gestión de los recursos locales».