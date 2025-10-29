El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Unidad canina de la Polícia Local de Torrelavega, en un servicio. Alberto Aja

Torrelavega incorporará ocho policías locales pendientes desde hace años

Las plazas que serán ocupadas corresponden a ofertas públicas de 2020, 2021, 2022 y 2023, una de ellas incluso anterior a la pandemia

Laura Masegosa

Laura Masegosa

Torrelavega

Miércoles, 29 de octubre 2025, 01:00

Comenta

Torrelavega encara la recta final de un proceso que llevaba demasiado tiempo pendiente. El Ayuntamiento incorporará ocho nuevos agentes a la Policía Local, plazas ... que corresponden a las ofertas públicas de empleo de 2020, 2021, 2022 y 2023. Una de ellas, incluso, fue aprobada antes de la pandemia y se encontraba aún sin cubrir.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Fenómeno, una playa con las horas contadas
  2. 2

    Los aviones de Iberia vuelven a despegar en el aeropuerto rumbo a Madrid
  3. 3

    Los profesores no desisten: Â«Hay que pasar a la ofensivaÂ»
  4. 4 El Gobierno de Cantabria informa desfavorablemente sobre el Parque Eólico Briesa
  5. 5

    Los daños colaterales por el cierre del Ferial
  6. 6

    Ganadería prolonga un mes el cierre del Mercado Nacional de Torrelavega y suspende todas las ferias hasta fin de año
  7. 7

    Ultimátum del PRC al Gobierno: si no cumple seis exigencias en un mes, no hay Presupuesto
  8. 8 Buscan en una balsa de Ribadesella a Maritrini y a su bebé, desaparecidas en 1987
  9. 9

    «El último día, muchos socios me llamaron para decirme que tenía que presentarme»
  10. 10 Josep Martínez, portero español del Inter, atropella mortalmente a un anciano en silla de ruedas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Torrelavega incorporará ocho policías locales pendientes desde hace años

Torrelavega incorporará ocho policías locales pendientes desde hace años