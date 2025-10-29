Torrelavega incorporará ocho policías locales pendientes desde hace años

Torrelavega encara la recta final de un proceso que llevaba demasiado tiempo pendiente. El Ayuntamiento incorporará ocho nuevos agentes a la Policía Local, plazas ... que corresponden a las ofertas públicas de empleo de 2020, 2021, 2022 y 2023. Una de ellas, incluso, fue aprobada antes de la pandemia y se encontraba aún sin cubrir.

El primer ejercicio de la fase de oposición se celebrará el 26 de noviembre a las 13.30 horas en la Sala Multiusos Sergio García 'El Niño', en la calle Lucio Marcos. Los 169 aspirantes admitidos, de los cuales 31 son mujeres, competirán por hacerse con una de las vacantes que el Consistorio arrastra desde hace tiempo. El proceso no es nuevo. Se fue ampliando con los años, a medida que las plazas quedaban vacantes y los trámites se acumulaban. «Por fin parece que esto va a salir adelante», admiten desde el cuerpo policial, que lleva tiempo reclamando refuerzos ante la falta de personal.

Las pruebas se dividirán en tres bloques: una parte teórica, un ejercicio práctico y, por último, la fase de aptitud física, en la que los candidatos deberán presentarse con ropa deportiva y aportar un certificado médico reciente. Esta última parte incluye varias pruebas: extensión de brazos, salto de longitud, carrera de velocidad de 60 metros, resistencia de 1.000 metros y una prueba de natación de 25 metros.

Cada ejercicio será eliminatorio. Quienes no alcancen las marcas mínimas quedarán fuera del proceso. Las bases, publicadas en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) el 16 de abril de 2024 también contemplan la posibilidad de realizar controles antidopaje aleatorios, siguiendo las directrices del Consejo Superior de Deportes (CSD).

Las ocho plazas corresponden a la escala de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase Policía Local, subgrupo C1, y se cubrirán mediante el sistema de oposición libre. Los candidatos que superen todas las pruebas deberán cursar la formación obligatoria en la Escuela de Seguridad Pública y realizar un periodo de prácticas en el propio Ayuntamiento de Torrelavega antes de incorporarse de forma definitiva.

El Consistorio confía en que la incorporación de estos agentes permita aliviar la carga de trabajo del cuerpo de Policía Local, especialmente en turnos de noche, fines de semana o grandes eventos. «No solo se trata de cubrir vacantes, sino de garantizar una mejor atención a los vecinos», apuntan desde el área de Seguridad. Con estas ocho incorporaciones podría cerrarse uno de los frentes abiertos entre Policía y Ayuntamiento.

El proceso se ha retrasado por distintos motivos: cambios en la normativa autonómica, limitaciones derivadas de la pandemia y acumulación de convocatorias sin resolver. De hecho, una de las plazas fue aprobada en 2020 y aún seguía pendiente. A través de esta convocatoria, el Consistorio aspira a normalizar la situación y poner fin a un desfase que se había cronificado. Si todo marcha según el calendario previsto, los nuevos agentes podrían estar en activo durante el primer semestre de 2026, una vez finalizada la formación y superado el periodo de prácticas.

Desde el propio Cuerpo reconocen que la llegada de refuerzos «se notará», sobre todo en patrullas y unidades de tráfico. En los últimos años, las jubilaciones y bajas prolongadas habían reducido la plantilla de manera significativa. Con estas incorporaciones, Torrelavega se acercará a los niveles óptimos de personal para una ciudad de su tamaño respecto a número de habitantes.

Los aspirantes, mientras tanto, apuran las últimas semanas antes del examen. En las próximas pruebas físicas deberán demostrar su capacidad para asumir las exigencias del puesto. Y, si todo sale bien, Torrelavega cerrará una etapa de espera y abrirá otra de renovación dentro de su Policía Local.