Conchita Vidiella, más conocida como Conchita Mallavia. DM

Torrelavega pierde a Conchita Mallavia, uno de sus referentes sociales y culturales

Pionera en la radio, dedicó su vida a cultivar el arte en sus diferentes facetas Nieves Bolado

Nieves Bolado

Nieves Bolado

Jueves, 30 de octubre 2025, 12:08

Con profunda tristeza, Torrelavega recibió ayer la noticia del fallecimiento de Conchita Vidiella de Castro, más conocida como Conchita Mallavia, por su matrimonio con el ... industrial Federico Mallavia, cuya vida fue una obra de arte en sí misma. Nacida en León, se convirtió en torrelaveguense por derecho y sentimiento, tras casarse con Iquín, hijo del legendario jugador de bolos Federico 'El Grande', con quien tuvo cuatro hijos. Durante décadas ha sido un pilar imprescindible en la historia cotidiana y cultural de la ciudad. Dotada de una sensibilidad extraordinaria, hizo de la belleza, la creatividad y la elegancia su forma de estar en el mundo.

