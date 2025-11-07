El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Un hombre, en Vitoria, deposita residuos orgánicos en un contenedor tras abrirlo con su tarjeta. Jesús Andrade

Torrelavega, primer municipio que controlará la basura orgánica con cerraduras electrónicas

Los vecinos deberán identificarse con tarjeta o móvil para abrir los contenedores marrones cuando entren en funcionamiento

Laura Masegosa

Laura Masegosa

Torrelavega

Viernes, 7 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

En Torrelavega tirar la basura orgánica no será como hasta ahora. Cuando llegue el momento de implantar el cubo marrón en la ciudad, no bastará ... con levantar la tapa y dejar los restos dentro. El Ayuntamiento ha iniciado el proceso para instalar 450 cerraduras electrónicas en los futuros contenedores de orgánicos, un sistema que convertirá a Torrelavega en el primer municipio de Cantabria en controlar el acceso a estos depósitos a través de una identificación vecinal. La medida, rompedora en la región, busca asegurar que lo que entre en el cubo marrón sea realmente materia orgánica y no una mezcla imposible de reciclar.

