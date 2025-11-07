Torrelavega, primer municipio que controlará la basura orgánica con cerraduras electrónicas

En Torrelavega tirar la basura orgánica no será como hasta ahora. Cuando llegue el momento de implantar el cubo marrón en la ciudad, no bastará ... con levantar la tapa y dejar los restos dentro. El Ayuntamiento ha iniciado el proceso para instalar 450 cerraduras electrónicas en los futuros contenedores de orgánicos, un sistema que convertirá a Torrelavega en el primer municipio de Cantabria en controlar el acceso a estos depósitos a través de una identificación vecinal. La medida, rompedora en la región, busca asegurar que lo que entre en el cubo marrón sea realmente materia orgánica y no una mezcla imposible de reciclar.

El contrato para colocar estas cerraduras asciende a 270.000 euros (sin impuestos) y está financiado con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Cuando se adjudique, la empresa tendrá 60 días para dejarlas instaladas, con fecha límite el 15 de febrero de 2026. Aunque los contenedores marrones aún no están distribuidos -el Ayuntamiento ya cuenta con ellos, pero no los ha estrenado porque la planta de tratamiento de El Mazo no estaba lista para recibir orgánica-, el sistema se prepara con antelación para que, cuando se pongan en la calle, lleguen ya con control de acceso desde el primer día.

El concejal de Recogida de Residuos y Limpieza Viaria, Pedro Pérez Noriega, explica que el sistema funcionará de forma sencilla para el ciudadano: habrá que identificarse para abrir el contenedor, ya sea con una tarjeta o con el teléfono móvil. «La persona se va a identificar con la tarjeta, bien física o bien a través del móvil, abrirá el contenedor, depositará lo orgánico y luego volverá a quedar cerrado para que el siguiente vuelva a hacer la misma operativa», detalla. El objetivo es garantizar que al cubo marrón solo entre lo que debe. «Si lo dejamos abierto, es de suponer que la gente que está dispuesta a reciclar lo va a hacer bien, pero también podría echar cualquier cosa quien no quiera hacerlo correctamente. Por eso apostamos por las cerraduras electrónicas».

Las claves Habrá bonificaciones por buen uso del servicio,que podrán aplicarsepor barrios o zonas

El Ayuntamiento instalará 450 cerraduras electrónicas en las baterías de contenedores

El edil insiste en que no se trata de una ocurrencia, sino de una lección aprendida por experiencia. «En otros ayuntamientos que lo han hecho así ha sido un auténtico desastre. Si la orgánica se deja abierta, está garantizado que va a tener un nivel de impropios que no va a permitir que la recogida esté bien valorada». Y aquí entra el factor económico. El Gobierno de Cantabria cobrará 85 euros por cada tonelada de orgánica bien separada, pero la factura subirá a 105 euros si está mezclada. «Nos interesa que esté cerrado para que no se mezcle la orgánica bien hecha con la que no lo está, porque nos costaría más», subraya. Además, recuerda que la orgánica genera más olores que el resto y que, si los contenedores no están cerrados, aumenta el riesgo de manipulación y molestias.

La tecnología se integrará con la Tarjeta Ciudadana, de forma que ese mismo soporte servirá para abrir los contenedores. La adhesión será voluntaria y quienes se apunten recibirán la tarjeta y un kit con bolsas compostables y un pequeño cubo doméstico. El Ayuntamiento está estudiando bonificaciones para incentivar el buen uso: «La idea es bonificar a quienes lo hagan bien. Será general, porque se valorará el resultado del contenedor de una zona concreta, no de cada vecino individualmente». Las aperturas quedarán registradas, pero no se sabrá qué deposita cada persona ni cuánta cantidad.

La orgánica de Torrelavega se enviará temporalmente a Asturias hasta que el Gobierno de Cantabria finalice las obras necesarias para poder tratarla en El Mazo. La ciudad preveía implantarla antes, pero no pudo hacerlo porque no había destino para la fracción. El despliegue se realizará utilizando las actuales baterías de contenedores: junto al resto, envases y papel, se incorporará el marrón, evitando que los vecinos tengan que desplazarse a distintos puntos.

Con esta apuesta, Torrelavega se adelanta a las exigencias de la Ley 7/2022 y a los objetivos europeos de reciclaje, que obligan a mejorar la recogida selectiva. El Ayuntamiento confía en que este modelo ayudará a cambiar hábitos, elevar la calidad del reciclaje y avanzar hacia una ciudad más sostenible y con un sistema de residuos más eficiente y justo.

Aguas licita un nuevo vehículo para voluminosos y 25 cubos de textil

Aguas de Torrelavega ha puesto en marcha dos licitaciones con el objetivo de mejorar el servicio de recogida de residuos en la ciudad y responder a la demanda creciente de este tipo de servicios. Por un lado, ha sacado a concurso el alquiler con opción a compra de un vehículo tipo furgón con caja abierta y volquete, pensado para la recogida de enseres y voluminosos. El presupuesto supera ligeramente los cien mil euros y permitirá reforzar un servicio que suele recibir avisos constantes para retirar muebles, colchones o electrodomésticos que aparecen junto a los contenedores o incluso apoyados en portales y zonas de paso.

Las empresas interesadas podrán presentar ofertas hasta el 12 de diciembre de 2025, y la intención es que el vehículo facilite el trabajo de los operarios y agilice estas retiradas, que se reparten por todos los barrios de Torrelavega. La incorporación de este recurso permitirá actuar con mayor rapidez y evitar acumulaciones de residuos en la vía pública.

Además, Aguas licita también el suministro de 25 contenedores nuevos para la recogida de ropa y textil, con un importe cercano a los 38.000 euros. El objetivo es ampliar los puntos disponibles para que los vecinos puedan depositar prendas usadas y darles una segunda vida a través del reciclaje o la reutilización, evitando que terminen en el vertedero. El plazo para presentar ofertas es el mismo y, una vez adjudicados, los contenedores se irán instalando en distintos barrios para facilitar el acceso a este servicio y fomentar la economía circular en el municipio.