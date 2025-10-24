Torrelavega regulará los conciertos dentro de los bares a finales de año y «por primera vez en Cantabria»

Javier Gangoiti Torrelavega Viernes, 24 de octubre 2025, 13:55 Comenta Compartir

Torrelavega se convertirá en la recta final de este año en «el primer municipio de Cantabria» que regula la celebración de actividades en el interior de los establecimientos de la ciudad. O, dicho de otra manera, que regule los conciertos dentro de los bares. Lo hará con la nueva ordenanza de espectáculos, que viene tramitando a lo largo de los últimos años y que, ahora, tras la fase de información pública y la contestación de dos alegaciones -rechazadas ambas-, cuenta los días para entrar en vigor. El texto, que fija un tope de doce conciertos al año en cada establecimiento, comenzará a aplicarse tan pronto como sea aprobado de forma definitiva en el siguiente Pleno ordinario, en las próximas semanas, y se publique en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC). Así lo ha comunicado este viernes la concejala responsable de Medio Ambiente, Patricia Portilla, «orgullosa» de una normativa que «va a suponer un hito en la celebración de eventos» y que permitirá a los vecinos «contar con una herramienta».

Lo más importante sobre su contenido. El Ayuntamiento establece en este nuevo texto «y por primera vez en Cantabria» una serie de especificaciones para facilitar la celebración de conciertos en los bares y el interior de establecimientos que no estaban amparados por su licencia de actividad. En estos lugares se podrán celebrar un máximo de doce eventos al año, en un horario que no podrá sobrepasar las 22.00 horas, en el caso de los jueves, ni las 23.00, los viernes y sábados. Por su parte, los domingos, festivos o vísperas de días laborables, la hora límite serán las 16.00 horas.

Con esta normativa, Torrelavega se propone sentar una base sólida para la conciliación entre el descanso y los conciertos, pero también una garantía para la seguridad jurídica de muchos eventos que se celebran en la ciudad. Esto es importante porque logra -esa es la idea- reconciliar a la Administración con una parte de la comunidad de músicos de la ciudad, descontenta en los últimos años con el retraso que viene sufriendo la aprobación final de la ordenanza. Plataformas como 'En Torrelavega No Se Toca' se han hecho eco de ese malestar en muchas ocasiones, grabando incluso canciones en forma de protesta.

Pese a todo, la presentación de únicamente dos alegaciones durante el periodo de información pública es un reflejo del «diálogo contínuo» que el Ayuntamiento viene manteniendo con estos colectivos, como ha declarado Portilla este viernes. Además de la presencia de estas «aportaciones» en el texto, la concejala ha querido dejar clara la voluntad dinamizadora de este nuevo reglamento, de cara a la buena salud de la escena cultural y también del propio tejido hostelero.

Ocho años de trámites

La redacción de esta ordenanza sigue al compromiso que adquirió la Corporación municipal de Torrelavega hace ya ocho años, cuando, en 2017, se aprobó por unanimidad una moción encaminada a dotar al Consistorio de esta normativa.