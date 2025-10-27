Torrelavega reivindicará el arte local con un itinerario propio en La Lechera

El Ayuntamiento de Torrelavega quiere sacarle el máximo partido posible al futuro complejo cultural de La Lechera, valorado en unos 16 millones de euros y ... con previsión de inaugurarse a estas alturas del año que viene. Para ello, trabaja en un proyecto para que el edificio, además de dar techo a la Colección Norte de arte contemporáneo del Gobierno de Cantabria y también a las escuelas municipales de arte, cobije también parte de su arte local. Esta iniciativa consistirá en la creación de un itinerario a lo largo de todo el complejo –no solo el museo– y que contará con algunas de las creaciones pictóricas o escultóricas más representativas. La idea es reunir una parte de ese patrimonio y reivindicarlo también aquí, en el complejo cultural más importante que jamás ha tenido la ciudad en toda su historia.

El primer paso al que apuntan desde el Ayuntamiento de Torrelavega para poner en marcha esta iniciativa cultural es el nombramiento de un comisario responsable de este proyecto. Misión: elegir la muestra de artistas locales que puede representar a la ciudad en este recorrido, establecer los detalles de esta colección y su papel concreto en el futuro complejo de La Lechera.

La nueva Lechera, con su modelo de gestión hoy en el aire, será inaugurada el año que viene tras 16 millones de inversiones

Esta tarea promete ser compleja. Por lo pronto porque muchas de las obras elegidas o contempladas pueden estar en casi cualquier parte. Ocurre lo mismo que le ha pasado a las más de mil obras de arte contemporáneo de la Colección Norte durante muchos años; están en salas, oficinas, despachos, almacenes y hasta en paradero desconocido. De hecho, el Consistorio no descarta la opción de comprar, si es necesario, alguna de las obras. Hay un trabajo de selección, sí, pero también de captación muy importante aquí.

Esta iniciativa cultural viene a pulir otra similar y que se llegó a plantear desde el Ayuntamiento de Torrelavega hace un par de años. Aquella tenía que ver con la transformación de algunos de los locales vacíos del centro de la ciudad en un reclamo para visitar La Lechera. La idea era crear con ellos una especie de ruta de exposiciones con destino al futuro centro cultural, dando valor a estas obras y, de paso, maquillando la estampa de locales en alquiler o venta desde hace años.

De momento, a un año de la posible inauguración del centro cultural –según los últimos plazos–, el Consistorio torrelaveguense sigue trabajando en todos los detalles de esta nueva propuesta cultural, tan orientada a la voluntad de reivindicar el arte local de la ciudad como también al de dar más valor a la oferta del complejo en los próximos años.

La gestión, cuestión clave

Pero para que haya contenido, primero tiene que haber continente. Y a este le quedan todavía varios meses de obra. El objetivo es que la metamorfosis, valorada en un doble proyecto de 16 millones –todos de fondos externos, del Gobierno y europeos–, esté terminada en julio; ahora bien, a esta le seguirá después una obra de urbanización, que es la que demorará la inauguración hasta finales del año que viene. «Octubre» es el mes al que aluden. Y esa no es una cuestión menor porque uno de los objetivos que se marca el Consistorio es el de dar cobijo a las escuelas de arte ya en el curso 2026-2027.

La reagrupación de estas escuelas –circo, música, arte, etc– en un espacio común después de años dispersas por la ciudad es un éxito, pero el funcionamiento concreto del futuro centro cultural de La Lechera –incluyendo esta nueva exposición de arte local– está aún por dilucidar. Su gestión es uno de los asuntos fundamentales que determinarán su éxito y que vienen negociando desde hace meses tanto el Ayuntamiento de Torrelavega como la Consejería de Cultura.

Este debate ya está contemplado en el convenio que el Consistorio y el Ejecutivo sellaron en la anterior legislatura, en el marco de todas estas obras, pero dicha gerencia se planteaba de forma separada. A un lado, el museo, con el Gobierno; y al otro, las escuelas de arte, del Consistorio. Eso podría cambiar en estas nuevas conversaciones. Esa es la idea que desvela de momento el Consistorio, partidario de una gestión conjunta y «más eficaz». Esa palabra, eficaz, es la que manifiestan también desde la Consejería, confirmando estas conversaciones. Pero todavía falta tiempo. El debate sobre el modelo de gestión de La Lechera está todavía por desarrollar.