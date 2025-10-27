El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Obras del complejo de La Lechera para su transformación en un gran centro cultural, en Torrelavega. Luis Palomeque

Torrelavega reivindicará el arte local con un itinerario propio en La Lechera

Con un comisario a cargo, la iniciativa consistirá en un recorrido por todo el complejo cultural de obras de distintos autores nacidos en la ciudad

Javier Gangoiti

Javier Gangoiti

Torrelavega

Lunes, 27 de octubre 2025, 07:13

Comenta

El Ayuntamiento de Torrelavega quiere sacarle el máximo partido posible al futuro complejo cultural de La Lechera, valorado en unos 16 millones de euros y ... con previsión de inaugurarse a estas alturas del año que viene. Para ello, trabaja en un proyecto para que el edificio, además de dar techo a la Colección Norte de arte contemporáneo del Gobierno de Cantabria y también a las escuelas municipales de arte, cobije también parte de su arte local. Esta iniciativa consistirá en la creación de un itinerario a lo largo de todo el complejo –no solo el museo– y que contará con algunas de las creaciones pictóricas o escultóricas más representativas. La idea es reunir una parte de ese patrimonio y reivindicarlo también aquí, en el complejo cultural más importante que jamás ha tenido la ciudad en toda su historia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La misteriosa muerte de Alejandro Mencía
  2. 2

    El gran cambio urbanístico de Santander, Torrelavega y Camargo llega con el tren
  3. 3

    Los ganaderos que nunca se rinden
  4. 4

    Flores para María Ángeles todos los días del año
  5. 5

    Un año de la explosión de La Albericia
  6. 6

    «El sector del turismo rural está hoy en día tocado de un ala, o hasta de las dos»
  7. 7

    La Sareb mantiene aún más de 2.000 activos en Cantabria con 690 viviendas y 300 suelos
  8. 8

    44 investigadores de la UC, entre los más influyentes del mundo
  9. 9 Cerca de mil deportistas se reúnen en la Carrera Popular de El Diario Montañés
  10. 10

    Buruaga maniobra para forzar al PRC a otro pacto

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Torrelavega reivindicará el arte local con un itinerario propio en La Lechera

Torrelavega reivindicará el arte local con un itinerario propio en La Lechera