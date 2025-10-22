Vecinos de Torres urgen blindar la seguridad en la Avenida de Oviedo con un radar de velocidad

Javier Gangoiti Torrelavega Miércoles, 22 de octubre 2025, 02:00 Comenta Compartir

Los vecinos de Torres han solicitado al Ayuntamiento de Torrelavega la instalación de un radar de velocidad en la Avenida de Oviedo con el objetivo de blindar la seguridad vial en esta zona de la ciudad. Es una de las medidas que destacan de la reunión que, el pasado 15 de octubre, mantuvo el alcalde de Torrelavega con los vecinos, aunque no fue la única. En la misma línea, y para que los conductores reduzcan la velocidad, los vecinos también trasladaron la necesidad de instalar un badén justo en la entrada a Torres -desde la Avenida de Oviedo-.

Más demandas. Los vecinos de la localidad solicitan también una mejora de la iluminación en una de las carreteras que conduce a Torres Arriba, así como el asfaltado del puente blanco y una solución al abandono de una vivienda particular abandonada y en la que, según relatan, entran a dormir jabalíes y otros animales. Para ello, solicitan al Consistorio la puesta en contacto con los propietarios, a fin de remediar esta situación. Por último, los residentes de Torres también piden ayuda con la «invasión» de la acera que se produce en uno de los establecimientos de la localidad, debido a las sillas y otros elementos del mobiliario.

Semáforo en Tanos

Mientras tanto, al otro lado del término municipal, otra solicitud va traduciéndose en hechos y respuestas por parte de la Administración. Se trata del semáforo que pidieron los vecinos de Tanos en la carretera autonómica (CA-331), la que discurre frente a las piscinas municipales, el campo de fútbol o el restaurante El Refugio. Cerca de un año y medio después de lamentar el fallecimiento de un hombre por atropello en esta misma zona, la Consejería de Fomento del Gobierno de Cantabria ya se ha puesto a trabajar en la zona, que incorpora un semáforo con pulsador en el paso de peatones situado frente al campo de fútbol. La obra ha sido contratada por un importe de 28.400 euros.