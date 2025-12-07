El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Últimos trabajos de demolición del edificio que dará pasa a nuevas viviendas, junto a la iglesia de la Virgen Grande. Juanjo Santamaría

Una visión inédita de una parte de Torrelavega

Con el derribo del inmueble situado junto a la iglesia de la Virgen Grande, regresa visualmente uno de los pocos vestigios de la ciudad de finales del siglo XIX: el edificio de 'La Alpargatona'

Javier Gangoiti
Nieves Bolado

Javier Gangoiti y Nieves Bolado

Torrelavega

Domingo, 7 de diciembre 2025, 01:00

Comenta

La demolición del edificio propiedad de la empresa Nueva Montaña Quijano, que albergó durante más de medio siglo la Droguería Hilario, ha transformado de ... manera inmediata la percepción del entorno urbano en pleno centro de Torrelavega. Tras la caída de la parte final de la estructura del que fuera inmueble habitado por antiguos técnicos de la empresa corraliega que residían en la ciudad, frente al frontispicio de la iglesia de la Virgen Grande y a pocos metros de la plaza Baldomero Iglesias, se ha hecho visible una apertura inesperada que modifica la imagen habitual de este eje peatonal y comercial.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El fallecido en el accidente de tráfico de Los Tojos llevaba cuatro días muerto en su coche
  2. 2

    El Ministerio anticipa que decaerán los dos trazados del tren a Bilbao y buscará otras alternativas viables
  3. 3

    La última partida en el bar Garay
  4. 4

    Ussía descansa en «su paraíso» en Ruiloba
  5. 5 Muere en Madrid una mujer tras precipitarse desde un décimo piso con sus dos hijos de 3 años, ambos muy graves
  6. 6

    «El daño que nos ha causado es irreparable y el trauma y las secuelas que tenemos son de por vida»
  7. 7 Las visitas a Cartes por las luces de Navidad provocan retenciones en el municipio y en la A-67
  8. 8 La gran feria del producto cántabro
  9. 9

    La pasarela de Los Peligros aparece destrozada por el fuerte oleaje
  10. 10

    Ruiloba, «el último paraíso de Europa» del que Ussía hizo su hogar más feliz

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Una visión inédita de una parte de Torrelavega

Una visión inédita de una parte de Torrelavega