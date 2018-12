Con los días contados

Ocho perros son abandonados de media cada día en la región. Detrás de ellos hay una historia de crueldad, maltrato, sufrimiento físico y psíquico, frío y desnutrición, o en casos peores, peleas de perros. Las protectoras de animales en Cantabria se dedican a rescatarlos antes de que las perreras los sacrifiquen pasado el tiempo de rigor para optar a la adopción. La Ley de Protección Animal de Cantabria no recoge el sacrificio cero, de forma que los animales abandonados tienen sus días contados; normalmente, tienen dos semanas para recibir una adopción o la inyección letal. Este plazo se ampliará a un mes con la nueva norma.

«No podemos normalizar que animales sanos se sacrifiquen», argumenta María Briones, del Grupo Unido de Amigos y Protectores de los Animales (Guapa), quien señala que «esperaba que la nueva ley animal garantizase el derecho a la vida».

Los animales que aparecen en estas páginas dependen de la compasión de personas que quieran adoptarlos; en los refugios no dan abasto. La acogida temporal es otra fórmula para ayudar.

RED «Intentaron ahorcarlo con una soga al cuello»

Raza y género: Galgo, macho

Edad: Cinco años.

Comportamiento: Obediente, tranquilo, friolero y hogareño, pero necesita su carrera diaria y es muy veloz.

Protectora: Galgos de casa

Contacto:galgosdecasa.gdc@gmail. com y Facebook.

Red está feliz, pero no siempre fue así. Este galgo fue un descarte de cazadores, que sacrifican a esta raza al cumplir los dos años, cuando «ya no valen para cazar». Red llegó a la protectora Galgos de casa de Cantabria con marcas de soga en el cuello. «Es una práctica habitual entre los cazadores a la que llaman 'el toque de piano'. Consiste en colgar al perro con una soga de un árbol y ver cómo éste mueve los pies para sobrevivir, mientras muere ahorcado», explica María Briones, de Guapa (Grupo Unido de Amigos y Protectores de los Animales). «Otras veces, los galgos llegan con el cuerpo lleno de perdigones o los tiran al río para que se ahoguen». En este caso, Red llegó con un miedo paralizante y gracias al tiempo y paciencia que le dedicó la protectora, ahora puede vivir interactuando con las personas. Ha formado parte del programa de rehabilitación de El Dueso para completar su recuperación. Ha demostrado ser sociable y cariñoso y está listo formar parte de una familia.

TAIGA «Los cazadores consideraron que era un desecho»

Raza y género: Galgo, hembra.

Edad: Un año.

Comportamiento: Simpática, delicada y sociable, sobre todo con los niños.

Protectora: Galgos de casa

Contacto: galgosdecasa.gdc@gmail com y Facebook.

«Los galgos, a pesar de ser una raza histórica de España de la que deberíamos estar orgullosos, es la más masacrada por sus propietarios», lamenta María Briones, portavoz de Guapa (Grupo Unido de Amigos y Protectores de los Animales). El caso de Taiga, así lo demuestra. Ella fue considerada «otro deshecho más de cazadores». Y por ello, fue abandonada y maltratada en Burgos, hasta que se hizo cargo la protectora Galgos de casa, en Cantabria, que fueron a recogerla y la sacaron adelante. Esta protectora se ocupa en la actualidad en Cantabria de 15 galgos y necesita hogares de acogida para ellos o voluntarios de paseo y que les den afecto. Por suerte, Taiga ha tenido una madrina, Odile, que le ha apoyado en este tiempo, «pero ya está lista para demostrar lo que vale en una familia», según explican sus cuidadores. «Si la adoptas no te arrepentirás jamás». Los galgos son un raza tranquila, friolera, les gusta estar en casa. También son veloces, así que el paseo será a un buen ritmo.

KIKA Y VERA «Encerradas sin alimento, al borde de la desnutrición»

Raza y género: Pitbul, hembras.

Edad: 18 meses y siete meses

Comportamiento: Cariñosas, buenas, tranquilas y algo miedosas.

Protectora: Soy tu voz

Contacto: 644859573 (Torrelavega)

Kika y Vera fueron abandonadas en una casa en ruinas, completamente cerrada para que murieran de hambre. Por suerte, un señor mayor pasó cerca y oyó su llanto. Se asomó a la vivienda y allí las vio, esqueléticas y en un estado lamentable. Entonces, por suerte, este señor dio aviso a la protectora Soy tu voz, que fueron a rescatarlas y las proporcionaron los cuidados y el afecto que necesitaban. «Cuando llegaron no sabían lo que era el cariño», dicen sus cuidadores. Kika, la perra de pelaje atigrado, es la madre de Vera. Sólo tiene un año y medio, y la estaban explotando para la cría y posterior venta de cachorros. Vera tiene siete meses. Ambas son muy buenas, sociables, pero algo miedosas por las circunstancias. No les gusta quedarse solas. Según explican sus cuidadores, «son perros geniales con los niños y son de diez, no dan ningún problema». «Vera tiene mucha dependencia de su madre, por lo que separarlas les vendría bien», añaden.

TAYSON «Le cortaron las orejas con tijeras y lo abandonaron»

Raza y género: Pitbul, macho

Edad: Un año.

Comportamiento: Cariñoso, juguetón, bueno con niños y dominante con otros perros.

Protectora: Soy tu voz.

Contacto: Toñi Vicente: 644859573

«Es un milagro que Tayson siga vivo después de lo que pasó», aseguran los veterinarios que le trataron. Su anterior dueño le cortó las orejas con unas tijeras y lo abandonó, dejando que casi muera desangrado, desnutrido y solo. Deambulaba por las carreteras moribundo. Un día, cruzó una autovía y casi lo atropellan. La conductora paró el vehículo y lo recogió. Fue trasladado a la protectora Soy tu voz, que se ocupa de perros PPP (raza potencialmente peligrosa), donde lo cuidaron. Corrieron con los gastos veterinarios y fue alimentado para que recuperara el peso. Pasado un tiempo en la residencia, Tayson ya está listo para recibir el afecto de un hogar y vivir en familia. Es apto para convivir con otras hembras, siendo dominante con perros machos. «Esta raza de perro tiene mala fama, pero son cariños, protectores, dulces y tranquilos», dicen sus cuidadores. Se entrega esterilizado, vacunado y con chip. Necesitará un tiempo para coger confianza.

ARCAS «Está triste desde que le separaron de su fiel compañero»

Raza y género: Mestizo de pointer, macho.

Edad: Ocho años.

Comportamiento: Cariñoso, juguetón y sociable.

Protectora: Refugio Canino Torres.

Contacto: 650537300

Arcas es un perro alegre y juguetón, que lleva toda su vida en la protectora. Pero su carácter ha cambiado recientemente y está deprimido. El origen de su tristeza es que hace unos días le separaron de su compañero de toda la vida, Manolo, que ha caído enfermo y se le han llevado a un lugar más tranquilo. «Arcas ya no es el mismo desde que le falta su compañero de juegos», dicen sus cuidadores en la protectora Torres. «Es el perrete más cariñoso y juguetón de todos, pero lleva unos días triste y desolado. Se necesita urgentemente su adopción para que vuelva a sentirse bien y a ser él mismo». Este mestizo de pointer, tuvo una infancia solitaria y desatendida, hasta que el refugio canino de Torres pasó a hacerse cargo de él. Los siete años que lleva en el refugio ha demostrado ser cariñoso, listo y sociable, aunque en estos últimos días «apenas come y casi no juguetea. Necesita un hogar», explicó el equipo.

BENJI «Le dejaron atado en la puerta de la protectora»

Raza y género: Mestizo pastor alemán, macho.

Edad: Seis años

Comportamiento: Activo, cariñoso y listo.Aprende muy rápido.

Protectora: Refugio Canino Torres.

Contacto: 650537300

Benji apareció un día atado a la puerta del refugio canino Torres, muy delgado y con un aspecto desatendido sucio y nudos en el pelo. Poco a poco, con los cuidados que recibió en la protectora, Benji recuperó su potencial y su hermoso pelaje, que es muy llamativo y siempre destaca en los desfiles y ferias para promover la adopción de perros en los que participa la protectora. Es un macho de seis años aproximadamente, que lleva mucho tiempo en la protectora. Es sociable con hembras, aunque algo más dominante con determinados machos. Es cariñoso con las personas y bueno. Es bastante activo, así que lo ideal sería que realizara actividades físicas cotidianamente para quemar su energía. Es un perro muy listo, que con un buen entrenamiento aprende rápido. Benji es un perro precioso al que nadie se ha animado aún a dar una oportunidad. Es de tamaño mediano/grande, está desparasitado, esterilizado y con chip.

ALMA «Iba a ser sacrificada con once crías en la barriga»

Raza y género: Hembra mestiza mastín y border collie.

Edad: 18 meses

Comportamiento: Cuidadora, buenísima y con mucho miedo.

Protectora: Acción y Reacción Animal Cantabria

Contacto:accionyreaccionanimal@gmail

Alma estaba preñada, cuando fue entregada a la perrera de Cecabe, de Torrelavega. Tenía los días contados, iba a ser sacrificada, ella y los once bebés que llevaba dentro de su barriga. Gracias a la protectora Acción y Reacción Animal Cantabria, la rescataron a tiempo y se la llevaron a un refugio animal. La perra, que es mezcla de mastín y de border collie, pasó sus últimos meses de gestación en un entorno tranquilo y digno. Alma recibió cuidados veterinarios, una alimentación adecuada y finalmente, nacieron sus once cachorros, que hoy tienen dos meses y están listos para ser adoptados. Tras sus primeros meses de vida, ya están vacunados, con chip y se alimentan con pienso. Llegarán a pesar 25 kilos. Los requisitos para la adopción de estos cachorros y de su madre es querer que el perro forme parte de la vida en familia, de forma que no se entregarán para permanecer amarrados a un poste ni fuera de la casa.

HERA «Nunca ha conocido un hogar, ni el afecto de una familia»

Raza y género: Gata.

Edad: Ocho años.

Comportamiento: Buena, tranquila, cariñosa.

Protectora: Cantabria Felina

Contacto:canfe2112@gmail.com

Hera se quedó sin madre nada más nacer, junto a tres hermanas. Las recién nacidas sobrevivían en las calles buscando comida y cobijo entre las ruedas de los coches. Su vida no parecía tener un largo porvenir, hasta que la Asociación Cantabria Felina la recogió. Aun así, «toda una vida en el refugio no es bueno, ya es hora de que conozca un hogar y el afecto de una familia, que tanto merece, antes de que muera sin haberlo experimentado, como les ha pasado a sus hermanas», explican sus cuidadores de la protectora.

Desde esta asociación se subraya que el control de las colonias de gatos «es el mayor problema animal de la región» y piden a los ayuntamientos una «gestión ética», aplicando el método CES, que consiste en la captura, el proceso de esterilización y la posterior suelta. La mayoría de las colonias son creadas por los gatos caseros que son abandonados sin castrar, y finalmente, serán sacrificados en las perras.

ARIA «Es como si fuera invisible, algo incomprensible»

Raza y género: Mestiza, hembra.

Edad: Tres años.

Comportamiento: Tranquila, lista, obediente, cariñosa y sociable con otros perros.

Protectora: Refugio Torres

Contacto: 650537300

Aria es una hembra mediana de tres años aproximadamente. Entró en la protectora hace más de un año, cuando fue rescatada de la perrera (junto con su hermana) porque corría el riesgo de ser sacrificada. Llevaba tres meses en la perrera y la Ley de Protección Animal de Cantabria permite el sacrificio de animales sanos pasados 15 días de su llegada, si nadie responde por ella. Mientras que su hermana encontró adopción hace meses, Aria no ha corrido tanta suerte, y ha seguido en la protectora «como si fuera invisible, algo que no entendemos», dicen sus cuidadores, que sólo hablan bondades de ella. «Es una perra tranquila, que sólo necesita un hogar en el que le proporcionen calma y tengan paciencia mientras que ella supere todos sus miedos». Cuando conoce a las personas, Aria, aseguran, destaca por ser una animal cariñoso y bastante bueno. «También es sociable con otros perros y muy lista y obediente». Ha estado en hogares de acogida temporal y han estado muy contentos con ella.

NAIA «Mendigaba comida en las calles»

Raza y género: Gata.

Edad: Dos o tres años.

Comportamiento: Tranquila, mimosa, compañera de manta y sofá.

Protectora: Vecinos del gato.

Contacto: vecinosdelgato@gmail.com

La Asociación Vecinos del gato encontró a Naia merodeando día y noche en un apeadero de un pueblo de Cantabria. Calculan que estuvo más de quince días mendigando algo de comer a quienes hacían un descanso en la zona. Una vecina la vio, no pudo dejarla allí y la recogió. Después de un tiempo, decidió avisar a la protectora. A partir de ese momento, Naia pasó a formar parte de la familia felina de esa protectora y recibió los cuidados veterinarios que necesitaba tras tantos meses desorientada y sola. Gracias a Sonia, veterinaria del centro Dávila, de Santander, la gata tiene un lugar de acogida donde vivir, mientras le buscan su familia ideal. «Es toda una señorita, fiel compañera para tardes de mantita y sofá. Le encanta recibir caricias y se ha vuelto una comilona por lo que ha ganado peso y está preciosa», dicen sus cuidadoras. La gata está esterilizada y con las vacunas al día. Necesita un hogar sin accesos al exterior para que no se vuelva a perder por las calles. No congenia con perros.

MICKEY «A punto deser sacrificada, hoy cumpledos años»

Raza y género: Gato.

Edad: Dos años.

Comportamiento: Buenísimo, tranquilo y cariñoso.

Protectora: GatoSOS cántabros

Contacto: 667772790

Mickey es un gato «súper sanote y gordito», que con los cuidados adecuados puede vivir años, pero en la calle no sobreviviría, ya que al ser inmuno tiene las defensas más bajas. Es «súper cariñoso», incluso «pegajoso». Así lo definen sus cuidadores. Este gato busca el contacto humano continuamente, por lo que sería ideal que le adoptase alguien de edad; quiere cariño y tranquilidad.

GINKO «Es un perro espectacular, con muchos miedos»

Raza y género: Lobero, macho.

Edad: Cinco años

Comportamiento: Cariñoso y tranquilo y bueno.

Protectora: Adopta o Acoge Cantabria

Contacto:adoptaoacogecantabria@gmail.com

Ginko tiene «muchos miedos», si ve a un hombre con un palo o si se cruza con otros perros; necesita un dueño que le entienda. Es un lobero espectacular que fue rescatado por la protectora Adopta o Acoge Cantabria de la perrera de Liencres cuando sólo era un cachorro. Le habían encontrado abandonado por la calle y le llevaron allí.

Se cree que estaba amarrado en una finca y que se escapó. No fue reclamado por nadie. Lleva cuatro años en el refugio y en este tiempo ha sido adoptado dos veces, y devuelto por causas ajenas a él. En la primera casa estuvo en régimen de acogida temporal, que es una modalidad que sirve de ayuda a las protectoras, pero tiene un tiempo limitado. En la segunda ocasión, la vida del adoptante cambió y optó por devolverlo y la protectora siempre responderá por él. Como tiene algunos miedos, necesita una casa en una zona tranquila. Pasea muy bien con la correa, es cariñoso con las personas e ideal como perro único. Puede vivir en un piso. Es un perro de tamaño grande.