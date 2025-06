Cómo protegerte de los estafadores Guardia Civil, Policía Nacional y Consumo detallan los tipos de estafas en Cantabria y qué pasos hay que dar para no caer en ellas

Las estafas informáticas suponen casi uno de cada tres delitos cometidos en Cantabria (cerca del 30% del total), lo que convierte la ciberdelincuencia en uno de los principales desafíos en materia de seguridad. Según los datos del Ministerio de Política y Memoria Democrática, en el primer trimestre de 2025 este tipo de comportamiento delictivo en la red ha tenido un aumento en Cantabria de un 13,1%, hasta alcanzar las 1.814 infracciones penales.

El Diario Montañés ha recopilado en este reportaje los tipos de estafas que están más en auge y las recomendaciones para no caer en ellas, gracias a la aportación del Equipo @ de la Guardia Civil, la Dirección General de Consumo del Gobierno de Cantabria y la Policía Nacional.

Telefono 017 es el número es el número de teléfono gratuito que ayuda ante problemas de ciberseguridad.

Cargos fraudulentos en tarjeta Utilizar tarjetas prepago

Esta estafa se detecta cuando alguien observa cargos en su cuenta bancaria que no reconoce. Los estafadores obtienen las numeraciones de las tarjetas de diversas maneras, la más común es a través de páginas web falsas que imitan sitios de compra. Aunque la página parezca funcionar, al intentar pagar suele dar un error, pero en ese momento ya han capturado los datos de la tarjeta. Otra forma es mediante pasarelas de pago inseguras o hackeadas en pequeñas empresas, desde donde extraen los datos de las tarjetas para venderlos en la dark web (web oscura).

Se recomienda sospechar de páginas web con diseño burdo, faltas de ortografía o que apenas permiten navegar fuera de la pasarela de pago, y también utilizar tarjetas prepago, que se recargan solo para hacer el pago y la mayoría de bancos las ofrecen de forma gratuita.

SMS bancarios fraudulentos No entrar en los enlaces

Este tipo de estafa consiste en que el ciudadano recibe un mensaje fraudulento en el móvil suplantando a una entidad bancaria, para poder validar transferencias de dinero u otras acciones en la banca online, con el fin de realizar importantes extracciones de dinero. Se sabe que son fraudulentos al contener enlaces a internet. Si finalmente se accede al enlace, aparecerá una página web maliciosa, con apariencia de real, que nos pedirá introducir las claves para acceso a la banca online, momento que son captadas por los ciberdelincuentes.

Por último, se puede recibir una llamada telefónica suplantando al departamento de seguridad del banco (vishing). Con la excusa de solventar la incidencia nos piden un código que acaban de mandar por sms, siendo el mismo real, ya que el delincuente pretende realizarse una transferencia desde la cuenta de la víctima. Dicho código no debe ser facilitado ya que validaría la trasferencia el ciberdelincuente.

La clave principal para no caer en este engaño es ignorar y borrar aquellos sms que, en nombre de una entidad bancaria, contengan enlaces de accesos a internet, según señalan desde la Guardia Civil, que también recomiendan rechazar las llamadas en nombre de los bancos que pidan claves o códigos de validación, con cualquier excusa.

Falso hijo en apuros Ponerse en contacto con él

En esta caso el estafador, haciéndose pasar por un hijo, o un familiar de la víctima, y mediante el uso de aplicaciones móviles de mensajería, como WhatsApp, consigue engañar a sus víctimas para que le transfieran una cantidad de dinero. El supuesto hijo explica que su teléfono está averiado, perdido, roto, u otra causa que le impide utilizarlo, siendo el motivo por el que le escribe desde otro número, que es desconocido para la víctima.

La recomendación es intentar ponerse en contacto, mediante llamada telefónica, con la persona que supuestamente dice encontrarse en apuros, y no facilitar datos bancarios.

Hackeo de cuenta de WhatsApp Nunca debe proporcionarse el código que te solicitan

Alguien que supuestamente es un amigo o conocido pide un código que ha llegado al teléfono para WhatsApp. Si se proporciona ese código, el estafador obtiene acceso al WhatsApp del usuario, bloqueándolo, y comienza a pedir dinero a todos los contactos de su agenda. «Nunca debe proporcionarse el código de WhatsApp solicitado. Si un contacto pide dinero de esta manera, llamarle directamente para verificar antes de hacer cualquier pago».

Estafas en viviendas vacacionales Desconfiar de los chollos y usar plataformas reputadas

El estafador publica anuncios falsos de alquiler de viviendas vacacionales. Las víctimas pagan por una propiedad que no existe, no está en alquiler o no está disponible al llegar al destino.

Lo aconsejable es desconfiar de los chollos o precios excesivamente atractivos y sospechar de la insistencia del anunciante para cerrar el trato rápidamente, ya que la insistencia es un denominador común en muchas estafas.

Aunque las plataformas inmobiliarias pueden contener anuncios falsos, usar plataformas reputadas puede ofrecer más seguridad.

Falsos empleados de compañías Desconfiar de quien llama ofreciendo algo

Los estafadores llaman vía telefónica al domicilio, presentándose como trabajadores de antena de televisión o de una empresa suministradora de luz o gas, informando al interlocutor de que están en campaña de promociones por su zona, que van a hacerle una devolución económica o que tiene un impago de una factura, por lo que en las próximas horas o en días posteriores realizarán una visita en su domicilio. Entonces manifiestan que van a arreglar diversos problemas técnicos. Estas personas mientras realizan preguntas, deambulan por el domicilio, distrayendo a la posible víctima e incluso las mandan ir a otra estancia para comprobar si algún aparato eléctrico o enchufe funciona, para quedarse solo y poder sustraer efectos de valor (dinero en efectivo, joyas, libretas y tarjetas bancarias). La Policía Nacional, que apunta que las víctimas suelen ser personas mayores, recomienda no abrir la puerta o el portero automático a desconocidos y desconfíe de quien llame ofreciéndole algo, aunque diga representar a un organismo público. «Infórmese sobre cuándo y quién realizará las revisiones técnicas de su hogar para evitar la entrada del 'falso técnico'».

Estafa de las criptomonedas No seguir enlaces de anuncios que prometen dinero fácil

Se atrae a las víctimas con anuncios en redes sociales que prometen altas rentabilidades en criptomonedas o bolsa, a menudo con imágenes falsas de personajes famosos. Los estafadores piden un número de teléfono, llaman a la víctima, y le animan a hacer una pequeña inversión inicial de 250-300 euros. Luego, la víctima ve en una página web falsa (controlada por los estafadores) cómo su 'inversión' sube, y le presionan para que meta más dinero. Cuando la víctima quiere retirar su dinero, la inversión cae y cortan la comunicación. A veces, después contacta una «empresa de recuperación de fondos» que es parte de la misma estafa y pide más dinero.

La recomendación es no seguir enlaces de anuncios en redes sociales que prometan dinero fácil o inversiones.

La estafa BEC Prestar atención a los correos urgentes y con erratas

Es un tipo de ciberdelito que utiliza el correo electrónico para engañar a personas o empresas para que envíen dinero o revele información confidencial. Se trata de una estafa de suplantación de identidad que intenta robar dinero o datos sensibles, haciéndose pasar por una persona o empresa legítima.

Se recomienda prestar atención a los mensajes de correo electrónico que parecen urgentes, que contienen faltas de ortografía o que no coinciden con el estilo habitual de comunicación de la empresa.

Ataque a los navegadores de internet Usar un gestor de contraseñas

El denominado 'tabnabbing' es un método de estafa en la red para secuestrar pestañas, modificando el contenido de una pestaña inactiva en el navegador del usuario, de tal forma que una página web legítima que teníamos abierta puede transformarse en una copia falsa de otra página web conocida, como puedes ser Gmail, Instagram o un servicio de banca online.

Consumo recomienda cerrar y volver a abrir sesiones de navegación de manera manual, de tal manera que si una pestaña muestra repentinamente una página de inicio de sesión, no hay que introducir las credenciales de usuario de inmediato. Otra medida preventiva es utilizar un gestor de contraseñas.

Bluesnarfing Desactivar el bluetooth cuando no se esté usando

Los atacantes obtienen información de nuestros dispositivos móviles de manera inalámbrica, sin que nos demos cuenta. Esta amenaza se aprovecha de las vulnerabilidades de la tecnología Bluetooth.

Para evitarlo es esencial desactivar el bluetooth siempre y cuando no lo estemos utilizando, así como mantener nuestro dispositivo actualizado.