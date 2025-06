El gran cambio de Cantabria en verano

Álvaro Machín Santander Domingo, 29 de junio 2025, 07:39 Comenta Compartir

Para algunos, el verano empieza cuando se ponen el pantalón corto o estrenan bikini. Para otros, con la primera rueda de bonito. Hay ritos, gestos personales o colectivos que marcan el cambio. El primer 'cole' de la temporada en el Cantábrico, las vacaciones, el fin de curso de los críos, la jornada reducida, el primer helado... Pero, sobre todo, uno. San Juan. Un antes y un después. El fuego, la noche larga... La fiesta. Justo eso. Aunque la región no se para, en estos meses cambian los ritmos. Cantabria se transforma. Como en toda fiesta, hay invitados –cerca de un 40% de los turistas que eligen la comunidad durante el año se concentra en julio y agosto–, hay bebida –el consumo de cerveza aumenta un 40%–, hay excursiones –los visitantes a Cabárceno son doce veces más en agosto que en enero–, hay música –una veintena de festivales– y gente trabajando para atender a los demás –la diferencia entre meses de afiliados a la Seguridad Social en Hostelería llega hasta las 7.000 personas–. Claro, la fiesta también supone atascos en la entrada –se prevén 1,4 millones de desplazamientos–, andar apretujados –la población casi se duplica–, vigilar que nadie se desmadre –Cantabria está entre las nueve comunidades que reciben refuerzos de Guardia Civil y Policía Nacional, que siempre se quedan justos– y, al acabar, sacar la basura y dejar todo limpio –los servicios municipales se tensionan al máximo con los aumentos de población–. Y dolor de cabeza –de los 117 consultorios periféricos, más de 70 carecerán de consulta médica alguna semana–. Lo dicho, para lo bueno y lo no tan bueno, Cantabria ya vive la fiesta del verano.

Este reportaje es una ensalada de cifras para marcar la diferencia de esta época del año con el resto. Así que mejor hacerlo por bloques. El del empleo es de los más importantes. Curiosamente, la etapa más vinculada al ocio y las vacaciones es en Cantabria la época con más contratos laborales. Si uno toma del Icane la serie de afiliados a la Seguridad Social a último día de mes en alta laboral entre mayo de 2024 y mayo de 2025, salta a la vista. Julio y agosto, los que más. Hay 11.134 personas más en el momento central del verano que en enero. Ojo porque esta campaña tiene buena pinta. En esa serie analizada, el tercer mejor dato es el del cierre del pasado mayo, el más reciente. Hostelería, claro (aunque no sólo), tiene mucho peso. Con los datos del Régimen General, en el sector hubo en agosto del año pasado 22.052 afiliados a la Seguridad Social. En enero, 15.057.

Así cambia Cantabria en verano 239.127 Empleo. La cifra es de afiliadosa la Seguridad Social a último día de mes en el total del sistema en Cantabria en agosto de 2024. Fue la más alta de todo el año pasado. La segunda, la de julio. 45% Pernoctaciones. Julio y agosto suponen casi la mitad de las pernoctaciones del año. 50% En un bar de copas. Unido a diciembre, julio y agosto suman la mitad de la facturación anual. 37% En un hotel. En sólo dos meses, casi un 40% de todo lo que se factura durante un año. La población, casi el doble. Aunque no hay un cálculo real de población flotante, los expertos consideran que ronda el millón de personas (los que, en un momento dado, pernoctan). Cambios de hábitos y de horarios. Colegios cerrados, horarios de trabajo de jornada continua, la administración a medio gas, vacaciones concentradas en estos meses... La rutina cambia totalmente. Para muestra, la cerveza. Una importante empresa de distribución cántabra vende de enero a mayo 373.445 litros de cerveza. Entre junio y agosto, se van hasta los 521.700 litros. 44 Fiestas. Número de celebraciones entre las declaradas de Interés Turístico Internacional, Nacional o Regional en este periodo, según la web Turismo de Cantabria. 31 Ferias ganaderas. Del 21 de junio al 22 de septiembre, ese es el total entre exposiciones y concursos ganaderos. Hay once citas de arrastre y cinco ferias de año. 20 Festivales. Concentrados (pero no sólo) en Santander y Torrelavega, a estas cifras hay que sumar una larga lista de conciertos puntuales por toda la región. Así cambia Cantabria en verano 239.127 Empleo. La cifra es de afiliadosa la Seguridad Social a último día de mes en el total del sistema en Cantabria en agosto de 2024. Fue la más alta de todo el año pasado. La segunda, la de julio. 45% Pernoctaciones. Julio y agosto suponen casi la mitad de las pernoctaciones del año. 50% En un bar de copas. Unido a diciembre, julio y agosto suman la mitad de la facturación anual. 37% En un hotel. En sólo dos meses, casi un 40% de todo lo que se factura durante un año. La población, casi el doble. Aunque no hay un cálculo real de población flotante, los expertos consideran que ronda el millón de personas (los que, en un momento dado, pernoctan). Cambios de hábitos y de horarios. Colegios cerrados, horarios de trabajo de jornada continua, la administración a medio gas, vacaciones concentradas en estos meses... La rutina cambia totalmente. Para muestra, la cerveza. Una importante empresa de distribución cántabra vende de enero a mayo 373.445 litros de cerveza. Entre junio y agosto, se van hasta los 521.700 litros. 44 Fiestas. Número de celebraciones entre las declaradas de Interés Turístico Internacional, Nacional o Regional en este periodo, según la web Turismo de Cantabria. 31 Ferias ganaderas. Del 21 de junio al 22 de septiembre, ese es el total entre exposiciones y concursos ganaderos. Hay once citas de arrastre y cinco ferias de año. 20 Festivales. Concentrados (pero no sólo) en Santander y Torrelavega, a estas cifras hay que sumar una larga lista de conciertos puntuales por toda la región. Así cambia Cantabria en verano 239.127 Empleo. La cifra es de afiliadosa la Seguridad Social a último día de mes en el total del sistema en Cantabria en agosto de 2024. Fue la más alta de todo el año pasado. La segunda, la de julio. 45% 50% Pernoctaciones. Julio y agosto suponen casi la mitad de las pernoctaciones del año. En un bar de copas. Unido a diciembre, julio y agosto suman la mitad de la facturación anual. 37% En un hotel. En sólo dos meses, casi un 40% de todo lo que se factura durante un año. La población, casi el doble. Aunque no hay un cálculo real de población flotante, los expertos consideran que ronda el millón de personas (los que, en un momento dado, pernoctan). Cambios de hábitos y de horarios. Colegios cerrados, horarios de trabajo de jornada continua, la administración a medio gas, vacaciones concentradas en estos meses... La rutina cambia totalmente. Para muestra, la cerveza. Una importante empresa de distribución cántabra vende de enero a mayo 373.445 litros de cerveza. Entre junio y agosto, se van hasta los 521.700 litros. 31 44 Ferias ganaderas. Del 21 de junio al 22 de septiembre, ese es el total entre exposiciones y concursos ganaderos. Hay once citas de arrastre y cinco ferias de año. Fiestas. Número de celebraciones entre las declaradas de Interés Turístico Internacional, Nacional o Regional en este periodo, según la web Turismo de Cantabria. 20 Festivales. Concentrados (pero no sólo) en Santander y Torrelavega, a estas cifras hay que sumar una larga lista de conciertos puntuales por toda la región.

Por seguir con la hostelería y los bloques: Julio y agosto supusieron –son datos reales de 2024 de un establecimiento– el 36,35% de la facturación total de un hotel de la región durante el año. Ese porcentaje es mucho más alto si se analiza su peso en la cuenta final de beneficios o pérdidas. «Te juegas el año», comenta la dirección del negocio.

Otro caso concreto: un bar de copas. «Teniendo en cuenta que Santander no es tan estacional como pueden ser los pueblos de costa (Noja, Laredo, Comillas...), julio y agosto pueden ser el doble que un mes normal. Esos dos meses y diciembre, el 50% de lo que haces en un año», explica el responsable del local. Más allá de ese aumento del 40% en el consumo de cerveza (otro dato real sacado de una empresa distribuidora), según Aqualia, las necesidades de agua en el ámbito de la restauración crecen en Santander un 55% en verano. Eso sí, esas grandes cantidades se ven compensadas en parte por el cierre de colegios, oficinas, el parón en actividades deportivas... Así, el consumo general en la capital aumenta en torno al 4%.

Visitantes y pernoctaciones

Es hostelería y es turismo, claro. Un 30% de los establecimientos de turismo rural abre sólo en temporada alta. Son muchos. Tomando como base los datos de personas que se alojaron en alojamientos reglados, en general (hoteles, campings, casas rurales, apartamentos...), el año pasado Cantabria batió récord de visitantes. Fueron 2.181.356 personas. Pues más de un 36% de esa cifra se concentró sólo en dos meses (ni siquiera en el verano entero, que incluiría finales de junio y buena parte de septiembre). Se nota aún más al hilo de las 6.034.646 pernoctaciones. Casi el 45% corresponde a julio y agosto.

Cambios en Cantabria en verano Según la Aemet La temperatura media estará entre medio y un grado por encima del promedio

Trabajo La hostelería suma en agosto 7.000 afiliados más que en enero a la Seguridad Social

Dificultades Los ayuntamientos hacen equilibrios con los servicios básicos con una población multiplicada

Otro dato concreto y real deja clara la diferencia. En enero de 2024 se subieron al teleférico de Fuente Dé 4.212 personas. En agosto, 55.193. Ya, es enero, invierno en Picos... Pero es que en marzo fueron 16.058 y en octubre, por ejemplo, 13.606.

Para el ocio

Vienen por las playas, el patrimonio natural, el clima, la oferta cultural (el Museo de Altamira rozó en 2024 los 300.000 visitantes, cifra récord que no se daba desde 2003), la gastronomía... Y por el ocio. Por seguir con la idea de las fiestas, según la web de Turismo de Cantabria en verano hay repartidas hasta 44 fechas con el distintivo de Fiesta de Interés Turístico (Internacional, Nacional o Regional). Eso sin contar la infinita lista de festejos en los pueblos y hasta en los barrios sin esta distinción. De aquí a septiembre no hay un día sin verbena, chorizada o templete en algún punto del mapa. Y más –porque suele ir asociado–: 31 exposiciones y concursos ganaderos, once citas de arrastre, cinco ferias de año y hasta dos muestras caninas (de perros de agua del Cantábrico).

Para los amantes de la tauromaquia, en el horizonte están las ferias de Santander y Ampuero o los eventos de Requejo (hoy mismo), Rasines, Santoña y Pesaguero. A esos hay que sumar –esa es la previsión, por ahora, porque pueden ser más– otros festejos populares en Sarón, Bárcena de Pie de Concha o Molledo, según informa Borja Cavia.

El Música en Grande (ya celebrado en Torrelavega) está en la lista de festivales musicales durante la temporada. Son, aproximadamente, una veintena este año (Reggaeton Beach Festival, Sonórica, Magdalena en Vivo, Festival Internacional de Jazz...) incluyendo los cinco principales de música folk. En las próximas semanas pasarán por aquí, entre otros, Joaquín Sabina (con dos noches), Alejandro Fernández, Leiva, Arde Bogotá... Y a todo esto hay que sumar la programación del Festival Internacional de Santander, el Encuentro de Música y Academia, las actividades culturales de la UIMP o de los Cursos de Verano de la Universidad de Cantabria...

La otra cara de la fiesta

Íntimamente ligado a la 'fiesta' de este verano, una noticia. Que la obra del ramal de Torrelavega, como ya contó El Diario Montañés, ya tiene fecha de finalización: el 16 de julio. No llega para el arranque de la temporada ni para las primeras fechas de la operación salida, pero aliviará el balance general de atascos en uno de los puntos complicados. Tampoco llega a tiempo para este texto la presentación del dispositivo de refuerzo de seguridad veraniego. Aunque el Ministerio de Interior ya ha dado las cifras nacionales, aquí habrá que esperar hasta esta semana –ya en julio (el año pasado se hicieron públicos a primeros de junio)– para saber cuántos agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional recalarán en la región dentro del dispositivo general.

Habrá dificultades, seguro, con la atención sanitaria. El problema de la ausencia de médicos de familia para cubrir las bajas supondrá un panorama «complejo», como lo define la Consejería de Salud. Y complejo es el encaje de bolillos que cada verano hacen los municipios que más multiplican su población. Sobre todo, los que encabezan la lista nacional de viviendas de uso esporádico. Noja pasa de 2.700 empadronados a cerca de 80.000 vecinos. Laredo, de unos 10.700 a casi 100.000...

Y volverán a surgir los debates. Desestacionalización, sostenibilidad, masificación... Vamos, si esta fiesta está o no bien organizada.

Temas

Historias visuales

