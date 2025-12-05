Volotea estrena hoy la ruta a Granada y quiere «seguir creciendo»

A. R. G. Santander. Viernes, 5 de diciembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

Más de 120 pasajeros estrenarán hoy, viernes, la nueva ruta entre Santander y Granada de la compañía aérea Volotea, que aspira a seguir ampliando su oferta desde el Seve Ballesteros. La frecuencia será de dos vuelos semanales (viernes y martes) hasta el 6 de enero. Después, tras un parón invernal, volverá del 27 de marzo al 23 de junio y desde el 8 de septiembre hasta final de año, a un precio desde 22 euros el trayecto, que durará poco más de una hora y quince minutos. Así, la conexión aérea con Granada, que antes operaba Air Nostrum los meses de julio y agosto, se extenderá a todo el año de la mano de Volotea, incrementando las operaciones de 26 a 120, con 150 ó 180 plazas por vuelo, dependiendo del modelo de avión.

Las novedades de esta ruta fueron presentadas ayer en rueda de prensa por los consejeros de Fomento, Roberto Media, y de Turismo, Luis Martínez Abad; junto al presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez; y el director general de Estrategia de Volotea, Gabriel Schmilovich, que no descartó poder ofrecer en un futuro alguna ruta internacional desde el Seve Ballesteros. Hasta ahora la compañía opera con Cantabria tres destinos (Sevilla, Menorca y Granada). «Nuestros mercados más importantes a los que operamos son el francés, el italiano y el español. Por lo tanto, creemos que Cantabria tiene y tendrá oportunidades para poder seguir incrementando nuestra oferta, ya sea nacional o, por qué no, internacional, en el futuro próximo», dijo Schmilovich.

En cuanto a la conexión con Granada, destacó que «permitirá aumentar en 2026 la capacidad un 45% frente a 2025, con casi 100.000 plazas disponibles». «Se trata de la mayor oferta anual que hemos tenido en Cantabria desde que empezamos a operar en la región. Miramos al futuro con ilusión y con la voluntad de seguir creciendo con más destinos para los ciudadanos cántabros», manifestó.