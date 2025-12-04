El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Hueco del vestuario en el que el acusado colocaba el móvil para grabar. DM

La Fiscalía pide 148 años de cárcel para el monitor que grabó a chicas en un vestuario de Villaescusa

El juez acuerda la apertura de juicio oral frente a Roberto J. R., acusado de 51 delitos contra la intimidad de 20 menores y 31 adultas futbolistas

Abel Verano

Abel Verano

Santander

Jueves, 4 de diciembre 2025, 07:11

Comenta

El titular del Juzgado de Instrucción Nº4 de Santander, Luis Enrique García, ha acordado la apertura de juicio oral frente a Roberto J. R., ... el monitor de Villaescusa acusado de grabar con su móvil a jugadoras de fútbol en un vestuario deportivo, hechos por los que la Fiscalía solicita para él una pena total de 148 años de cárcel por 51 delitos contra la intimidad de 20 chicas menores y 31 adultas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Fallece un ciclista al ser arrollado por un tren en Boo de Guarnizo
  2. 2

    Daniel, un piragüista de Campoo de Yuso que «murió haciendo lo que más le gustaba»
  3. 3

    Los alcaldes, contrarios a un tren a Bilbao que afecta a viviendas, infraestructuras y patrimonio
  4. 4

    Roban 250 focos que se habían retirado de los túneles de la A-67
  5. 5

    La calle Ataúlfo Argenta de Santander vuelve a cerrarse al tráfico por un derrumbe del alcantarillado
  6. 6

    El fin de los parchazos de Sainz de la Maza
  7. 7

    42 de los 252 bomberos forestales de Cantabria se acogen a la jubilación anticipada
  8. 8

    Los comercios cántabros abrirán los festivos de Jueves Santo, La Asunción y el lunes 7 de diciembre de 2026
  9. 9 El anestesista que sedó a la niña fallecida en Alzira, detenido por homicidio imprudente y por sustraer fármacos en un hospital
  10. 10

    Cantabria, en aviso naranja por fenómenos costeros: coincide oleaje, fuerte viento y pleamar

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes La Fiscalía pide 148 años de cárcel para el monitor que grabó a chicas en un vestuario de Villaescusa

La Fiscalía pide 148 años de cárcel para el monitor que grabó a chicas en un vestuario de Villaescusa