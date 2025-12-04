El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Vecinos en el encendido navideño de Camargo en 2023. DM

Camargo aplaza las actividades del encendido navideño hasta el sábado por el mal tiempo

El Ayuntamiento ha informado de que este jueves no habrá tren navideño, actuación musical ni actos festivos, aunque sí iluminará las calles «para no privar a los niños de un momento muy esperado»

Lucía Alcolea

Lucía Alcolea

Santander

Jueves, 4 de diciembre 2025, 15:40

Comenta

Camargo no encenderá sus luces de Navidad con las actividades previstas este jueves a las siete de la tarde. Lo hará el sábado a la misma hora. El Ayuntamiento ha informado en un comunicado que suspende los actos programadas debido a la alerta amarilla de fuertes vientos emitida por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Una decisión que se adopta, ha señalado, «siguiendo la recomendación del Parque Municipal de Bomberos y en aplicación de los protocolos municipales de prevención ante fenómenos meteorológicos adversos».

El recorrido del tren navideño hasta Cros, la sesión musical en la plaza de la Constitución y el programa festivo del parque de Cros han sido pospuestos al sábado, «siempre que la evaluación meteorológica lo permita» . No obstante, el Ayuntamiento ha decidido mantener el encendido automático del alumbrado este jueves «para no privar a los niños y niñas de Camargo de un momento muy esperado en estas fechas«. Asimismo, el viernes sí habrá actividades en Cros.

Desde el Ayuntamiento se agradece la comprensión de los vecinos y vecinas y se recuerda la importancia de seguir las recomendaciones de seguridad ante episodios meteorológicos adversos. En este sentido, se ha trasladado a los clubes deportivos, desde el área de Deportes que, debido a la alerta amarilla establecida por rachas de viento, extremen las precauciones y realicen una valoración previa de la seguridad antes del inicio de cada entrenamiento.

