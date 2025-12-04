El coronel Jorge Bodelón será el nuevo jefe de la Guardia Civil en Cantabria

Jorge Bodelón Habans, el coronel que en la actualidad desempeña el cargo de jefe de operaciones en la Comandancia de la Guardia Civil en La ... Coruña, será el nuevo responsable de la Benemérita en Cantabria. Según ha podido saber El Diario Montañés, la Secretaría de Estado de Seguridad le ha nombrado ya con fecha de efectividad del próximo 12 de enero, aunque a partir de ese día tendrá aún un mes para incorporarse a su nuevo puesto. Todo apunta a que el 1 de febrero se encontrará ya ejerciendo el cargo en el cuartel de Campogiro.

El relevo llega después de la marcha del coronel jefe Antonio Orantos, que el pasado agosto ascendió a general de brigada tras más de tres años de servicio en la región. Bodelón, que ha desarrollado su carrera en destinos como Navarra y La Coruña, entre otros, recibió en julio de 2024 la Medalla al Mérito de Protección Civil de Galicia. En la ceremonia de entrega de los galardones se le reconoció su labor para «avanzar de cara a una democracia más sólida, libre y avanzada».

A Bodelón, que en aquel momento era teniente coronel jefe de Policía Judicial en la Comandancia de la Guarda Civil en La Coruña, se le distinguió «por su labor en la lucha contra la violencia de género al frente de los equipos VioGén». Es precisamente este, el de los delitos de violencia machista, uno de los puntos donde más ha trabajado el que será nuevo jefe de la Benemérita en Cantabria.

Bodelón llegará el próximo febrero a la región después de que Antonio Orantos fuera ascendido a general de brigada a propuesta de la ministra de Defensa, Margarita Robles, el pasado verano. El teniente coronel Julio Postigo Díaz se puso al frente de la Comandancia de Cantabria temporalmente y permanecerá hasta la llegada efectiva de Bodelón. Anteriormente, Orantos había sustituido al coronel Luis del Castillo como jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Cantabria.

Orantos tomó posesión de su cargo el 23 de febrero de 2022, en un acto presidido por la entonces directora general de la Guardia Civil, María Gámez. El coronel Luis del Castillo, su predecesor, había cesado en el cargo previamente.

A lo largo de estos tres años, el ya exjefe de la Benemérita en Cantabria ha reforzado aspectos como la lucha contra la ciberdelincuencia, que no ha parado de crecer desde el confinamiento que vino con la pandemia de covid, con el 'Equipo@' como principal arma. También ha incrementado la investigación para atajar las sucesivas oleadas de robos en viviendas que se dieron en los últimos años, un delito que en los últimos balances de criminalidad ha mostrado un descenso importante en todo el país.

Además, se ha puesto el foco en el refuerzo de la vigilancia del ocio nocturno en la temporada estival, con un despliegue que se hizo efectivo en varias localidades cántabras y que ayudó a reducir los delitos cometidos en entornos tradicionalmente conflictivos por la masiva afluencia de turismo en verano.

Los relevos también se están dando en la Policía Nacional en Cantabria porque a la marcha de la exjefa de la Comisaría de La Albericia, Carmen Martínez, le ha seguido esta semana también la del comisario Carlos Martínez Rey, que será nuevo jefe de la Brigada de Policía Judicial de la Jefatura Superior de Policía Nacional de Asturias. Aunque el nombramiento ya se ha conocido, el actual jefe Regional de Operaciones en Cantabria -que es en la actualidad el máximo responsable de la Comisaría- seguirá en el cargo hasta que haya un sustituto que pueda hacerse cargo de la jefatura cántabra.