Jorge Bodelón Habans, en su despacho. DM

El coronel Jorge Bodelón será el nuevo jefe de la Guardia Civil en Cantabria

Aunque el nombramiento se producirá el próximo 12 de enero, ejercerá el cargo en el cuartel de Campogiro a partir del 1 de febrero

José Carlos Rojo

José Carlos Rojo

Santander

Jueves, 4 de diciembre 2025, 01:00

Comenta

Jorge Bodelón Habans, el coronel que en la actualidad desempeña el cargo de jefe de operaciones en la Comandancia de la Guardia Civil en La ... Coruña, será el nuevo responsable de la Benemérita en Cantabria. Según ha podido saber El Diario Montañés, la Secretaría de Estado de Seguridad le ha nombrado ya con fecha de efectividad del próximo 12 de enero, aunque a partir de ese día tendrá aún un mes para incorporarse a su nuevo puesto. Todo apunta a que el 1 de febrero se encontrará ya ejerciendo el cargo en el cuartel de Campogiro.

