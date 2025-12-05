El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un jabalí campa a sus anchas por los alrededores de Latas.

Un jabalí campa a sus anchas por los alrededores de Latas. Daniel Pedriza

La «invasión» de jabalíes preocupa en Somo y Loredo

Los animales proliferan porque no hay control poblacional, provocan accidentes de carretera y ponen en riesgo la seguridad de los vecinos «porque ya están en el centro urbano»

José Carlos Rojo

José Carlos Rojo

Santander

Viernes, 5 de diciembre 2025, 07:12

Comenta

José Carlos Gutiérrez regresaba a su casa de Loredo el pasado lunes, poco después del anochecer, cuando un jabalí se cruzó en su camino en ... pleno centro urbano y se estampó contra la delantera de su coche. «Salió de repente, me dio un susto tremendo», cuenta este vecino de la zona, uno de tantos entre los que crece la inquietud porque los animales se dejan ver cada vez con más descaro. «Están por todas partes y por la noche te los encuentras con facilidad. Están haciendo un estropicio tremendo en parques, en jardines y a los que se dedican a la ganadería y agricultura porque devoran los campos de maíz», explica.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Muere Jums, el elefante más viejo de Cabárceno tras una fuerte pelea con su hijo
  2. 2

    País Vasco prioriza la alta velocidad a Francia y se olvida del tren a Santander
  3. 3 El fallecido de la dana que apareció por un vídeo de Tik-Tok
  4. 4

    La Fiscalía pide 148 años de cárcel para el monitor que grabó a chicas en un vestuario de Villaescusa
  5. 5

    El Gobierno de Cantabria no abonará hasta enero la subida salarial aprobada para los funcionarios del 2,5% en 2025
  6. 6

    El coronel Jorge Bodelón será el nuevo jefe de la Guardia Civil en Cantabria
  7. 7 Camargo aplaza las actividades del encendido navideño hasta el sábado por el mal tiempo
  8. 8

    Los carteros no quieren ir en patinete
  9. 9

    El desvío del tren da forma a su enlace clave y alcanza ya los dos años de obras
  10. 10

    El Gobierno de Cantabria no abonará hasta enero la subida salarial aprobada para los funcionarios del 2,5% en 2025

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes La «invasión» de jabalíes preocupa en Somo y Loredo