Jums en Cabárceno en una foto de archivo. DM

Muere Jums, el elefante más viejo de Cabárceno tras una fuerte pelea con su hijo

El equipo del parque intentó salvarle la vida durante seis horas, pero finalmente falleció a consecuencia de las graves lesiones por lo que parece una disputa de machos por conseguir el poder en el grupo

Ana Gil Zaratiegui

Ana Gil Zaratiegui

Santander

Jueves, 4 de diciembre 2025, 18:14

Comenta

Las disputas entre machos en las manadas de elefantes africanos son habituales. Es su forma de buscar la predominancia, el poder en el grupo y ... la supremacía a la hora de reproducirse con las hembras. Es un comportamiento normal en su medio natural y también lo ha sido en el Parque de la Naturaleza de Cabárceno, donde la última pelea, entre padre e hijo, ha acabado esta semana en fatal desenlace con la muerte de Jums, el macho dominante y más viejo del parque, de casi 50 años.

