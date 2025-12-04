Muere Jums, el elefante más viejo de Cabárceno tras una fuerte pelea con su hijo

Las disputas entre machos en las manadas de elefantes africanos son habituales. Es su forma de buscar la predominancia, el poder en el grupo y ... la supremacía a la hora de reproducirse con las hembras. Es un comportamiento normal en su medio natural y también lo ha sido en el Parque de la Naturaleza de Cabárceno, donde la última pelea, entre padre e hijo, ha acabado esta semana en fatal desenlace con la muerte de Jums, el macho dominante y más viejo del parque, de casi 50 años.

Jums y Jumar, padre e hijo, se reencontraron en Cabárceno después de 16 años separados tras la llegada del padre a Cantabria, donde ya estaba su vástago. Ambos se reconocieron al instante y se fundieron en un abrazo con sus trompas. Ahora, 15 años después esta emocionante historia acaba con el peor de los finales. Tras un enfrentamiento el pasado miércoles, Jums falleció a consecuencia de las graves heridas causadas por su hijo.

A pesar de los esfuerzos, nada pudieron hacer por salvarle la vida. La movilización en el parque fue absoluta. Los servicios veterinarios, cuidadores y personal desplegaron todos los medios posibles, con hasta seis horas de maniobras, incluso con una grúa, y cuidados tras encontrarlo tumbado y malherido en la pradera. «La tristeza impera hoy en el parque al tener que despedir a uno de los animales referentes en la instalación», rezan desde Cabárceno en una nota de prensa.

Jums, que llegó a Cabárceno con 39 años en septiembre de 2015 desde el zoológico Howletts Park de Bekesbourne (Inglaterra), nació en la vida salvaje en 1977. Pesaba 6.500 kilos y era el animal más grande que jamás ha albergado el parque, además de ser reconocido como uno de los machos reproductores «más valorados en los zoos europeos, con una gran valía como semental». Al menos deja cuatro descendientes en el parque cántabro y 16 en el citado zoo inglés.

El parque tilda de «hito» su llegada a Cantabria al tratarse del primer intercambio en Europa de elefantes macho con el fin de evitar problemas de consanguinidad en las respectivas instalaciones.

La situación en Cabárceno era inusual. Lo explicaba la periodista Teresa Cobo en su libro 'Cabárceno. Animales con historia', donde contaba que Jumar respetaba la supremacía y el espacio de su progenitor Jums, quien «consentía compartir las novias con su vástago aunque sólo cuando papá le dice que puede hacerlo». Ese duelo de poder es el que acabó esta semana con la vida del viejo elefante.

Las condiciones de Cabárceno, considerado un referente mundial en la conservación y reproducción del elefante africano, permiten también que los ejemplares reproduzcan en cautividad conductas usuales de la especie en su hábitat natural, como es el caso de estas peleas por la predominancia. El parque destaca que gracias al espacio del que disponen y la cantidad de ejemplares, los animales pastan a sus anchas, disfrutan de baños de barro y se reproducen de forma completamente natural.

Con 24 alumbramientos, el último en abril de 2023, la instalación cántabra es a día de hoy el centro de conservación donde más ejemplares de esta especie han nacido en cautividad en el mundo. Además, hasta esta semana, el parque de la naturaleza cántabro contaba con 19 ejemplares, la comunidad más numerosa de la especie en el mundo fuera de África, su continente de origen.