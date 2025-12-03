El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Fallece un ciclista al ser arrollado por un tren en Boo de Guarnizo

Fallece un ciclista al ser arrollado por un tren en Boo de Guarnizo

El accidente ha provocado retrasos en los cercanías y una demora de 27 minutos en el Alvia a Madrid | La vía ha estado cerrada hasta pasadas las 15.30 horas

E.T

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 16:03

Un ciclista ha fallecido este miércoles tras ser arrollado por un tren de mercancías cuando cruzada las vías por un paso de servicio a la altura de Boo de Guarnizo, según ha confirmado Delegación del Gobierno a este periódico.

El accidente se ha producido a las 13.45 horas, y hasta el lugar del suceso acudieron sanitarios, la Guardia Civil y la Policía Local de Astillero.

Renfe interrumpió la circulación en la línea C1 de Cercanías de Cantabria tras el suceso, y aunque una hora después la volvió a abrir por una de las vías, ha vuelto a interrumpirla poco después de las 15.00 horas a petición de los Fuerzas de Seguridad.

Según explica Renfe, el accidente ha provocado retrasos en trenes de cercanía y una demora de 27 minutos en el Alvia a Madrid. La vía ha estado cerrada desde el momento del accidente hasta pasadas las 15.30 horas.

