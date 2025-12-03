Fallece un ciclista al ser arrollado por un tren en Boo de Guarnizo El accidente ha provocado retrasos en los cercanías y una demora de 27 minutos en el Alvia a Madrid | La vía ha estado cerrada hasta pasadas las 15.30 horas

E.T Miércoles, 3 de diciembre 2025, 16:03 | Actualizado 16:14h.

Un ciclista ha fallecido este miércoles tras ser arrollado por un tren de mercancías cuando cruzada las vías por un paso de servicio a la altura de Boo de Guarnizo, según ha confirmado Delegación del Gobierno a este periódico.

El accidente se ha producido a las 13.45 horas, y hasta el lugar del suceso acudieron sanitarios, la Guardia Civil y la Policía Local de Astillero.

Renfe interrumpió la circulación en la línea C1 de Cercanías de Cantabria tras el suceso, y aunque una hora después la volvió a abrir por una de las vías, ha vuelto a interrumpirla poco después de las 15.00 horas a petición de los Fuerzas de Seguridad.

Según explica Renfe, el accidente ha provocado retrasos en trenes de cercanía y una demora de 27 minutos en el Alvia a Madrid. La vía ha estado cerrada desde el momento del accidente hasta pasadas las 15.30 horas.