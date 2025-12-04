El Gobierno de Cantabria no abonará hasta enero la subida salarial aprobada para los funcionarios del 2,5% en 2025 El abono al entramado de trabajadores del sector público será en un único pago que de media es de 998 euros

Las protestas de los trabajadores del sector público daban sus frutos la pasada semana, cuando el Gobierno anunció que se subiría a los funcionarios sus sueldos un 11% hasta 2028. Un incremento en las retribuciones que para el año en curso es del 2,5% con carácter retroactivo, que a los efectivos de la Administración General del Estado les llegará este mismo diciembre como una paga extra de Navidad con la que no contaban y que será de 998 euros de media. Pero faltaba por saber cuándo haría frente a dicha nómina atrasada el Gobierno de Cantabria, que ha anunciado que hará efectivo en su caso el pago en enero.

El pago del Gobierno cántabro alcanzará a 27.000 empleados públicos al servicio de la Administración y del sector público institucional autonómicos y tendrá un impacto en las cuentas regionales de 35 millones respecto a la subida prevista para 2025 (+2,5%), y de más de 56 millones de euros, incluyendo la subida que entrará en vigor en enero del 1,5% adicional correspondiente a 2026.

La consejera de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa, Isabel Urrutia, ha señalado que el abono del incremento salarial por parte del Ejecutivo cántabro se va a ejecutar «tan pronto como ha sido posible», tras la publicación ayer del Real Decreto Ley, y una vez efectuadas las adecuaciones técnicas necesarias para la aplicación de la medida como es el caso de la actualización de las nóminas y los cálculos de los atrasos.

«Hasta el momento no había noticia oficial del contenido de las negociaciones con los sindicatos ni de los resultados, más que por las informaciones publicadas en los medios de comunicación», ha dicho la consejera, quien ha lamentado de nuevo la falta de información y de coordinación del Gobierno de España con las comunidades autónomas en «una nueva muestra de falta de lealtad institucional».

En este sentido, ha criticado la forma de proceder del Gobierno de España «retrasando todo un año» la aprobación de los incrementos retributivos de carácter básico a los empleados públicos por la falta de presupuestos a nivel nacional, lo que afecta de forma importante a la propia gestión de los presupuestos de las comunidades autónomas.

A ello se añade, según la consejera del Gobierno de Cantabria, la «inseguridad jurídica» por la necesidad de convalidar en el plazo de un mes en el Congreso de los Diputados el Real Decreto Ley de subida retributiva para los empleados del sector público, aprobado por un Gobierno de España que tiene dificultades para legislar «por su fragilidad parlamentaria».