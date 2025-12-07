El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Andrés Martín marcó dos de los tres goles del Racing. LOF

Una victoria estilo Racing

Remontada ·

Tras ponerse con dos goles de desventaja en un cuarto de hora, el equipo cántabro culmina la vuelta al marcador con un tanto de Andrés Martín en el minuto 92

Sergio Herrero

Sergio Herrero

Santander

Domingo, 7 de diciembre 2025, 16:37

Comenta

Ahora que se ha puesto de moda eso de la tortilla estilo Santander, el Racing quiere patentar su propio modus operandi para ganar. Este domingo, ... el equipo cántabro llevó su idiosincrasia a su máximo exponente en el Nuevo Mirandilla. Después de ponerse con dos goles de desventaja en contra en apenas un cuarto de hora, los verdiblancos fueron capaces de darle la vuelta al marcador. A base de golazos, pese a las ocasiones del Cádiz y con un doblete de Andrés Martín. Qué bueno que volviste. En el 92, el sevillano hizo el tercero para poner el liderato a buen recaudo una semana más. Porque este Racing tiene defectos, en el casillero de goles del rival lleva la muestra, pero nunca se le puede dar ni por muerto ni por conforme. Cinco remontadas en ocho encuentros en los que se ha puesto por detrás.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El fallecido en el accidente de tráfico de Los Tojos llevaba cuatro días muerto en su coche
  2. 2 Las visitas a Cartes por las luces de Navidad provocan retenciones en el municipio y en la A-67
  3. 3

    El Ministerio anticipa que decaerán los dos trazados del tren a Bilbao y buscará otras alternativas viables
  4. 4

    Ussía descansa en «su paraíso» en Ruiloba
  5. 5 La gran feria del producto cántabro
  6. 6 En directo, el Cádiz-Racing
  7. 7

    De Agustín a Iván: «Vivir en la calle te permite ver lo mejor y lo peor de las personas»
  8. 8

    «El ocio nocturno que ofrece Santander es, hoy por hoy, de una calidad inmensa»
  9. 9

    «No quiero que mi madre muera sin que se haga justicia por el asesinato de mi hermano Javier»
  10. 10

    El viraje del Ministerio sobre el tren a Bilbao alivia a los alcaldes pero enciende al Gobierno cántabro

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Una victoria estilo Racing

Una victoria estilo Racing