Una victoria estilo Racing

Ahora que se ha puesto de moda eso de la tortilla estilo Santander, el Racing quiere patentar su propio modus operandi para ganar. Este domingo, ... el equipo cántabro llevó su idiosincrasia a su máximo exponente en el Nuevo Mirandilla. Después de ponerse con dos goles de desventaja en contra en apenas un cuarto de hora, los verdiblancos fueron capaces de darle la vuelta al marcador. A base de golazos, pese a las ocasiones del Cádiz y con un doblete de Andrés Martín. Qué bueno que volviste. En el 92, el sevillano hizo el tercero para poner el liderato a buen recaudo una semana más. Porque este Racing tiene defectos, en el casillero de goles del rival lleva la muestra, pero nunca se le puede dar ni por muerto ni por conforme. Cinco remontadas en ocho encuentros en los que se ha puesto por detrás.

José Alberto optó por repetir el once que zarandeó al Eibar. Incluido Íñigo Sainz-Maza, pese al regreso de Maguette Gueye. Y también un Íñigo Vicente que superó sus problemas derivados de un proceso vírico. Los otros dos tocados que no viajaron a Ponferrada, Jeremy y Facu González, regresaron, pero al banquillo.

Cádiz Aznar, Jorge More, Iza, Climent, Moussa, Recio, Roger Martí (García Pascual, min. 56), Brian Ocampo (Efe, min. 82), Sergio Ortuño, Dawda y De la Rosa (Tabatadze, min. 67). 2 - 3 Racing Ezkieta, Mantilla (Marco Sangalli, min. 59), Salinas, Javi Castro, Pablo Ramón, Íñigo Sainz-Maza (Maguette Gueye, min. 46), Gustavo Puerta, Andrés Martín, Íñigo Vicente (Suleiman Camara, min. 85), Peio Canales (Aldasoro, min. 85) y Villalibre (Jeremy, min. 59). Árbitro principal: Manuel Angel Pérez (C. Madrileño).

VAR: Raúl Martín González (C. Canario).

Asistentes: Gonzalo López y Sergio Rebollo, ambos del Comité Madrileño.

Cuarto árbitro: Pedro Oreiro (C. Gallego).

AVAR: David Gálvez (C. Madrileño).

Goles: 1-0, min. 4: Dawda. 2-0, min. 14: Roger Martí. 2-1, min. 19:Íñigo Vicente. 2-2, min. 63: Andrés Martín. 2-3, min. 92:Andrés Martín.

Tarjetas amarillas: A los locales Climent, Dawda, Roger Martí, Íker Recio, Moussa, Ocampo y De la Rosa y a los visitantes Mantilla, Maguette Gueye, Villalibre e Íñigo Vicente. Amonestación al entrenador del Cádiz, Gaizka Garitano.

Estadio: Nuevo Mirandilla.

Asistencia: 13.871 espectadores, de ellos, más de 300 racinguistas.

Incidencias: Césped en buen estado en una tarde agradable.

Al Racing le debió motivar que el himno del Cádiz, que sonó antes del pitido inicial, lo hubiese compuesto un tal Manolo Santander. 48 segundos tardó el equipo cántabro en percutir. Villalibre, de espaldas, aguantó bien el balón, y cedió atrás para Íñigo Vicente, cuyo disparo raso pasó cerca del poste y se estrelló contra la botella de Aznar –nada que ver con Ana y José Mari–.

Pero no, fue pura efervescencia. Hasta ahí le duró la atención a los verdiblancos. En el minuto 4, un centro desde la derecha del ataque gaditano llega hasta Dawda, solo entre centrales, que gestiona bien y bate a Ezkieta.

A partir de entonces, Gaizka Garitano y su Cádiz dieron un paso atrás, pero sólo para coger carrerilla. Los andaluces, a la contra, hicieron el segundo. Roger Martí, en una posible falta, le birla el balón a Íñigo Sainz-Maza en el centro del campo; De la Rosa se subió a la moto y Salinas optó por no derribarlo ante el riesgo de expulsión; el centro chut lo repelió Ezkieta con poco tino y el balón volvió al mismo que había iniciado la acción, para también culminarla. Un cuarto de hora y menudo 'recao'. A little cup of café in Tacita de Plata.

Así que, como tantas otras veces, los montañeses se obligaban a marcar tres tantos si querían ganar. Siempre complicado, pero a este equipo nunca se le puede descartar. Hay un tipo que anda desatado. El pase atrás de Gustavo Puerta iba hacia Peio Canales, pero Íñigo Vicente se metió por medio para apropiarse del balón. Lo controló. Lo domó. Y, sin siquiera levantar la cabeza para mirar al arco, lo puso donde le dio la gana, por encima del portero, para meter al Racing de nuevo en el encuentro.

Con tres goles en en apenas veinte minutos, el partido se iba a tranquilizar, pero sólo un poco. El Cádiz iba a tener dos seguidas. Primero, con un remate duro de Dawda que despejó bien Ezkieta. Después, con un cabezazo a la salida de un córner que se marchó cruzado. Y respondió en el otro área Andrés Martín, con una volea que se estrella en el lateral de la red. El caso es que los andaluces seguían creando muchas ocasiones con lo justo. Casi a oportunidad por ataque.

Y los amarillos iban a tener una antes de cerrar el primer tiempo con la más clara. La inexplicable. Un balón desde la izquierda de Climent lo remató, solo ante la portería, Dawda. La pegó mal y la mandó fuera. Que alguien le mande un paquete de sobaos al chaval, porque fue para darle las gracias.

El Racing también tuvo la suya. Después de un cabezazo muy flojo de Villalibre a las manos de Aznar, Íñigo Vicente metió uno de sus pases mágicos a la carrera de Andrés Martín. El sevillano se plantó en el área pero, con su pierna derecha, estrelló el balón en el cuerpo del meta, que tapó bien.

Sin cambios de guion

Un cambio realizó el míster durante el descanso. Se retiró Íñigo Sainz-Maza y entró Maguette Gueye. En apariencia, el Cádiz parecía más afanado en guardar la renta y el Racing en su búsqueda del empate, pero el guion no iba a cambiar mucho. Los amarillos iban a tener el tercero en la cabeza de Roger Martí, a la salida de un córner, pero Jokin Ezkieta sacó una mano espectacular para evitar el tanto. Después, Mantilla despejó cualquier opción de una segunda jugada.

Y así todo el rato. De una buena acción racinguista en ataque que se quedaba en nada a la orilla del área, el Cádiz volvió a correr. Brian Ocampo llegó hasta los dominios de Ezkieta y su tiro roscado, en dirección al segundo palo, se marchó fuera.

José Alberto llamó a Marco Sangalli y a Jeremy. Mantilla y Villalibre fueron los dos futbolistas sustituidos. Ni el vasco ni el camargués iban a ser los de repente protagonistas. Maguette Gueye se puso estilista y mandó un balón de vaselina a Peio Canales en el corazón del área. El mediapunta, de primeras, la mandó hacia la izquierda, donde venía Andrés Martín. Y el sevillano renació cuando más le necesitaba el equipo. Su fantástica volea al palo largo sirvió para empatar la contienda.

Por fin, el equipo cántabro estaba realmente mejor que un Cádiz al que ya le empezaba a pesar el cansancio. Andrés Martín iba a ser de nuevo el protagonista, con un remate difícil, lanzándose al suelo, que iba a sacar con acierto Aznar. Tampoco andaban los verdiblancos para muchas historias en lo físico. Ezkieta y Gustavo Puerta tenían que ser atendidos.

El Racing, cuya posesión era ya prácticamente un monólogo, tenía aún diez minutos –más el añadido– para buscar el triunfo. Para culminar la remontada. Pero con el Cádiz bien colocado, la profundidad verdiblanca no era proporcional al dominio. José Alberto agotó los cinco cambios. Aldasoro iba a reemplazar a Peio Canales y Suleiman Camara, a Íñigo Vicente. Ante las dificultades y la escasez de gasolina, ahora sí, tenía pinta de que los cántabros veían con mejores ojos el punto a domicilio.

Sin embargo, los racinguistas se guardaban un conejo en la chistera. Y eso que ya no estaba el mago sobre el terreno de juego. Salinas, con un fantástico toque, habilitó a Suleiman Camara y Andrés Martín aguantó bien en su posición para recibir el balón atrás, solo. Como este domingo sí era su día. Como volvió a ser el que era, la enchufó, para hacer el tercero. Para mantener el liderato. Para llevar a la locura a los más de 300 aficionados cántabros desplazados hasta la otra punta del país. Un triunfo con denominación de origen.