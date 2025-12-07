El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
José Alberto, en el Nuevo Mirandilla Paco Martín / LOF
Fútbol | Racing

«El fútbol entiende poco de justicia; esto va de marcar más goles»

El entrenador se marcha satisfecho por la actitudy la «fe» del equipo, pero no oculta los problemas que provocaron el 2-0 en contra

Aser Falagán

Aser Falagán

Santander

Domingo, 7 de diciembre 2025, 17:52

Comenta

José Alberto salió del Nuevo Mirandilla satisfecho. Casi por completo, porque no ocultó el problema que supone haber encajado dos goles en diez minutos. Pero ... se iba con los tres puntos, una imagen de equipo reivindicada y un análisis necesariamente coincidente: «El resultado no sé si es justo o injusto, pero es lo que hemos conseguido por la contundencia ofensiva que tenemos. No estoy contento con los primeros diez minutos, porque hemos dado demasiadas facilidades con ese 2-0. Hemos salido bien al partido, pero hemos tenido falta de contundencia», reconocía en la sala de prensa nada más terminar el partido.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El fallecido en el accidente de tráfico de Los Tojos llevaba cuatro días muerto en su coche
  2. 2 Las visitas a Cartes por las luces de Navidad provocan retenciones en el municipio y en la A-67
  3. 3

    El Ministerio anticipa que decaerán los dos trazados del tren a Bilbao y buscará otras alternativas viables
  4. 4

    Ussía descansa en «su paraíso» en Ruiloba
  5. 5 La gran feria del producto cántabro
  6. 6 En directo, el Cádiz-Racing
  7. 7

    De Agustín a Iván: «Vivir en la calle te permite ver lo mejor y lo peor de las personas»
  8. 8

    «El ocio nocturno que ofrece Santander es, hoy por hoy, de una calidad inmensa»
  9. 9

    «No quiero que mi madre muera sin que se haga justicia por el asesinato de mi hermano Javier»
  10. 10

    El viraje del Ministerio sobre el tren a Bilbao alivia a los alcaldes pero enciende al Gobierno cántabro

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes «El fútbol entiende poco de justicia; esto va de marcar más goles»

«El fútbol entiende poco de justicia; esto va de marcar más goles»