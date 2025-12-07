José Alberto salió del Nuevo Mirandilla satisfecho. Casi por completo, porque no ocultó el problema que supone haber encajado dos goles en diez minutos. Pero ... se iba con los tres puntos, una imagen de equipo reivindicada y un análisis necesariamente coincidente: «El resultado no sé si es justo o injusto, pero es lo que hemos conseguido por la contundencia ofensiva que tenemos. No estoy contento con los primeros diez minutos, porque hemos dado demasiadas facilidades con ese 2-0. Hemos salido bien al partido, pero hemos tenido falta de contundencia», reconocía en la sala de prensa nada más terminar el partido.

«¿Si el resultado ha sido justo o injusto? El fútbol entiende poco de justicia; esto va de marcar más goles que el rival. Nosotros hemos marcado tres, el Cádiz dos y ambos equipo hemos tenido situaciones para hacer más», reflexionaba sobre el intercambio de golpes entre dos equipos muy ambiciosos. «Creo que ha sido un partido muy bonito sobre todo para quienes lo veis desde fuera», se reivindicaba.

El asturiano se marchó contento porque «el equipo ha sabido competir en un escenario muy difícil», si bien es consciente de que en determinados momentos la balanza pudo decantarse del lado cadista. En resumen, apelaba a algo así como lo de que 'el que perdona, pierde'. «Ha sido un partido muy difícil, muy igualado y trabajado por momentos. Justo antes del descanso el Cádiz tuvo la oportunidad de hacer el 3-1 en una situación de De la Rosa, pero nos dejó con vida y nosotros somos un equipo que, si nos dejas con vida, cree en lo que hace hasta el final, como se ha demostrado con el 2-0», añadía antes de acotar que «es una victoria de fe y de creer en lo que hacemos. Este es el camino»

Para JAL, «el partido de hoy, y no solo este partido en concreto, sino la tendencia, es la línea que todos queremos ver. De control, de autoridad, de exigir lo máximo a los rivales». «Lo digo habitualmente –insistía–: todavía tenemos muchas posibilidades de mejora. Lo sigo creyendo, porque sobre todo en esos primeros minutos tenemos que ser más contundentes y resolutivos». No quería sin embargo dejar un mensaje negativo o pesimista: «A la vez el equipo ha sabido creer en lo que hacemos, tener paciencia, resistir, persistir y dar la vuelta al marcador en un escenario tan difícil como este».

Preguntado sobre Andrés Martín, destacó su rendimiento. Y no solo el suyo. «Andrés, Íñigo –Vicente– y Peio han hecho un gran partido, y Asier –Villalibre–, aunque parezca que haya estado más oscuro, también ha aportado ha aportado mucho al equipo». Destacaba además el rendimiento de Puerta, mientras que respecto a la zaga alabó haberse defendido ante «esos dos bicharracos».

Resumía el asturiano para concluir que la clave del partido «era tener control, tranquilidad y ritmo con el balón, y sabíamos que con eso podíamos generar situaciones para dar la vuelta al marcador. Por suerte nos encontramos el golazo de Vicente para el 1-2».