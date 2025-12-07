La Feria del Producto de Cantabria atrae a cerca de 27.000 asistentes

Héctor Ruiz Santander Domingo, 7 de diciembre 2025, 21:18 Comenta Compartir

El pasado viernes, la Feria del Producto de Cantabria arrancó de una manera algo tibia. Claro, tuvo que competir con el encendido de las luces navideñas de Santander. Sin embargo, a lo largo del fin de semana el ambiente se fue caldeando. Tanto que por esta cita agroalimentaria instalada en el Palacio de Exposiciones y que reunió a cerca de un centenar de productores pasaron entre el viernes y el domingo casi 27.000 personas.

Ya el sábado por la mañana la afluencia al mercado –que es el más grande que se realiza en la región al disponer de 3.000 metros cuadrados con cerca de un centenar de puestos– despuntó notablemente. Sin embargo, el momento de mayor concurrencia fue por la tarde, cuando un gran número de visitantes se dejaron caer para llenar la cesta de la compra de cara a las Navidades.

Se pudo comprobar además que no solo vecinos de Cantabria ven en esta cita gastronómica la mejor oportunidad para abastecerse de cara a las próximas fiestas. Varios comerciantes participantes apuntan a que vendieron durante las tres jornadas a clientes que se acercaron desde otras comunidades. Compradores de Madrid, Castilla y León, País Vasco, Asturias y Galicia no perdieron la oportunidad de pasarse, en pleno puente, a adquirir el mejor producto artesanal, principalmente de Cantabria, aunque también había productores de otras zonas, como Palencia, que en esta ocasión participó como provincia invitada.

El Palacio de Exposiciones, no obstante, se fue animando aún más en la jornada de este domingo, sobre todo al mediodía, que fue el instante de máxima afluencia a esta feria organizada por El Diario Montañés a través de Cantabria en la Mesa y que cuenta con el patrocinio de la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación del Gobierno regional y de la Oficina de Calidad Alimentaria (Odeca). Tanto es así, que en la tarde de este domingo no fueron pocos los puestos que agotaron existencias; entre ellos la carnicería Pedro, de Cabezón de la Sal, que se quedó sin sus tradicionales chorizos picantes. También La Lleldiría vendió todos sus quesos de origen, elaborados con leche de vaca roja pasiega y que fueron premiados por parte de la organización debido a a su carácter innovador.

Café Dromedario y Sobaos La Zapita fueron otros de los estands que se quedaron con el mostrador vacío antes del cierre del recinto bastantes horas antes de que concluyera la cita. Y eso no sucedió hasta este domingo a las nueve de la noche. Para entonces, esos cerca de 27.000 asistentes tuvieron oportunidad de llenar la despensa de cara a los muchos ágapes que se avecinan.