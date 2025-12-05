Los manjares de Cantabria se exhiben con identidad en la gran feria del año Desde hoy, y hasta el domingo, se celebra la 21ª edición de la Feria del Producto de Cantabria en el Palacio de Exposiciones de Santander, con casi un centenar de productores y Palencia como provincia invitada

Los pasillos entre los estands ubicados en la planta superior del Palacio de Exposiciones y Congresos de Santander, llenos de público.

José Luis Pérez Santander Viernes, 5 de diciembre 2025, 16:43

Por fin llegó la fecha. Como cada año, tal día como hoy –y con esta se cumple la 21ª edición– se inaugura en Santander la Feria del Producto de Cantabria, una cita marcada en rojo en el calendario por tratarse del mayor mercado agroalimentario del año, la denominada por muchos 'la feria de las ferias'. Durante tres días, este evento va a ser el mejor punto de encuentro para productores y consumidores. Se prometen tres jornadas intensas, de un ir y venir de elaboradores artesanos acarreando hasta sus estands sus mejores elaboraciones, y de público con sus bolsas llenas, completando su despensa con la previsión de que se avecinan las celebraciones navideñas y las reuniones familiares.

La feria Organiza: El Diario Montañés

Patrocina: Gobierno de Cantabria. Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación. Odeca. Gobierno de Cantabria. Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación. Odeca.

Fechas: 5, 6 y 7 de diciembre.

Lugar: Palacio de Exposiciones y Congresos de Santander. Colabora Ayuntamiento de Santander.

Acceso: Gratuito

Horarios Viernes, de 17 a 21 horas.Sábado, de 11 a 15 y de 17 a 21 h.Domingo, de 11 a 15 y de 17 a 21 h

Expositores: Unos 90 estands, la mayoría de productores de diferentes comarcas de la región.

Provincia invitada: Diputación Provincial de Palencia.

Este evento agroalimentario y gastronómico, que consigue acercar los principales productos típicos de la región a las más de quince mil personas que se prevé pasen por el recinto, solo es posible gracias a la implicación de cerca de un centenar de expositores. La Feria está organizada por El Diario Montañés con Cantabria en la Mesa y cuenta con el patrocinio del Gobierno de Cantabria a través de la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación y de la Oficina de Calidad Alimentaria (Odeca). Y se plantea como una experiencia inmersiva en el mundo del producto artesano para el gran público, que podrá acudir de forma gratuita a la mayor feria de la alimentación de Cantabria, que se desarrolla, una vez más, en los 3.000 metros cuadrados que ofrece el Palacio de Exposiciones y Congresos de Santander.

Kilómetro cero

Y en los noventa estands que llenan la planta superior de este espacio, el público encontrará a aproximadamente un centenar de elaboradores con una amplia variedad de productos autóctonos, de auténtico kilómetro cero, como lácteos, conservas, dulces, carnes, verduras, café, chocolate, bebidas, vino, cerveza, agua, sidra, destilados, miel y embutidos, alimentos a los que se sumarán este año una selección de Palencia, provincia invitada.

Sorteo de una cesta de productos valorada en más de 1.000 euros La organización de la Feria del Producto de Cantabria sorteará entre los asistentes a este gran mercado de elaboradores agroalimentarios una extraordinaria cesta de productos valorada en aproximadamente 1.000 euros. En la misma habrá un producto de cada uno de los expositores y se tratará de que lo que lleve sea representativo tanto de Cantabria como de la provincia invitada, Palencia. Para participar en el sorteo, los asistentes a la feria tendrán que presentar en el punto informativo de la organización las papeletas con sus datos que les entregarán los propios productores en cada estand cada vez que haya realizado una compra por valor de 10 euros o más. Además, como en años precedentes, en el transcurso de la feria, representantes de la organización entregarán tres trofeos a otros tantos expositores para reconocer la trayectoria y fidelidad con la feria; el diseño del estand y el producto más innovador.

Cada año, la organización, coordinada por Javier Hernández de Sande, Cristina Solar y responsables de diferentes áreas de El Diario Montañés, trata de dar un aliciente a la Feria dando cabida en la misma a productores de una provincia cercana. Estrechar vínculos en este sentido, además de enriquecer la oferta para el público asistente, también abre puertas a que los productores de Cantabria tengan la oportunidad de salir de las fronteras regionales para participar en eventos de esta naturaleza, y eso siempre es positivo.

Variedad y calidad contrastada

Por la experiencia de años anteriores, los asistentes tendrán a su alcance más de 1.200 referencias para poder descubrir, reencontrar y adquirir. De acuerdo con las preferencias o inquietudes de cada cliente, se podrán incluir en la bolsa de la compra productores de larga trayectoria y muy consolidados, así como otros de reciente llegada al mercado y más innovadores.

También en la Feria se podrán adquirir productos que en los últimos años han conseguido reconocimientos, medallas o premios en diferentes certámenes regionales, nacionales e internacionales. Sin duda, un aval de calidad. Y para descubrirlos, simplemente habrá que fijarse en los estands, ya que los propios productores se preocupan de destacar sus elaboraciones 'top' con carteles.

Finalmente, esta feria también ofrece la posibilidad de conversar con los propios elaboradores y aclarar algunas dudas sobre determinados productos, más allá de lo que reflejen las etiquetas.

Inauguración oficial

La feria se abrirá y se inaugurará oficialmente hoy a las 17 horas con el corte de cinta por parte de los representantes de las instituciones y de la organización, a la que seguirá un recorrido por los diferentes estands. Luis Revenga, presidente de Editorial Cantabria; Alberto Santamaría, subdirector de El Diario Montañés, y Carlos Fernández, director comercial del periódico, ejercerán de anfitriones y está confirmada la asistencia de María Jesús Susinos, consejera de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación del Gobierno de Cantabria; Mª Ángeles Armisén, presidenta de la Diputación de Palencia; Gema Igual, alcaldesa de Santander; Urbano Alonso, vicepresidente y diputado de Área de Acción Territorial de Dip. Palencia; Paulino San Emeterio, director de Pesca y Alimentación; Carolina Valbuena, diputada de Cultura de Palencia; Juan Luis Centeno, director de la Odeca, y José Luis Campo, coordinador del Área de Cultura, Promoción Económica y Turismo, de la Dip. de Palencia.