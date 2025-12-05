El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Entrada al servicio de Urgencias del Hospital Valdecilla, donde se espera una alta afluencia en los próximos días. Daniel Pedriza

La huelga médica tras el puente y en plena ola de gripe pondrá en jaque a toda la red sanitaria

«Preocupación» en el SCS por el impacto en la actividad de los hospitales y servicios de Urgencias ante la previsible saturación | La protesta será del 9 al 12 de diciembre, cuatro días en los que los servicios mínimos cubrirán la asistencia urgente e indemorable

Ana Rosa García

Ana Rosa García

Santander

Viernes, 5 de diciembre 2025, 01:00

Los próximos diez días lo tienen todo para llevar al sistema sanitario al colapso a las puertas de las Navidades. Viene un puente festivo, ... en el que la asistencia estará concentrada en los servicios de Urgencias (hospitales y SUAP), al que seguirán cuatro días de huelga médica convocados en toda España contra el borrador del Estatuto Marco -del 9 al 12 de diciembre- que, de nuevo, comprometerán la actividad programada no urgente tanto en los centros de salud como en los hospitales (cirugías, pruebas diagnósticas, consultas con especialistas...). Y todo ello, en plena oleada de infecciones respiratorias, con la gripe cogiendo fuerza y aumentando la tasa de ingresos de forma notable.

