El adelanto electoral costaría 3 millones de euros

El adelanto electoral que medita María José Sáenz de Buruaga (PP) no solo tendría un coste político, sino también económico. La falta de acuerdo para ... aprobar el Presupuesto de 2026, unido al temor de que la oposición controle la acción de gobierno desde el Parlamento con Proposiciones de Ley, ha puesto sobre la mesa la opción de una cita adelantada con las urnas que supondría un coste aproximado de 3 millones de euros para el Gobierno de Cantabria. A los que habría que sumar una cantidad similar justo un año después, en mayo de 2027, cuando por ley habría que volver a convocar elecciones.

Los costes de los comicios dependen mucho del territorio en el que se produzcan: población, distribución de las zonas electorales, número de partidos... Son muchas las variables que entran en juego, pero es sobre todo la primera la que determina el precio final. Está establecido que el coste de unas elecciones suele rondar los 2,9 euros por cada persona que pueda votar.

Hace solo dos años, en los comicios en los que el PP le arrebató el Ejecutivo al bipartito PRC-PSOE, estaban llamados a las urnas 510.833 cántabros. Entonces, el presupuesto para el dispositivo electoral alcanzó los 2,4 millones de euros, e incluía los gastos generales de organización y las subvenciones a los partidos políticos. En esta ocasión, si se consuma el anuncio de la presidenta, el gasto sería mayor porque el Gobierno de Cantabria asumiría en solitario todo el gasto al ser únicamente elecciones autonómicas y no municipales, en las que sí aporta fondos el Estado, igual que en las Generales y en las Europeas.

2,9 euros por cada elector es el precio estimado de convocar unas elecciones

2,4 millones gastó el Gobierno cántabro en 2023 en las elecciones autonómicas y municipales

Razones Buruaga medita convocar elecciones si la oposición intenta controlar la acción de gobierno

Partida Las subvenciones a los partidos políticos que acudan a las urnas serían de 400.000 euros

Esto implica que el Ejecutivo regional debería pagar costes que antes no le correspondían, como la compensación a los miembros de la mesa, así como las gratificaciones al completo de los representantes de la Administración y los miembros de las juntas electorales.

Más de la mitad del gasto correspondería al contrato destinado a la recepción, procesamiento y difusión de los datos, que tiene un alto componente tecnológico y de seguridad. El Gobierno de Cantabria debería pagar a trabajadores por las compensaciones por su participación en el proceso, además de la compra de material electoral (papeletas, sobres y documentos electorales, así como su manipulación), la preparación del centro de datos y el traslado de electores el día de la votación. Como muestra, hace dos años se instalaron 823 mesas electorales y se repartieron más de 11 millones de papeletas y de 500.000 sobres de color sepia, correspondientes a los comicios autonómicos.

Por último, habría que contar con alrededor de 400.000 euros, una cifra similar a la de 2023, para las subvenciones a los partidos políticos que concurran a la cita.

PSOE y Cantabristas

La portavoz del PSOE, Ainoa Quiñones, aseguró ayer que la «amenaza» de Buruaga de adelanto electoral es «la baza que le queda por jugar y un órdago a la desesperada para ver si surte algún efecto en cualquier grupo político». La dirigente socialista criticó la falta de «humildad» de la jefa del Ejecutivo dentro de un Gobierno «que está en minoría» y que, como ha insistido en otras ocasiones, «va a ser la primera presidenta que no consiga sacar adelante los Presupuestos» en los últimos treinta años, lo que para Quiñones es la «demostración clara de su debilidad política».

De convocarse esos comicios, el PSOE está «más preparado que nunca, si adelanta elecciones, para ganar al PP» y si no se convocan, ofrecerá una «oposición sin cuartel hacia los desmanes, los recortes, las privatizaciones y el desmantelamiento progresivo de los servicios públicos», dijo la portavoz.

Por su lado, desde Cantabristas aseguran estar «preparados para dar el salto a las instituciones» si la presidenta «es incapaz de llegar a acuerdos y tiene que convocar elecciones». Su portavoz, Paulu Lobete, considera que es «indicativo del bajo nivel político del PP de Buruaga y demuestra la nula capacidad para el diálogo y la falta de liderazgo de este Gobierno».