Preparación del colegio electoral en el pabellón de Numancia, en Santander, en las pasadas elecciones de 2023. Javier Cotera

El adelanto electoral costaría 3 millones de euros

El Gobierno de Cantabria tendría que asumir en solitario el gasto de ir a las urnas en 2026, ya que el Estado solo aporta en los comicios municipales, generales y europeos

Gonzalo Sellers

Gonzalo Sellers

Santander

Jueves, 4 de diciembre 2025, 07:11

Comenta

El adelanto electoral que medita María José Sáenz de Buruaga (PP) no solo tendría un coste político, sino también económico. La falta de acuerdo para ... aprobar el Presupuesto de 2026, unido al temor de que la oposición controle la acción de gobierno desde el Parlamento con Proposiciones de Ley, ha puesto sobre la mesa la opción de una cita adelantada con las urnas que supondría un coste aproximado de 3 millones de euros para el Gobierno de Cantabria. A los que habría que sumar una cantidad similar justo un año después, en mayo de 2027, cuando por ley habría que volver a convocar elecciones.

