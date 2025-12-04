Santander enciende este viernes su Navidad con Sofía Ellar como protagonista La cita comenzará con la inauguración de la pista de hielo y del mercadillo de la plaza Pombo | A lo largo del puente se repetirán los encendidos en varios puntos de la región

Santander enciende este viernes su Navidad. A partir de las 19.30 horas, cuatro millones de luces led iluminarán la capital cántabra y la plaza del Ayuntamiento de Santander se convertirá en una gran fiesta en la que pequeños y mayores podrán disfrutar del inicio de una de las épocas más esperadas del año. Una cita que tendrá como protagonista a la cantante Sofía Ellar.

El evento comenzará a las 17.00 horas con la inauguración de la pista de hielo, ubicada en la plaza Porticada, que se ha convertido ya en una de las paradas clásicas en la Navidad santanderina. Media hora más tarde, a las 17.30 horas, tendrá lugar la apertura del mercadillo navideño, en la plaza Pombo, que permanecerá allí hasta el día 6 de enero.

Hay más actividades. El inicio del acto del encendido comenzará a las 18.30 horas con actividades previas, como es el concierto de villancicos del Coro del Colegio Castroverde, con más de un centenar de coralistas y músicos sobre el escenario. A continuación, tomarán el testigo los elfos, con un espectáculo músico-teatral de la compañía de Adrián Alonso Producciones. Por último, la tarde festiva contará con la presencia de la cantante Sofía Ellar.

Corte de calles

Con motivo de este acto, la Policía Local explica que habrá varios cortes de tráfico temporales que afectarán mañana por la tarde a diversas calles del centro. De 18.30 a 21.00 horas aproximadamente, quedará cortado el Paseo de Pereda, la rotonda del Paseo de Pereda hasta Jesús de Monasterio, el Túnel de Pasaje de Peña, Isabel II y calle Cádiz. Además, estarán cerradas también en ese horario al tráfico Calvo Sotelo, Ruamenor, Cuesta del Hospital, Garmendia, Juan José Ruano y Jesús de Monasterio. Estas cita también influirá en algunaslíneas del servicio municipal de transporte urbanos de Santander (TUS), que modificarán sus recorridos. Según informa el servicio, esas líneas afectadas, dirección centro –bajando desde la calle San Fernando–, entrarán por el túnel de Pasaje de Peña para continuar por calle Castilla, Nicolás Salmerón, Marqués de la Hermida, túnel del Centro Botín y Paseo Pereda, en dirección a Puertochico. Realizarán una parada alternativa en la calle Antonio López, junto a la estación marítima.

Por su parte, las líneas afectadas en dirección centro desde Puertochico, continuarán desde la glorieta del Paseo Pereda por el túnel del Centro Botín, Calderón de la Barca y Pasaje de Peña, para incorporarse de nuevo a su recorrido habitual en Jesús de Monasterio 12. En este caso, la parada alternativa se habilitará junto a la plaza Machichaco. Además, la línea 5c1 realizará su recorrido desde la calle Menéndez Pelayo bajando por la calle del Sol, Casimiro Sainz, Paseo de Pereda, túnel Centro Botín, Calderón de la Barca y Pasaje de Peña, para incorporarse en la parada de Jesús de Monasterio 12 hacia San Fernando, quedando suprimido el recorrido por calle Guevara y Plaza de los Remedios.