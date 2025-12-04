La Policía halla indicios de que el incendio del garaje de El Alisal fue provocado

La Policía Nacional halla indicios de que el incendio que se produjo el martes en el garaje comunitario de la calle José María Cossío, ... en El Alisal, fue provocado. Según ha podido saber este periódico, los agentes han encontrado esprays que podrían haber facilitado la propagación del fuego. Un fuego que calcinó dos vehículos y por el que seis residentes tuvieron que ser trasladados al Hospital de Valdecilla tras sufrir intoxicación cuando trataban de salvar sus coches.

La Policía Nacional está investigando las causas de este suceso en un garaje que ya sufrió dos incendios previamente, en 2007 y en 2024. Desde el Cuerpo aún consideran que es pronto para determinar las causas y están analizando las huellas existentes en el lugar de los hechos. Sobre este asunto también habló ayer la alcaldesa de Santander, Gema Igual, aunque no aportó ninguna novedad al respecto. Y es que, comentó, no tiene «ningún tipo de información» más allá de la actuación que efectuaron a causa del suceso la Policía y los Bomberos de Santander.

El martes –sobre las doce y media de la noche– los vecinos de los portales 62, 64, 66 y 68 de la calle José María de Cossío empezaron a oler a quemado. No se lo podían creer. Y así fue. Otra vez un incendio. Allí,los residentes reconocieron tener miedo por una situación que parece que no cesa. Y apuntaron directamente contra los dos acusados por el incendio de abril del 2024 en ese mismo lugar. A pesar de que aún se están investigando los hechos más recientes, los residentes decían que habían sido «los mismos» porque quieren «amedrentarnos». A su juicio, esas personas «saben perfectamente a por quien van». Es decir, a por los testigos que pueden ser relevantes en el proceso judicial que está pendiente de celebrarse y que podría implicar una pena de hasta cuatro años de cárcel.

En ese suceso –en el de abril– resultaron afectados unos 70 vehículos, casi una treintena de ellos calcinados. Desde el principio se barajó que el incendio no había sido fortuito sino provocado, al detectarse un foco primario y varios secundarios. Además, en ese momento varios vecinos de los bloques afectados se quejaron de «falta de mantenimiento» de la instalación, que ya sufrió un incendio en 2007 en el que se perdieron algunos vehículos. Finalmente, se realizaron los trabajos para rehabilitar los espacios afectados por un coste superior a los 700.000 euros. De hecho, más allá del miedo y del cansancio que sienten los vecinos por esta situación, el martes lamentaron que se habían vuelto a destrozar los garajes, recién renovados.

Pendientes de juicio

Tres meses después del incendio de abril, fueron detenidas dos personas, de 37 y 38 años, como preuntos autores de los hechos. Ellos estuvieron en prisión provisional durante un mes y quedaron en libertad bajo fianza de 6.000 euros. Sin embargo, el juicio contra esos presuntos autores del incendio, que fueron identificados a partir del visionado de imágenes de cámaras de seguridad y la declaración de testigos, aún no se ha celebrado.

La Fiscalía ha solicitado una pena de cuatro años de prisión a cada uno de los dos acusados y una indemnización, conjunta y solidaria a los perjudicados, en las cantidades debidas por los daños causados en sus propiedades, que superan los 700.000 euros. El ministerio fiscal también solicita el pago de una multa de 4.500 euros para ambos procesados como autores de un delito de daños con incendio cometido, uno de ellos en concepto de autor material y el otro, como cooperador necesario.

Según explica la Fiscalía, el fuego lo inició uno de los procesados, I.M.N., en la plaza número 93 del garaje, mientras que el otro, L.A.M.E., realizaba labores de vigilancia «a fin de evitar que la acción de terceros pudiera frustrar el acto ilícito por ellos planeado».