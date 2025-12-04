El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Un hombre, el martes, en el garaje de la calle José María Cossío, en El Alisal, donde se produjo el incendio. Roberto Ruiz

La Policía halla indicios de que el incendio del garaje de El Alisal fue provocado

Los agentes encuentran esprays que podrían haber facilitado la propagación del fuego y analizan las huellas existentes

Candela Gordovil

Santander

Jueves, 4 de diciembre 2025, 07:12

La Policía Nacional halla indicios de que el incendio que se produjo el martes en el garaje comunitario de la calle José María Cossío, ... en El Alisal, fue provocado. Según ha podido saber este periódico, los agentes han encontrado esprays que podrían haber facilitado la propagación del fuego. Un fuego que calcinó dos vehículos y por el que seis residentes tuvieron que ser trasladados al Hospital de Valdecilla tras sufrir intoxicación cuando trataban de salvar sus coches.

