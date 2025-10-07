El juez procesa a los dos investigados por el incendio en los garajes de El Alisal

Los supuestos autores del fuego que en abril del pasado año calcinó los garajes de la urbanización El Alisal, en la calle José María ... de Cossío, se sentarán en el banquillo de los acusados por un delito de daños por incendio. Es la resolución del magistrado Luis Enrique García, titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Santander, que en el auto de procesamiento asegura también que «no queda acreditado que existiera riesgo de propagación a las viviendas ni por ello afectación a la vida o integridad física de las personas». El texto señala también el coste de los daños, que ascienden a más de medio millón de euros.

Ahora será la Fiscalía y las acusaciones particulares las que en un plazo de diez días deberán solicitar la apertura de juicio oral mediante el escrito de acusación y la petición de diligencias complementarias que consideren imprescindibles para formular la acusación.

La realidad es que los vecinos sospecharon de esas dos personas desde el instante en que se hicieron públicas las imágenes de las cámaras de seguridad del subterráneo, que han servido de prueba determinante para el Juzgado. Esas mismas imágenes llevaron a la Policía a detener a dos hombres, de 37 y 38 años, que terminaron ingresando en prisión provisional tras pasar a disposición judicial.

Coste de daños La reparación de todos los desperfectos causados por el incendio costará más de medio millón de euros

Geolocalización del móvil Las imágenes de las cámaras de seguridad y los teléfonos resultaron pruebas fundamentales

A la hora de dar con los dos supuestos autores del incendio, la Policía enumera una serie de pesquisas como el visionado de imágenes, la declaración de testigos, así como otras técnicas de investigación, además de tener en cuenta el estudio realizado por los agentes de la Brigada Provincial de Policía Científica en la escena del incendio, encargados de la realización de la inspección ocular técnico policial y de la elaboración del correspondiente informe pericial. La investigación de los hechos incluía también un estudio de geolocalización de los dos detenidos, que les situaba en el garaje incendiado el día de los hechos.

Esta información desmontaba la versión de los hechos que hace meses ofreció uno de los detenidos a través de una carta remitida a este periódico, en la que señalaba que «nunca en mi vida he estado en esos garajes». En dicha misiva, sostenía que la cronología de su Google Maps (geoposicionamiento de su teléfono) indicaba que «esa tarde estuvo en el centro de Santander y regresé a mi casa a las 23.50 horas».

Ahora, más de un año y medio después, y conocido el auto del juez, queda atrás el susto que se llevaron los vecinos, que aquella madrugada temieron lo peor al ver cómo su garaje comunitario se convertía en un infierno en llamas. Al principal sospechoso le conocen como el 'sirena'. «No es peligroso. No se metía con nadie y parece que llevaba una vida sana», contaba otro de los vecinos.

Las dudas pendientes

«Nadie sabe explicar qué pudo llevar a este hombre a prender fuego al garaje», se desgañitaban los residentes que lo conocían; o si lo que quiso fue ensañarse sólo con un vehículo y terminó perdiendo el control. Lo que sí está claro es que, según se desprende de las imágenes, se encontraba supuestamente la noche en que sucedió todo con otra persona en el lugar donde se inició el fuego. Que la pareja lanzó algo a un vehículo cercano y se fue, y que poco después las llamas comenzaron a propagarse sin control afectando a 54 vehículos: 45 coches y 9 motocicletas.

Tras muchas reuniones y discusiones, los vecinos acordaron una obra de restauración de todos los garajes, incluida la estructura que se había visto afectada, pues había peligro de que los techos del garaje pudieran colapsar hundiendo una parte de la plaza que se encuentra en superficie. El presupuesto de esa reparación asciende a 324.000 euros. A lo que habría que sumar los desperfectos reclamados por vecinos particulares, que ascienden a 21.000 euros, y a los daños de los vehículos calcinados o afectados por el incendio, que se cifran en 178.000 euros.