El estado en que quedaron los vehículos calcinados en El Alisal, días después del incendio. Javier Cotera

El juez procesa a los dos investigados por el incendio en los garajes de El Alisal

Les imputa un delito de daños por incendiopero no se ha podido acreditar la posible afectación a la vida de las personas por riesgo de propagación del fuego a las viviendas

José Carlos Rojo

José Carlos Rojo

Santander

Martes, 7 de octubre 2025, 07:12

Los supuestos autores del fuego que en abril del pasado año calcinó los garajes de la urbanización El Alisal, en la calle José María ... de Cossío, se sentarán en el banquillo de los acusados por un delito de daños por incendio. Es la resolución del magistrado Luis Enrique García, titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Santander, que en el auto de procesamiento asegura también que «no queda acreditado que existiera riesgo de propagación a las viviendas ni por ello afectación a la vida o integridad física de las personas». El texto señala también el coste de los daños, que ascienden a más de medio millón de euros.

