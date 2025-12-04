País Vasco prioriza la alta velocidad a Francia y se olvida del tren a Santander

En el mejor de los escenarios posibles, si el Ministerio de España consigue los más de 4.000 millones de euros que requiere la inversión, ... si logra un trazado que contente a los municipios afectados, si aprueba las evaluaciones ambientales y si finalmente el proyecto no se queda en una conexión mínima entre Castro y Bilbao –que en teoría es el tramo por el que se quiere comenzar por su mayor demanda potencial–, el tren rápido para hacer el viaje entre Santander y la capital vizcaína en una hora podría estar funcionando en 2050. Muchos obstáculos que serían más salvables si Cantabria contara con el apoyo del País Vasco a la hora de hacer llegar sus reivindicaciones a Madrid, donde la voz de partidos como PNV y Bildu se escucha más fuerte y tienen más capacidad de influir en La Moncloa. Pero no es el caso.

Lo ha dejado bien claro esta semana el lehendakari Imanol Pradales, que se ha reunido con el presidente de la región francesa de Nueva Aquitania con la intención de crear un frente común para impulsar la conexión de la Y Vasca con Francia y el resto de Europa a través de París. «Esta conexión ferroviaria es estratégica, tanto para la movilidad de personas como de mercancías, y en definitiva para la competitividad y la seguridad. Se trata de conectar nodos industriales y económicos como Euskadi, Burdeos, Toulouse, Madrid, París o Lisboa», dijo el peneuvista.

La pasada legislatura Revilla sí recibió el apoyo explícito de Urkullu para presionar al Ministerio en favor del tren rápido entre Santander y Bilbao

Hacia París El nuevo presidente vasco ha dado un viraje en las prioridades y afirma que la apuesta «estratégica» es la salida a Europa

Son los mismos argumentos que viene utilizando Cantabria para defender el tren rápido a Bilbao. Que esa sería la salida a Europa de la comunidad autónoma. De los pasajeros y, sobre todo, del Puerto de Santander y de las empresas cántabras. Argumentos que la pasada legislatura compartían Peña Herbosa y Ajuria Enea, pero de los que el País Vasco ya se ha olvidado.

Pradales ha dado un viraje a la posición que mantuvo su antecesor, Íñigo Urkullu, que en distintas reuniones con Miguel Ángel Revilla verbalizó su compromiso con el proyecto. «Tenemos el apoyo de Euskadi y eso para Cantabria es muy importante. Estamos ya embarcados en este ferrocarril y, contando con el apoyo de Euskadi, seguro que lo podemos sacar adelante», celebraba Revilla en 2022. Esa alianza ha ido muriendo y no se ha renovado, entre otras cosas, porque la presidenta Buruaga no se ha reunido con su homólogo vasco desde que tomó posesión.

Ahora, Pradales ha centrado todos los esfuerzos en la conexión con Europa. No es que no hablara de Cantabria en el encuentro con el presidente de Nueva Aquitania porque no era el tema a tratar, sino que no ha hablado del asunto desde que tomó posesión. Preguntado por este periódico, en el Gobierno vasco prefieren no pronunciarse.

Para Cantabria sería un drama no unirse a Europa por Bilbao, pero para Euskadi no tendría consecuencias no unirse al Cantábrico por Santander porque la Y Vasca también se conectará con Madrid, la meseta, Asturias y Galicia por el corredor Atlántico. Un corredor Atlántico en el que Cantabria no aparece, al menos en el horizonte cercano.