Un tren de la actual línea Santander-Bilbao a su paso por El Astillero. DM

País Vasco prioriza la alta velocidad a Francia y se olvida del tren a Santander

El lehendakari Pradales, con el que Buruaga no se ha reunido desde que tomó posesión, crea un frente común en defensa de la unión con la región gala de Nueva Aquitania

Daniel Martínez

Daniel Martínez

Santander

Jueves, 4 de diciembre 2025, 13:24

Comenta

En el mejor de los escenarios posibles, si el Ministerio de España consigue los más de 4.000 millones de euros que requiere la inversión, ... si logra un trazado que contente a los municipios afectados, si aprueba las evaluaciones ambientales y si finalmente el proyecto no se queda en una conexión mínima entre Castro y Bilbao –que en teoría es el tramo por el que se quiere comenzar por su mayor demanda potencial–, el tren rápido para hacer el viaje entre Santander y la capital vizcaína en una hora podría estar funcionando en 2050. Muchos obstáculos que serían más salvables si Cantabria contara con el apoyo del País Vasco a la hora de hacer llegar sus reivindicaciones a Madrid, donde la voz de partidos como PNV y Bildu se escucha más fuerte y tienen más capacidad de influir en La Moncloa. Pero no es el caso.

