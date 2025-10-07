El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Reunión de la Mesa del Ferrocarrill, este lunes en la estación de autobuses de Santander. DM

El Gobierno central entregará esta semana el estudio informativo del tren a Bilbao con paradas en Castro y Laredo

El delegado del Gobierno, Pedro Casares, traslada toda la responsabilidad de la llegada de los trenes de Cercanías en 2026 a la empresa constructora, CAF: «Es la adjudicataria del contrato la que tiene que cumplir con la fecha»

Rafa Torre Poo

Rafa Torre Poo

Santander

Martes, 7 de octubre 2025, 15:48

La reunión de la Mesa del Ferrocarril celebrada tras el último plantón del Ministerio de Transportes terminó este lunes con dos acuerdos principales. El primero, ... el compromiso del Gobierno central para entregar al cántabro esta misma semana el estudio informativo completo del tren de altas prestaciones a Bilbao, que contempla paradas en Laredo y Castro Urdiales, aunque «priorizará las actuaciones que tengan mayor demanda (...) porque no se puede hacer de golpe», explicó el delegado del Gobierno, Pedro Casares. La segunda, que la responsabilidad total de la llegada a tiempo de los trenes de Cercanías prometidos por Transportes para el primer semestre de 2026 depende únicamente de la empresa constructora, la compañía vasca CAF. «Es la adjudicataria del contrato la que tiene que cumplir por los plazos», zanjó Casares cuando fue preguntado al respecto. Por su parte, el Ejecutivo cántabro solicitó a través del consejero de Fomento, Roberto Media, «un compromiso por escrito» de lo primero y un plan detallado de «los plazos» que maneja Renfe para la fabricación de los trenes prometidos tras el escándalo de los convoyes que no entraban por los túneles.

