Un nuevo incendio en los garajes de El Alisal pone en alerta a los vecinos: «Tenemos miedo» Seis residentes de la urbanización fueron trasladados a Valdecilla por inhalación de humo y otras lesiones después de acudir al aparcamiento a intentar salvar sus vehículos

Un nuevo incendio esta pasada medianoche en los garajes de El Alisal, en la calle José María de Cossío, ha sobresaltado a los vecinos un año y ocho meses después de que ardiese casi una treintena de vehículos en los mismos garajes comunitarios de la urbanización. Un grupo de residentes fue evacuado de sus casas después de que el fuego se desatara poco antes de las 00.30 horas y seis vecinos fueron trasladados hasta el Hospital Marqués de Valdecilla por inhalación de humo otras lesiones después de que varios de ellos bajaran al aparacamiento para intentar salvar sus vehículos.

El fuego ha calcinado completamente al menos tres coches del aparcamiento y ha dejado una densa columna de humo en la zona: «Se nos ha vuelto a llenar la casa de humo, volvemos a tener miedo», cuenta una de las vecinas al recordar con angustia que ya es la tercera vez que viven la misma situación después de los episodios de abril de 2024 y todavía con el eco del suceso ocurrido también en 2007, en ambos casos también de madrugada.

INCENDIO

Está noche desplazamos 2 autotanques 🚒🚒 y ligero a la calle José María de Cossío de #Santander por incendio en garaje comunitario,que afecta a dos coches.

Asiste #PLSantander y @policia en labores de control y diligencias.#061Cantabria en prevención. pic.twitter.com/kQpcGBLIXj — Bomberos Ayto. Santander (@BombSantander) December 2, 2025

Los vecinos pudieron volver esta pasada madrugada a sus casas con el miedo todavía en el cuerpo. La historia vuelve a repetirse por tercera vez. Los afectados están además preocupados porque no se podrá conocer la identidad de la persona que dio fuego a los coches porque «no estaban instaladas las cámaras de seguridad» previstas en el aparcamiento. Y es que las experiencias anteriores, los residentes no tienen dudas de que el fuego ha vuelto a ser «provocado». Además, insisten en que este nuevo episodio responde a que juicio del último suceso está cerca. Cabe recordar que la Fiscalía de Cantabria solicita una pena de cuatro años de cárcel y el pago de una indemnización de al menos 900.000 euros de manera conjunta a los dos acusados de originar el incendio en 2024. Uno hechos que el fiscal califica como un delito de daños por incendio en base al auto de procesamiento dictado por el Juzgado de Instrucción Nº4 de Santander. En el caso de uno de ellos como autor material y en el otro como cooperador necesario.

Hasta la zona acudieron de madrugada Bomberos Municipales de Santander, agentes de la Policía Nacional y Policía Local de Santander.

En actualización La redacción de EL DIARIO MONTAÑÉS trabaja en estos momentos para actualizar y completar esta información. Disfruta de una experiencia única y navega sin límites por nuestra web. Suscríbete aquí