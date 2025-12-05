La tarjeta única de transporte llega «con dudas»

Desde el lunes, la nueva Tarjeta Interoperable de Transporte de Cantabria (TITC) ya es una realidad en los autobuses regionales, el TUS (Santander), el ... Torrebús (Torrelavega) el Castrobús (Castro Urdiales) y el resto de líneas urbanas de la cuenca del Besaya y del arco de la bahía. Sin embargo, sus primeros días de funcionamiento han llegado con más preguntas que respuestas. Conductores y viajeros se están encontrando con una novedad que, en muchos casos, desconocían.

En la Estación de Autobuses de Santander, donde se ha habilitado un punto provisional de información y emisión de tarjetas personalizadas, las colas se mezclaban ayer con las dudas. «Vengo porque me han dicho que dentro de un tiempo ya no va a valer la antigua y quiero pasar el saldo», explicaba Paula Rivas, vecina de Camargo, mientras esperaba su turno. «La idea está bien, pero nadie sabe bien cómo funciona».

Los conductores consultados por este periódico coinciden en que no han recibido instrucciones claras y que son los propios viajeros quienes se acercan a preguntarles cómo usar la nueva tarjeta. «Estamos igual que ellos, nadie nos ha explicado nada. Intentamos ayudar, pero ni siquiera sabemos cuándo dejan de recargar la antigua», señalaba uno de ellos al finalizar su ruta.

La antigua tarjeta podrá utilizarse hasta finales de 2026, aunque no permitirá recargas a partir del 1 de marzo

La tarjeta TC naranja seguirá operativa hasta diciembre de 2026, aunque no permitirá recargas a partir del 1 de marzo. Hasta entonces convivirá con la TITC, que aspira a unificar todos los títulos en un único soporte y facilitar su gestión.

Entre los usuarios que se han informado con tiempo está Luis Ortiz, estudiante de 21 años: «Me viene bien porque antes tenía varias tarjetas para los distintos autobuses que utilizo. Ahora solo necesito una y encima la puedo recargar desde el móvil. Es un avance». Frente a él, otras personas reconocen no haber oído hablar aún del cambio. María Ángeles Sáez, de 67 años, cogía el autobús hacia Torrelavega: «Yo uso la que tengo desde hace años. Hasta que no me la dejen de recargar, no pienso cambiar. Esto deberían explicarlo mejor». Otros viajeros comentaban directamente su sorpresa. «Me lo han contado en el autobús de casualidad», decía Samuel Sánchez, un joven que esperaba al TUS. «Hay carteles, pero no hay nadie que te diga qué hacer. Yo todavía, pero la gente mayor no se va a enterar si no se lo explican bien». Para la mayoría, la información ha llegado tarde y de forma confusa, obligándoles a acudir a la oficina improvisada o a preguntar sobre la marcha.

La novedad más llamativa es precisamente la recarga digital, a través de la web o la aplicación móvil 'Horarios Transporte de Cantabria'. El usuario accede al menú 'Recargar tarjeta', selecciona el importe –mínimo 5 euros, ampliable en múltiplos de 5 hasta 90 euros– y paga con tarjeta bancaria o bizum. El saldo se hace efectivo en los validadores dos horas después.

Quienes prefieran lo tradicional podrán seguir acudiendo a puntos físicos: más de 200 estancos y comercios, además de las taquillas de Alsa en Santander, Torrelavega y Laredo. La tarjeta anónima, transferible, cuesta 3 euros y permite viajar hasta cinco personas juntas con un único título. La personalizada, necesaria para las bonificaciones infantil (0-14 años) y joven (15-25), solo puede usarla su titular y se puede solicitar tanto presencialmente como por sede electrónica. Aunque Renfe sigue siendo la gran ausente –la integración con los trenes de Cercanías no llegará hasta mediados de 2026–, la TITC promete rapidez en la validación, más seguridad en caso de pérdida y un saldo con vigencia de hasta quince años.

El reto ahora es difundirlo. «Lo importante es que la gente lo conozca antes de que empiece a ser obligatorio», señala una trabajadora de la oficina informativa. Porque, de momento, la nueva tarjeta ha entrado en la vida de los cántabros… sin que muchos se hayan enterado.