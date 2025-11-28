Cantabria pone en marcha la primera tarjeta única para todo el transporte público El lunes se activa para las líneas de autobús regionales y los servicios municipales y a partir de julio se incorporarán las trenes de Cercanías. En todos los casos, aplica directamente los descuentos ya existentes

Daniel Martínez Santander Viernes, 28 de noviembre 2025, 13:39 Comenta Compartir

La idea puede no parecer muy novedosa ni original, pero su desarrollo ha sido técnicamente muy complejo. Poder pagar con solo una tarjeta los viajes que se realicen en todo el transporte público de Cantabria. Los viajes en las líneas de autobús regional, los desplazamientos en el TUS de Santander, el Torrebus que vertebra la comarca del Besaya o el resto de servicios municipales y también el billete de los Cercanías de Renfe. Cada uno al precio estipulado por el operador, pero con un saldo único que se puede cargar de una forma mucho más sencilla que hasta ahora.

A partir del lunes, el Gobierno de Cantabria activará esta tarjeta única que entrará en funcionamiento ese día para todos los autocares y que a partir de julio incorporará también los viajes en tren. Sin tener que hacer nada, la tarjeta aplicará los descuentos que ya están activos y que el Ejecutivo cántabro mantendrá el año que viene. A falta de que el Ministerio de Transportes y los ayuntamientos determinen si mantiene sus ayudas, las que seguirán seguro serán las de la administración autonómica: del 20% para todos los usuarios y de un 25% adicional para los jóvenes.

«La esencia de la política es ofrecer soluciones y tratar de hacer más fácil la vida a los ciudadanos», ha destacado la presidenta regional, María José Sáenz de Buruaga, durante la presentación de esta tarjeta. Más facilidades porque no será necesario llevar en el bolsillo tantos abonos como medios de transporte use el viajero, pero también porque la forma de recarga es mucho más sencilla. Se podrá seguir recargando el saldo en los puntos físicos habilitados, pero a partir de ahora, por primera vez, también será posible hacerlo a través de la página web o con el móvil, acercando la tarjeta al teléfono y seleccionando el importe de la recarga. «Nos lo pedía la gente joven», ha explicado el director general de Transportes, Pablo Herrán, presente en el acto que ha tenido lugar en la Estación de Autobuses de Santander y en el que también ha participado el consejero Roberto Media.

La recarga se podrá hacer en 200 puntos de venta físicos, pero ahora también incorpora la opción de hacerlo desde el móvil o la web

El desarrollo tecnológico que está detrás de la tarjeta ha corrido a cargo de la entidad pública CTL, que ha invertido 4,3 millones de euros en su puesta en funcionamiento, en la nueva aplicación de horarios para móviles y en la puesta en servicio de la nueva sede física en la estación de la capital, uno de los puntos en los que se puede adquirir esta tarjeta al precio de tres euros. Y a cargo del Gobierno de Cantabria ha corrido la coordinación con el resto de administraciones que se han unido. Además de Renfe, los servicios municipales de Santander, Torrelavega, Camargo, Astillero, Castro Urdiales, Bezana, Laredo y Noja. Esa «cooperación entre las administraciones públicas, algo imprescindible cuando se trata mejorar la vida de la gente», permitirá a Cantabria entrar «en una nueva era del transporte y responder a la demanda de los viajeros».

La tarjeta cumple el objetivo de simplificar el pago y la vida de los viajeros, facilitar el acceso a los descuentos para usuarios recurrentes y, de paso, fomentar el uso de transportes colectivo frente al privado. Más rápido porque para validar el viaje será suficiente con acercar la tarjeta al lector, más cómodo y más seguro, porque en caso de robo o pérdida -la tarjeta es anónima y no incluye los datos del viajero- se puede reemplazar por una nueva sin perder el saldo. Además, el saldo tendrá una validez de hasta 15 años con una recarga mínima de 5 euros. Se podrá adquirir las taquillas de Alsa y más de 200 estancos, quioscos y locales comerciales de Cantabria.

El lunes se conoce el nuevo mapa de autobuses regionales, que mejora las líneas de Castro a los hospitales En materia de Transportes, una de las metas que se marcó la Consejería de Fomento era desarrollar la tarjeta única. Otra, publicar el nuevo mapa concesional que transporte por carretera, que determinará las líneas de autobús que vertebrarán toda la comunidad autónoma y actualizará -ampliando o reduciendo frecuencias e incorporando o suprimiendo itinerarios- el actual. Este mapa se publicará el lunes, pero el consejero Roberto Medio ya avanza que incluirá algunas demandas históricas como el refuerzo de la línea entre Castro Urdiales y los hospitales de Laredo y Valdecilla o las conexiones Santander- Camargo . El año que viene, Cantabria destinará 4,5 millones a mantener este servicio que, en muchos casos, especialmente en el caso de las zonas rurales, resulta deficitario para las empresas que lo prestan.