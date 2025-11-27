Nuevo autobús entre Maliaño y Santander a las 7.50 horas El Gobierno de Cantabria y la empresa Alsa firman un acuerdo para reforzar la línea, una petición que el alcalde de Camargo planteó a Transportes

Un nuevo autobús conectará Maliaño y Santander a las 7.50 horas. La medida es fruto del convenio firmado entre el Gobierno de Cantabria y la empresa de transportes Alsa para reforzar las frecuencias de la línea en hora punta. Una petición que el alcalde de Camargo Diego Movellán había planteado al director general de Transportes Pablo Herrán hace poco más de diez días.

El acuerdo entre el Ejecutivo regional y la promotora se produce semanas antes de que se publique el Mapa Concesional del Transporte por Carretera, que recogerá nuevas frecuencias para comunicar varios municipios cántabros mediante transporte público. Así lo dio a conocer ayer el Gobierno de Cantabria a través del consejero de Fomento Roberto Media que acudió a la localidad a inaugurar unas obras en un centro educativo.

Media expuso que con este acuerdo «se cumple una petición del Consistorio para dar respuesta a los usuarios del autobús en una franja horaria con mucha demanda». Así precisamente lo demandaba el regidor en la carta remitida a Transportes, donde lamentaba la «saturación notable de usuarios», que coincide con la entrada a los centros educativos y laborales. El alcalde urgía una solución basada en diseñar una frecuencia horaria «acorde a la situación». Además de esta medida, Fomento construirá dos marquesinas que han supuesto una inversión de algo más de 60.000 euros.

A la solicitud del Partido Popular se unió también días después la del coordinador de IU en Cantabria Israel Ruiz Salmón que además de pedir el refuerzo de horarios, hizo hincapié en la instalación de paneles informativos en tiempo real en las paradas, la digitalización y la transparencia de datos de ocupación, puntualidad y frecuencia, así como la introducción del transporte a demanda para racionalizar el uso del servicio y la revisión del modelo privatizado.

Plan de Obras

En otro orden de cosas, el consejero comunicó ayer que «ya está autorizada la concesión de la ayuda al Consistorio para el Plan de Obras municipales, en cuyo marco Camargo ha presentado un proyecto de adecuación del Parque Lorenzo Cagigas, en Maliaño, con una inversión de más de un millón de euros –600.000 serán aportados por el Gobierno–. Las obras ya cuentan con la autorización para que puedan comenzar «en breve».

A esta actuación se suma la adjudicación del proyecto de pavimentación de la calle Eulogio Fernández Barros, por 87.000 euros, que arrancará «en las próximas semanas», entre otras.